Proměna maminky a dcery. Stylista jim dodal eleganci i sex-appeal

Změna vám prospěje Využijte akční slevy na Raketa.cz a nechte si udělat nový trendy účes v osvědčeném profesionálním kadeřnictví.

"Mamince jsem o akci neřekla, dokud jsem nezjistila, že jsme vyhrály," směje se Martina Pokorná, která se nedávno vrátila z Kanady. "Chtěla jsem po návratu osvěžit náš vztah, udělat mamince radost a prožít s ní klasický holčičí den," vysvětluje, proč poslala přihlášku do proměny v rámci kampaně Děkuji, maminko pod záštitou společnosti Procter & Gamble.



V salonu Daniela Hair Style na obě dámy čekala dvojice kadeřníků, která se postarala o jejich novou vizáž.



Mamince Jarce kadeřnice Daniela Janotová vlasy lehce zesvětlila: "Šlo vlastně o korekci barvy – původně přecházela ze světlejší do tmavší, my jsme to otočili," popisuje. "Nová barva Jarce zjemnila obličej, rovnější úprava vlasů podtrhla elegantní vzhled," dodává Daniela.

Dcera Martina se svěřila do péče kadeřníka Bronislava Wolného. Ten jí vybral svěží blond odstín: "Typově jí sedla a hezky ji rozzářila. Už teď v zimě jí dodala letní vzhled," myslí si kadeřník. Roli prý sehrál také dress code, který musí Martina dodržovat v práci: "Nemůže si dovolit žádné výstřelky, na to jsem se soustředil při barvení i střihu."



Tým odborníků nám prozradil, co ho inspirovalo:

VIDEO: Proměna očima stylistů a kadeřníků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do parády si dámy vzal taky známý stylista Honza Pokorný – jako hlavní téma si vybral pastelové tóny. "Blíží se jaro a pastely budou jedním z velkých trendů nové sezony. Navíc Jarce i Martině tyto barvy svědčí." Jednotlivé outfity pak dával dohromady tak, aby proměna byla skutečně zřejmá, ale aby k mamince a dceři také typově seděly.



"Maminka Jarka obvykle chodí oblečená ležérně až sportovně. Snažil jsem se proto, aby celkový dojem byl o něco elegantnější," vysvětluje Pokorný. "Naopak dcera Martina má v práci formální dress code, a tak jsme se při stylingu trochu uvolnili, aby působila víc sexy a mladistvě."

Obě dámy si proměnu pochvalovaly: "Celý den byl příjemný, líbilo se nám prostředí salonů i šikovný tým, který se o nás staral. A tím myslíme i catering," podotýkají s úsměvem. Podobné akce by si prý kdykoli znovu zopakovaly. Už proto, že tak měly skvělou příležitost strávit zase nějaký čas spolu.



Podívejte se, jak dámy pózovaly fotografovi Pavlu Hejnému:

VIDEO: Proměna Martiny a Jarky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Která proměna se vám líbí víc?