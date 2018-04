Proměna: Lence všichni záviděli, Dagmar obdivovala líčení

"Sympaťanda" Lenka Vítková byla svolná téměř k jakémukoli zásahu na vlasech: "Nechci být ale určitě blondýna, jsem tmavší typ, myslím si, že by mi to neslušelo." Kadeřník Jirka Špilar to jen potvrdil. Vlasy ale potřebovaly dodat šmrnc, a tak doporučil zkrátit asi o tři centimetry a hodně prostříhat. "Vlasy jsou hodně husté a těžké, potřebují dostat volnost a pohyb."

Výraznější změnu barvy kadeřník nedoporučil. Zvolil jen oživující přeliv v barvě Lenčiných vlasů. Aby však nepůsobily nudně, rozhodl se s kolegou, také Jirkou, prosvětlit partie v horní části hlavy a po stranách. Použili k tomu metodu takzvaného paintingu.

"Zcela správně se painting dělá na suchých vlasech po barvení a slouží k dokreslení. Není ale tolik viditelný. My uděláme silnější vrstvu na mokrých vlasech, bude to vypadat přirozeně, jako by vlasy byly vyšisované od sluníčka," popisuje kadeřník. Zesvětlovací hmotu nanáší na celé silné prameny, nikoli na tenké pramínky jako při klasických melírech, které se balí do alobalu.

Čtenářka Lenka před proměnou Čtenářka Lenka po proměně v šatech od Natali Ruden

Největší změny se dočkal styling vlasů. Kadeřník Lence vytvořil pomocí žehličky krásné vlny, které se posléze budou hodit k šatům. "Škoda, že si takové neumím udělat sama, moc se mi to líbí," litovala. Lenka pracovala dva měsíce u moře, a tak získala nádherné opálení. Spolu s vlnami na vlasech a složitějšími šaty si žádal celkový vzhled jen velmi umírněný make-up.





"Jen lehce podmaluji oči a sjednotím pleť. Jediné, co vypíchnu, budou rty," vysvětlil vizážista Filip Novák a zvolil pro Lenku výraznější korálovo-meruňkovou barvu. "Pusu si skoro nemaluju, ale když vidím, jak to vypadá skvěle, asi nějaké rtěnky nakoupím," žasla čtenářka.

Natali Ruden Lenku oblékla do korzetových šatů s dlouhou nabíranou sukní a extravagantní spodničkou. Sklidily jak od Lenky, tak i od všech ostatních obrovský ohlas. Některé dámy z legrace odmítaly jít na molo hned vedle Lenky. Vypadala prostě jako princezna. "Nejraději bych si je odnesla domů. Jsou opravdu nádherné!" chválila je Lenka.





Nechci splynout s davem, říká Dagmar

Do salonu přišla s dobrou náladou, světle hnědé vlasy prakticky sepnuté do uzlu, tak, jak to mívají maminky na mateřské, jakou je i čtyřiatřicetiletá Dagmar Janďourková.

Když prohlížela v ateliéru s návrhářkou Jaroslavou Procházkovou možné modely, v nichž by se měla projít po molu, přála si něco originálního. Nic, co by měly na sobě i ostatní čtenářky. A protože je instruktorkou spinningu, potrpí si spíš na sportovní módu. Jenomže na druhou stranu nerada splyne s davem, ale naopak z něj ráda vybočí.

"Čekaly jsme, že většina čtenářek dostane do proměny halenky a sukně, a tak nakonec paní Jarka přinesla bezvadný kabát, skvělý úlet," popisuje Dagmar nadšeně svůj úlovek. Ještě předtím, než v něm vyšla před diváky, vzali si ji do parády kadeřník a po něm i vizážista.

Čtenářka Dagmar před proměnou Čtenářka Dagmar po proměně v modelu návrhářky Jaroslavy Procházkové

Víc než modeling zaujala Dagmar výzva k proměně. I proto byla připravena s důvěrou se svěřit odborníkům. "Máte volnou ruku," prohlásila jen co dosedla do křesla zkušeného kadeřníka. Jenomže hned nato dodala, že zesvětlit vlasy by nechtěla, protože blond ani zrz jí nesluší, že účes si přeje praktický, jednoduchý na údržbu a aby si mohla dát vlasy za uši, jak je zvyklá. A také ne zas moc krátký a pokud barvu, tak tmavší.

Jedním dechem dala kadeřníkovi volnost a vzápětí mu s úsměvem diktovala docela jasné mantinely. Jirka si poradil tupě střiženým kratším mikádem ve středně hnědém odstínu vpředu s lehkým prosvětlením.





Pokusil se její velmi jemné vlasy opticky zahustit. A pro jejich posílení použil přeliv. Ten vlasy zregeneroval a keratin v barvě je vyživil a vyhladil. Jakmile bylo hotovo, Dagmar si automatickým pohybem šoupla vlasy za uši. "Nejsem zvyklá mít vlasy přes ně," omlouvala se, ale způsobně je zas vrátila do splývajícího mikáda.

U vizážisty Filipa se Dagmar přiznala, že se prakticky nikdy nelíčí. "Jen na večerní příležitost a jen řasy, zdravíčko a končím," smála se. O to byla zvědavější, co s ní vizážista provede. Ten se rozhodl, že v obličeji zvýrazní a projasní oči a řasy. Na horní víčka vykreslil linku a stín lehce v tónu do ztracena.





Nakonec byla Dagmar ze všeho nejspokojenější právě s make-upem. Radost z kabátu jí totiž trochu pokazila Lenčina róba od návrhářky Natali Ruden. "Ta je tak krásná! Nádhera," rozplývala se nad Lenčinou proměnou. "Vedle ní ale na molo nejdu, vypadala bych jako popelka," děsila se.

Před přehlídkou měla trochu trému. "Ale na mole jsem si řekla, že se budu dívat jen před sebe a smát se a že půjdu narovnaná, přesně jak říkávala babička: břicho zastrčit a prsa ven."

Která proměna se vám víc líbí?