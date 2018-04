Proměna čtenářky Kateřiny. Na Jarmarku jste ji pomohly obléct i vy

Když Katka přišla s úsměvem na tváři do areálu pražského Výstaviště Holešovice, netušila, co se s ní bude dít. Jen to, že odejde s trochu jinou vizáží, než s jakou dorazila.

Sportovně oblečená dáma nám prozradila, že s manželem mají dva malé syny: „Nestíhám se proto většinou ani nalíčit, ani si upravit vlasy,“ přiznala. Náš úkol byl zcela jasný: postarat se o to, aby si Kateřina své dopoledne užila a manžela pak doma mohla překvapit novým účesem a šik make-upem. A třeba si pořídila i něco hezkého na sebe.

Zastávka u kadeřníka

První zastávkou na cestě za novou vizáží byl stánek značky Valera. „Kateřina má velmi jemné vlasy, proto je potřeba jim dodat objem,“ rozhodl kadeřník Míra Kozák z pražského salonu Papilio. Hřívu, kterou o dva centimetry zkrátil, jí proto lehce natupíroval. V délkách vlasy vyžehlil, konce naopak pomocí žehličky zvlnil, aby dosáhl přirozeného výsledku.

Protože má Katka od přírody vlasy spíš kudrnaté než vlnité, doporučil jí Míra používát péči určenou pro suché vlasy. Ta je vyhladí a dodá jim lesk. „Nanášejte ji jen ke konečkům, nikdy ke kořínkům,“ poradil. „Předejdete tak tomu, aby se zbytečně mastily.“



Hvězda podzimu? Červená rtěnka

Další na řadě byl stánek kosmetické značky ArtDeco. Vizážistka Karla Tomášková zvolila spíše denní líčení s výrazným akcentem v podobě módní sytě červené rtěnky. „Kateřina má krásnou pleť, proto jsem použila jenom lehký make-up a pudr. Další krytí nebylo téměř potřeba, jen oční okolí jsem projasnila korektorem,“ vysvětlila nám.



Lícní kosti zdůraznila bronzerem a přidala i trochu pudrové tvářenky. „Ženy na ni často zapomínají, ale je to důležitý krok. Pleť pak vypadá zdravější,“ myslí si vizážistka. Na víčka nejdřív nanesla bázi pod oční stíny, díky které je jakákoli barva výraznější, stín déle vydrží a nehromadí se v záhybech víček.

Kateřina má hluboko posazené oči, a tak je vizážistka vystínovala světlějšími tóny a opticky otevřela řasenkou. Hlavní důraz byl ovšem na rtech: Karla je nejprve precizně obtáhla bezbarvou silikonovou konturkou, aby se rtěnka nerozpila. Pak je vybarvila rtěnkou v podzimním tmavě červeném odstínu.

Stylově do babího léta

Poslední část proměny tvořila už tradičně změna outfitu. Stylistka Marie Barvínková vybírala jen z kousků, které se prodávaly přímo na místě. Počasí bylo slunečné, a proto oblečení příliš nevrstvila. Katku prostě oblékla do babího léta. „Kateřina mě prosila, abych vynechala džíny. Ty prý nosí pořád, chtěla vyzkoušet něco jiného,“ prozradila Marie.



Černé vypasocané šaty s drobným vzorem doplnila červeným kabátkem a lodičkami na nižším podpatku. Druhý outfit pak byl méně klasický a více „rock'n'rollový“: hlavní roli v něm sehrálo černobílé pončo, stylistka ho doplnila úzkými kalhotami s cvočky a vysokými kotníkovými botami.



Katka se po celé proměně rozzářila: „Jsem spokojená, celá vizáž je přirozená a cítím se v ní hrozně fajn,“ svěřila se z pódia návštěvníkům Jarmarku. Užila si i závěrečné focení. S prázdnou neodešla: domů si odnesla kosmetickou taštičku s produkty ArtDeco a šaty, které jí sedly jako ulité.



Poděkování O vlasy Katky se postaral kadeřník Míra Kozák ze salonu Papilio. Líčila vizážistka Karla Tomášková, která pracuje s kosmetikou ArtDeco. Oblečení zapůjčila prodejkyně na Jarmarku OnaDnes.cz.

Líbí se vám proměna Kateřiny?