Proměna čtenářky: Annu rozzářil studený melír, výraz jí dodalo obočí

I když třicetileté Anně Polcarové z Loun zabírá většinu času starost o osmiměsíčního syna, snaží se stále zůstat aktivní a novou životní etapu si užít. Jejími koníčky, které teď na čas ustoupily do pozadí, jsou basketbal, cestování a setkávání s přáteli. Do rukou profesionálů se svěřila s tím, že by chtěla trochu prokouknout a nechat si poradit jak se střihem, tak s líčením.

Vzdušné vlny a indické slunce

Naposledy byla Anna u kadeřníka před porodem a tehdejší mikádo jí mezitím dorostlo až po lopatky. „Razantnější změnu jsem podstoupila jen jednou, měla jsem kratší střih a platinové vlasy,“ vzpomíná s tím, že nejvíc jí nyní vyhovují delší vlasy, které může stáhnout do culíku.

V tom jí kadeřnice Hana Trnková ze salonu Franck Provost vyhověla: „Jemné vlasy jsme jen lehce sestříhali tak, aby působily vzdušněji a tvořily efekt pramenů, které jsou v pohybu. Účes tím celkově ožije.“

I když má Anna nebarvené a krásně lesklé vlasy, bylo podle odborníka třeba trochu projasnit jejich nevýrazný odstín. „Rozhodli jsme se je prosvětlit technikou Indian Sun, která prozáří kontury obličeje a podtrhne střih,“ vysvětluje kadeřník Michal Hlobeň, který na zesvětlené zóny následně nanesl studenější odstín lichotící Anině barvě pleti.

Zvýrazněné obočí udělá divy

Vizážistka Eva Chládková, která pracuje se značkou Bourjois, se u Anny, která je jemný typ a běžně si vystačí jen s řasenkou, zaměřila na obočí, které vždy dodá obličeji výraz a není radno ho při líčení vynechávat.



„Obecně je důležitý výběr správné barvy. Nikdy nepoužívejte tužku tmavší, než je vaše obočí, pro přirozený efekt mnohdy stačí barva o odstín světlejší,“ radí Eva Chládková. Aby obočí nepůsobilo tvrdě, je také důležité dokreslovat ho krátkými lehkými tahy, nikoliv jednolitou linkou.

Proměna očima Anny

„S účesem jsem moc spokojená. Nevyžaduje žádnou speciální údržbu, i když samozřejmě vyfoukaný jako po proměně ho nenosím, kvůli synovi mám vlasy hlavně v culíku. Protože se na mateřské téměř nelíčím, tipy od vizážistky jsem zatím nevyužila. Určitě si ale pořídím hnědou řasenku a světlejší tužku na obočí.“

