V retro stylu jsem se našla, řekla Alice a svlékla se do plavek

Červnová proměna se celá, od vlasů přes líčení, nesla v retro duchu. Styl a vzhled tzv. pin-up modelek, které se proslavily zejména ve 40. a 50. letech, se v posledních letech stále častěji prosazuje a vrací do centra módního dění.

V současnosti je nejvýraznější představitelnou vintage stylu tanečnice Dita Von Teese, vyznavačky retro stylu vzhlíží k ní i ke klasickým ikonám v čele s Betty Pageovou a Betty Grableovou. "Pin-upkami" byly i slavné herečky Sophie Lorenová, Rita Hayworthová, Jane Russellová či Veronika Lakeová. Typově se značně lišily, přesto je spojuje silné pouto - smyslná ženskost, sex-appeal bez známky vulgárnosti.

I cílem celého týmu, který se staral o letní proměnu, bylo zdůraznění smyslnosti a ženskosti při zachování vkusu, elegance a nositelnosti. Žádné džíny, neforemná trička či plandavé kalhoty, ve kterých nepoznáte, zda-li před vám kráčí dělník směřující z práce do hospody či opravdová žena.

Vybrat pro Alici slušivé oblečení nebyl nikterak těžký úkol. Na její vysokou, štíhlou postavu s výraznými křivkami se hodí žensky elegantní móda od šatů s bohatou sukní, přes praktické capri kalhoty až po oblíbené overaly v kratičkých délkách.

Alice se v minulosti věnovala závodně sportu, má proto široká ramena a nevhodné střihy jí zbytečně opticky přidávají na mohutnosti. Postavu není třeba výrazně korigovat, ale spíše zdůrazňovat četné přednosti, jako jsou oblé boky a dlouhé, pevné nohy.

Alice má na sobě šaty ušité podle originální střihu z 50. let se vzorem vlčích máků a bílý pásek od Lazy Eyes. Květinový klobouk, Jane Bond. Červené lodičky z kolekce Vivienne Westwood for Melissa prodává Bella Brutta.

Hned první model Alici okouzlil. "Takhle žensky jsem se snad ještě nikdy necítila," prohlásila krásná brunetka oblečená do šatů s bohatou sukní. Výrazný vzor vlčích máků maximálně zdůraznil originální střih modelu.

Pod šaty tohoto typu patří také spodnička, která drží bohatý objem sukně, a vytváří tak tu správnou siluetu typickou pro padesátá léta. Tímto způsobem se zároveň zdůrazní útlý pas na maximum. Sama Alice se přiznala, že tento styling jí dodal obrovskou dávku sebevědomí.

Alice má na sobě krátký overal s bílými puntíky a kulaté sluneční brýle z letní kolekce Lindex. Bílý klobouček, Marks&Spencer, stříbrný náhrdelník od Tatiany Kovaříkové slouží místo pásku. Bílé boty z kolekce Vivenne Westwood Anglomania for Melissa prodává Bella Brutta.

Po výrazně elegantních šatech čekal Alici plážový model v podobě sexy overalu s kontrastními bílými puntíčky na černém podkladu. V současné době se tento druh oblečení hodí i na procházky městem a navíc jeho praktický střih nebrání ani volnočasovým aktivitám.

Posledním úkolem, který před Alicí stál, bylo pózování v plavkách. Zatímco valná většina žen mívá s touto činností značné problémy, Alice se nakolik vžila do nové role dívky z plakátu, že vše zvládla na jedničku. "Byla jsem tak pohlcená atmosférou, že mi to ani nedocházelo," svěřila se čtenářka.

Alice má na sobě černé dvoudílné plavky, sluneční brýle a textilní květinu. Vše Lindex. Boty na klínku s černými třpytivými pásky, Marks&Spencer. Pareo s šátkovým vzorem, Lindex.

Alice se na samém počátku proměny obávala a tvrdila o sobě, že se nerada fotí. "Vytloukli jste ze mě nemožné," prohlásila sympatická analytička, která se skutečně proměnila v sexy krásku z plakátů.

"Celý den jsem si užila. Proměna mi dala přesně to, co jsem očekávala," svěřila se Alice. "Na začátku jsem si nedokázala představit, že by mi pin-up styl jakkoliv seděl, ale nakonec se ukázalo, že sedí a sluší mi." Od proměny kolem sebe slyší lichotky a užívá si svou novou image.

"Díky celé proměně jsem se našla, co se týče oblékání. Asi se hned neodhodlám do tak výrazných šatů, jaké jsem měla na focení, ale inspiraci si z nich rozhodně vezmu. Čeká mě spousta nakupování!"

Děkujeme kadeřnickému a kosmetickému studiu Bomton Loft, Vyskočilova 2, Praha 4 za poskytnutí prostor pro focení. Poděkování patří i Dianě Kratochvílové za vlasový styling, Adrianě Bartošové za líčení a značce Bioderma za opalovací přípravky.

Oblečení a doplňky zapůjčily značky Lazy Eye, Jane Bond, Lindex, Marks&Spencer, Tatiana Kovaříková a obchod Bella Brutta.