VIDEO: Jsem dřevo, říká dívka s dračím tetováním. Proměna začíná

Alice Severová se přihlásila do prázdninové proměny s jasným cílem, chtěla se proměnit v elegantní a smyslnou krásku. Sama však netušila, jak na to. Vyznavačka přírody a velká milovnice flóry a fauny - žije s anglickém chrtem, hadem, strašilkami a spoustou květin včetně těch masožravých - se svěřila do rukou tentokrát ryze ženského týmu.

"Cestou na proměnu jsem měla opravdu strach, jestli jsem neudělala špatně, že jsem se přihlásila," přiznává šestadvacetiletá analytička s tetováním draka na zádech. Pochyby se ještě znásobily, když se dozvěděla o našem záměru proměnit ji po vzoru slavných pin-up modelek z 50. let.

Ostatně tento styl se opět stal velmi populárním u mladých dívek, které se oblékají do sukní se spodničkou, protahují linky a rty jim zdobí odstíny rudé. Proč padla volba právě na Alici? Sama zatoužila po skutečně radikálně změně svého vzhledu, a navíc nikdy předtím se nesvěřila do rukou kadeřníka či vizážisty.

Své husté, dlouhé vlasy si nikdy nenechala odstříhat. Do patnácti let jí to zakazovala maminka, experimentovat s délkou či barvami se stalo pro Alici i její sestru tabu. Kadeřnice Diana Kratochvílová z kadeřnického a kosmetická studia Bomton Loft Brumlovka tak začala se skutečně přirozenými vlasy. Ty nejprve bylo potřeba radikálně zkrátit, aby se oživily a získaly formu a zdůraznila se jejich přirozená vlnitost.

Patnáct centimetrů musí pryč

"Alice má husté, těžké vlasy," vysvětluje Diana. "Tou tíhou lehají a narovnávají se. Vlny tak nejsou vůbec vidět, což je velká škoda." Kadeřnice si dala s novým střihem skutečně práci, po tenkých vrstvách postupně účes zkrátila o 15 centimetrů v zadních partiích, o 8 centimetrů kolem obličeje. Precizním střihem docílila jednotné délky.

Před změnou barvy vlasů kadeřnice ještě prostříhala na sucho konečky, aby redukovala objem a vytvořila foremný účes. Jelikož si Alice nikdy nebarvila vlasy, není tudíž ani zvyklá na náročnější péči o barvené vlasy, zvolila kadeřnice místo klasické barvy praktičtější přeliv. Ten změní odstín vlasů a prospívá i jejich kvalitě.

"Alice má hrubé a krepaté vlasy, přeliv jim prospěje," říká vlasová stylistka. Zvolila hnědo-měděný odstín, přirozenou, měkkou barvu, která zdůrazňuje pleť i s jejími roztomilými pihami.

Vizážistka Adriana Bartošová si vzala Alici do parády a vytvořila jí profesionální líčení. "Má krásnou pleť, na které není potřeba nic zakrývat," říká Adriana, zatímco použila lehký tekutý make-up Face Fabric značky Giorgio Armani smíchaný s jemně růžovým rozjasňovačem. Pro rozzáření očí nanesla profesionály opěvovaný korektor Touche Eclat Yves Saint Laurent, jehož tekuté složení vyhladí partie pod očima a maskuje případné kruhy a tmavé stíny.

Oči Adriana vystínovala béžovým stínem a vytvořila oční linku typickou pro vzhled padesátých let. Tu navíc vystínovala šedou tužkou na oči, aby docílila výrazného a přitom stále přirozeně elegantního pohledu. Pro rozjasnění a optické zvětšení očí nakreslila vizážistka vnitřní světlou linku a nakonec nanesla řasenku.

Na rty nanesla nejprve růžový podklad. Klasická rudá rtěnka, typická pro všechny "pin-upky", by byla pro Alici příliš tvrdá. Pár tahů tvářenky a hotovo.

Krok za krokem se čtenářka OnaDnes.cz měnila k nepoznání. Alice pozorně sledovala Adrianu při práci a vyptávala se na nejrůznější tipy a triky. "Překvapilo mě, že si vystačím poměrně s málem," prohlásila Alice, která ke zkrášlování doposud používala pouze řasenku. "Nemám ráda moc zmalované obličeje, toto mi naprosto vyhovuje."

Výsledek proměny uvidíte v pátek 29. června na stránkách OnaDnes.cz.

Po úpravě vlasů a tváře přišla na řadu radikální změna šatníku a profesionální focení v sexy pózách. "Focení je mojí noční můrou. Fotím se ráda, jen když jdu na výstavu se psem," sdělila s obavami Alice.

Jak vše nakonec dopadlo? Nemuseli jsme nakonec zrušit celou proměnu? "Jsem dřevo," varovala nás zkrášlená brunetka. Sledujte páteční finále letní proměny.

Děkujeme kadeřnickému a kosmetickému studiu Bomton Loft, Vyskočilova 2, Praha 4 za poskytnutí prostor pro focení. Poděkování patří i Dianě Kratochvílové za vlasový styling a Adrianě Bartošové za líčení.