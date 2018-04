Proměna čtenářky v bohyni. Hvězdou červeného koberce za milion

Téma prosincové proměny bylo jasné - žena bohyně. Čtenářka ztvárnila zadání skutečně na jedničku. Elegantní večerní róby doplněné luxusními šperky z drahých kamenů a diamantů pomohly mamince dvouleté Aničky proměnit se v dokonalou krásku připravenou vykročit na pověstný rudý koberec.

Kolik úsilí stojí slavné krásky zazářit na červeném koberci a stát se skutečnou bohyní, si Gabriela vyzkoušela na vlastní kůži včetně oblečení a doplňků, které si nic nezadaly s obdivovaným stylem hollywoodských celebrit. Také se jejich celková hodnota vyšplhala na závratných 965 830 korun.

Po změně účesu a novém stylu líčení čekalo Gabrielu profesionální focení, o kterém snila. Navíc v dlouhých večerních šatech od známých pražských návrhářek. "Abych vám to nepokazila," obávala se před první sérií snímků čtenářka. Nemusela, pózování jí šlo výborně.

Trendy pro současnou sezonu velí buď černou od hlavy k patě, nebo naopak barvy. Těch se bohužel většina žen obává, proto si kupují pouze černé róby do společnosti, mnohdy však k jejich škodě. Dobře zvolený odstín modré, zelené, žluté či červené prokáže větší službu než tradiční čerň. Ovšem ta patří ke klasice, která samozřejmě nemohla chybět ani v prosincové proměně.

Gabriela má na sobě černé večerní šaty, Tatiana Kovaříková, 25 500 korun, perlové náušnice s diamanty, Schoeffel, 135 000 korun a prsten s perlou, Schoeffel, 78 400 korun.

Hladké černé šaty s odhalenými zády od Tatiany Kovaříkové si Gabriela vyzkoušela jako první model. Minimalisticky řešená róba dává vyniknout postavě a rafinované řasení na hrudníku dovoluje nosit tento model bez spodního prádla. Vůbec navíc nezáleží na velikosti či tvaru prsou. Ke strohým šatům si Gabriela vyzkoušela nápadnější soupravu s velkými perlami v podobě netradičního prstenu a náušnic s bílými diamanty.

Gabriela má na sobě černé večerní šaty, Natali Ruden, 36 560 korun, perlové náušnice s diamanty, Schoeffel, 135 000 korun a korálkovou čelenku, Jane Bond, 800 korun.

I druhé šaty, které si Gabriela oblékla, byly v černé, ale již nápadnější a okázalejší. Dlouhé rukávy, nákladné korálkové výšivky a nápadně řešený střih šatů od Natali Ruden již velké šperky nepotřebuje. Samotné šaty dost vynikají díky mnoha kontrastům lesku a matu.

Gabriela má na sobě modré večerní šaty s výšivkou, 36 760 korun, kožešinové boa z lišky, 19 960 korun, oboje Natali Ruden, a korálkovou čelenku, Jane Bond, 800 korun.

Po záplavě černé pětatřicetiletá Gabriela vklouzla do šatů v odstínu královská modř a opět zazářila. Róba s korálkovou výšivkou, která se táhne od boků přes jedno rameno, padla Gabriele jako ulitá. Decentní sametový lesk krásně koresponduje s kožešinovým boa z barvené lišky, které během večera slouží jako žhavý módní doplněk a zároveň chrání odhalená ramena a dekolt před chladem. Doplňky v tomto případě zastupuje ručně vyšívaná korálková čelenka.

Gabriela má na sobě tyrkysové večerní šaty, Natali Ruden, 36 960 korun, diamantové náušnice s perlou za 63 000 korun, perlový náhrdelník s diamantovou sponou (112 900 korun) a prsten s diamanty a perlou, 55 500 korun, vše Mikimoto.

Čtvrtým modelem se staly hladké šaty v nádherném tyrkysovém odstínu, který perfektně ladí s velmi světlou pokožkou naší čtenářky i s její novou barvou vlasů. Odhalený dekolt a holá ramena přímo vyzývají k oživení šperkem. V tomto případě padla volba na jemný náhrdelník z perel s diamantovou sponou ve tvaru mašličky, ladící náušnice a prsten. Křehká krása perel Gabrielu rozzářila a celkově zjemnila vzhled.

Gabriela má na sobě červené hedvábné šaty s vyšivaným páskem, TIQE by Petra Balvínová, 25 000 korun, zlatý prsten s ametystem, 66 800 korun, zlatý prsten se safírem, 62 900 korun, náušnice s ametysty, 185 700 korun, vše Pomellato, prodává Halada a zelené lodičky, Christian Louboutin, prodává Simple Concept Store, 11 800 korun.

Velké finále si Gabriela prožila v hedvábné róbě v nepřehlédnutelném rudém odstínu z nejnovější kolekce Petry Balvínové. Dominantou odvážné róby s vysokým rozparkem je křišťály vyšívaný pásek, ke kterému stylistka vybrala ametystové a safírové šperky. Barevný pásek zároveň poskytl příležitost sladit šaty se zelenými lodičkami, aniž by jejich barva narušila harmonický celek.

Co řekla čtenářka Gabriela Bachárová na den se zkrášlujícím týmem? "Splnila jsem si jeden velký sen. Všechno jsem si náramně užila - úpravu vlasů, líčení, ale hlavně focení. To bylo úplně božské. Připadala jsem si jako v jiném světě. Byl to skutečně zážitek na celý život."

Děkujeme salonu Toni&Guy v pražské Opletalově ulici za úpravu vlasů, značce Maybelline za nalíčení čtenářky a klenotnictví Halada za zapůjčení šperků.

Líbí se vám prosincová proměna Gabriely Bachárové? Líbí se vám prosincová proměna Gabriely Bachárové?