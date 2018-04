Kariéru modelky prošvihla o 20 let. Proměna čtenářky v bohyni začíná

Zatímco ostatní čtenářky ve svých příbězích na téma bohyně jmenovaly slavné osobnosti od Marylin Monroe přes Audrey Hepburnovou a Terezu Maxovou až po Lucii Bílou, Gabriela za bohyni považuje členku své rodiny. "Bohyně krásy je pro mě moje švagrová Eva," napsala v přihlášce do proměny. "Je to překrásná žena, která se mohla stát světovou modelkou, kdyby jen chtěla. Ale nechtěla, je spokojená i tak."

Vedle změny si přála na konci roku zažít něco výjimečného. Modeling Gabrielu evidentně láká, jak bylo poznat již z úvodního e-mailu. "Moc ráda se fotím, ale na druhé straně si myslím, že nejsem moc fotogenická," prohlásila sympatická dlouhovláska při příchodu. "Kariéru modelky jsem prošvihla asi o dvacet let, ale moc ráda bych si vyzkoušela profesionální focení. Našla jsem vaši výzvu a to byl impuls, abych se přihlásila do proměny."

Drobný obličej ofinu nechce

První, co čtenářku čekalo, byla konzultace s kadeřníky s pražského salonu Toni&Guy. Gabriela se přiznala, že do kadeřnictví chodí jednou za tři roky, takže její kadeře péči nutně potřebovaly. Její původní přání o ofině jí vlasová stylistka Barbora Kolenatá rozmluvila. "Gábina má drobný, křehký obličej. S ofinou by byla 'utopená'," vysvětlila kadeřnice.

Velmi dlouhé a husté vlasy měly poničené konce, ale překvapivě v dobré kondici. S ohledem na jejich tíhu však neposkytovaly možnost jednoduché úpravy. Kadeřnice Barbora a kolorista Oldřich Chlup se shodli na postupu, který nejdříve zahrnoval prvotní střih, poté barvu, konečný střih a finální úpravu.

Deset centimetrů pryč

Barbora nejprve Gabriele zkrátila velmi dlouhé kadeře o více než 10 centimetrů a sestříhala od středních délek ke koncům. Kolorista Oldřich zvolil decentní melír zlatou blond, který rozzářil účes a zároveň působí velmi přirozeně. Gabriela měla konce světlé od sluníčka, sama se nebarvila. Cílem koloristy bylo posunout světlé partie vlasů více k hlavě. Toho docílil právě jemným melírováním.

Po finální úpravě vlasů již na Gabrielu čekala vizážistka Margita Skřenková, která se stará o tváře slavných krásek včetně nejslavnější české topmodelky Evy Herzigové. Vizážistka nejprve sjednotila tón pleti make-upem a pudrem podklad zafixovala.

Sexy kouřové oči

Pro finální focení zvolila Margita oblíbené kouřové oči. "Použila jsem krémové oční stíny Color Tattoo v měděném a černém odstínu," popisuje postup líčení vizážistka značky Maybelline. "Měděný stín jsem nanesla na celé víčko a pod spodní řasy."

Do vnějšího koutku oka aplikovala Margita černý stín. Proč použila krémová líčidla a nikoliv klasicky pudrová? "Tyto mastné stíny po chvíli zasychají a vydrží déle než do půlnočního přípitku." Nakonec použila objemovou řasenku v černém odstínu. Barvu rtů ladila Margita během focení podle aktuálního oblečení.

Jak dopadla proměna Gabriely v bohyni? Zvládla profesionální focení v nákladných modelech a diamantových špercích? Sledujte páteční velké finále.

Děkujeme salonu Toni&Guy v pražské Opletalově ulici za úpravu vlasů a značce Maybelline za nalíčení čtenářky.