VIDEO: Proměněná čtenářka je štíhlejší a veselejší, dál hledá partnera

Od rána do večera se nechat hýčkat, česat, stříhat, barvit, foukat, lakovat, líčit a převlékat do krásných šatů - to zní jako docela fajn dámská jízda.

Když na vás ale po celou dobu míří fotoaparát nebo kamera, nemáte pomalu ani čas se napít nebo něco zakousnout a pořád musíte být usměvavá a ochotná pózovat, jak fotograf píská, je to spíš dřina.

Očima Simony: "Svůj" den jsem si užila náramně. Jsem moc ráda, že mi redakce spolu s agenturou Náhoda daly možnost zastavit se a začít na sobě intenzivně pracovat. Někdy zkrátka člověk potřebuje trochu popostrčit... Byly to náročné týdny, ale s prací na sobě jsem ještě zdaleka neskončila, například s dietoložkou Lenkou Kaprhálovou budu pokračovat ještě další měsíce. A na příštím Jarmarku OnaDnes.cz pak budu nabízet spoustu velkého oblečení...

To na vlastní kůži zažila naše čtenářka Simona. Na své proměně pracuje už šestým týdnem a doteď se jí podařilo shodit skvělých šest kilogramů a osm centimetrů v pase.

Na proměnu si tedy s vizážistkou připravila oblečení v jarních barvách pro volný čas i do práce, a to ke své velké radosti o konfekční velikost menší, než kupovala ještě před pár týdny. (Více o nákupech se stylistkou se dočtete v tomto článku).

Jaro ve vlasech

Nejdřív si ale Simonu vzala do parády kadeřnice Eva Budějská, která navrhla svěží jarní sestřih s výrazným zkrácením vzadu, který dodá vlasům objem a delší prameny po stranách zase opticky zúží obličej. Barvu vybrala kadeřnice v přirozenějším kaštanovém odstínu a pro oživení vytvořila několik měděných proužků nad čelem.

Podél obličeje nechala kadeřnice vlasy delší pro jeho optické prodoužení a vepředu vytvořila měděné proužky, Pod rukama vzážistky Simona prokoukla. Rty pouze decentně zvýraznila, akcent kladla na její krásné oči.

Vizážistka Ivana Kediová pak zakryla nedostatky pleti make-upem a líčení zvolila v decentním denním stylu s akcentem na výrazné Simoniny oči. Rty naopak zvýraznila jen minimálně a použila rtěnku v jemném odstínu růžové.

Simona před a po proměně

Barvy podle paletky

Pro jarní dny, kdy sluníčko láká k vycházkám nebo třeba na rande se sympatickým mužem, vybrala stylistka Lenka Forejtníková barevný outfit, kterému dominuje oranžové sáčko doplněné výraznými semišovými lodičkami, pestrým šátkem a zářivě modrou kabelkou. V této společnosti i klasické denimové džíny působí elegantně, a navíc podtrhují ženské křivky.

Čtenářka Simona změnila v rámci společného projektu seznamovací agentury Náhoda a magazínu OnaDnes.cz pod vedením odborníků svůj životní styl a image. Více o projektu ZDE. Chcete-li se se Simonou seznámit, pište na info@nahoda.com.

Druhý model staví na zajímavě řešených petrolejových šatech s efektními detaily a postavu zdůrazňujícím střihem, které je možné vzít jak do společnosti, tak na formálnější pracovní jednání. Hodně tady můžete kouzlit s doplňky. Na focení stylistka Simoně vybrala lakované střevíčky v retro stylu a krémovou pašminu, která dodá šatům na dramatičnosti a také zahřeje, když se cestou z divadla či koncertu náhle ochladí.

A protože Simona pracuje na manažerské pozici, sáhly se stylistkou i po klasickém byznys kostýmku, který ozvláštnily hedvábným šátkem v barvách z její osobní palety, kterému vévodí tyrkysová a zářivě zelená (více o barevné typologii si přečtěte zde). Poslední jmenovaná barva se navíc objevuje i na společenských botách. Zajímavě řešená sukně se zavinovacím efektem navíc opticky prodlužuje nohy.

"Musím Simoně pogratulovat, jak odhodlaně skočila do pracovního nasazení se sebou samotnou, a myslím, že se jí to skvěle daří," chválí čtenářku stylistka Lenka Forejtníková a doufá, že její rady i barevná paletka na míru se budou Simoně hodit i v budoucnosti. Třeba až za pár měsíců vyrazí na nákup zase o pár velikostí menšího oblečení.

Děkujeme kadeřnictví Salon Avenue za vlasovou úpravu a líčení čtenářky i zapůjčení prostor k fotografování.

Líbí se vám proměna čtenářky Simony?