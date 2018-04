VIDEO: Studentka touží vypadat jako vévodkyně Kate. Proměna začíná

Jednadvacetiletá Lucie studuje na brněnské univerzitě a do proměny se přihlásila, protože se jí líbí styl Kate Middletonové. Také si nebyla jistá, co by jí slušelo.

"Chtěla jsem vzít i svého přítele, aby dělal Williama. Ale to byste mu museli udělat plešku, takže raději zůstal doma," žertovala hned při příchodu sympatická Lucie, která ještě nedávno kráčela světem jako blondýnka.

Vlasový stylista a kreativní ředitel značky Alterna Michal Zapoměl měl náročnější práci s vlasy, které čtenářka radikálně měnila. Neodborné barvení se totiž na jejich vzhledu značně podepsalo.

"Středy a špičky vlasů má Lucie světlé a nepřijímají pigment tak, jak bychom si přáli," vysvětluje majitel salonu Portrait by Michal Zapoměl. "Od hlavy zase jsou tmavší fleky od pokusů měnit vlasy na tmavo."

Pro Lucii vybral Michal přirozenou barvu v odstínu týkového dřeva, aby celkově vlasy sjednotil.

Zároveň se hned při barvení zaměřil na zlepšení kvality kštice. Do barvícího přípravku přimíchal speciální enzymoterapii od Alterny. Ta během barvícího procesu vyživuje poškozené prameny a dodává jim nezbytné vitaminy. Též prodlužuje živost a lesk výsledné barvy, Lucie se tak bude moci těšit z nového účesu mnohem déle.

Studentka psychologie, která se na den proměnila v opečovávanou hvězdu, hned na začátku odmítala radikální změny barev i střihů. V průběhu času stráveného v kadeřnickém křesle se ale uvolnila. "Michalovi věřím," prohlásila, zatímco si on chystal ostré nůžky.

Krátký sestřih se nakonec k radosti Lucky nekonal, vlasový mág zarovnal konečky a celkově účes zkorigoval tak, aby vynikl objem Lucčiny kštice. "I kdybychom neproměňovali čtenářku podle vévodkyně z Cambridge, zvolil bych velmi podobný styl," hovoří o výsledném účesu jeho autor, "i tak bych vlasy hlavně ozdravil a vytvořil krásnou hřívu."

O tom, že se Lucie dostala do rukou skutečného profesionála, svědčí i fakt, že se kadeřník a jeho tým nevěnoval pouze samotným vlasům, ale i drobným detailům v podobě správné barvy obočí. To lehce natónoval tak, aby ladilo s účesem i modelčinou tváří.

Lucce styl obdivované Kate Middletonové evidentně sedí, a to i včetně líčení. Vizážistka značky Astor Martina Muroňová nejprve lehce sjednotila tvář make-upem a pudrem. "Make-up musí dokonale ladit s pokožkou a jejím odstínem," upozorňuje vizážistka.

Pro naši modelku zvolila matující podklad Astor Mattitude HD v nejsvětlejší variantě. Přípravek zvolila s ohledem na typ pokožky.

Důležitou roli v tomto vzhledu hraje výraznější tvářenka a samozřejmě charakteristické nalíčení očí. Martina si pohrála s odstíny šedé s hnědým nádechem pro elegantně ženský a zároveň přirozený vzhled (proces líčení najdete na videu).

Stala se z Lucie nakonec stylová ikona Kate? Ve čtvrtek se dozvíte, jaké oblečení a doplňky jsme pro Lucii vybrali. Uvidíte finální fotografie i video, kde budete moci vidět výslednou proměnu ve stylu Kate Middletonové.

Děkujeme Michalu Zapomělovi ze salonu Portrait by Michal Zapoměl v pražské Soukenické ulici č. 5 za vlasový styling a Martině Muroňové za líčení produkty Astor. Poděkování patří i hotelu Courtyard by Marriott Prague Flora v Lucemburské 46 za poskytnutí prostor k focení.