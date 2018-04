Hledáme čtenářky do velké říjnové proměny. Hlaste se

Ve dvou se to lépe táhne, a proto tentokrát proměníme hned dvě čtenářky najednou. Mezi vámi hledáme sourozeneckou dvojici, maminku s dcerou, babičku s vnučkou či dvě nejlepší kamarádky, které uvažují o změně vzhledu. Chcete-li si vyzkoušet něco nového a zjistit, jaký účes a styl oblékání by vám slušely, neváhejte a přihlaste se do naší čtenářské proměny.

Jak se hlásit do proměny? Pošlete e-mail se DVĚMA AKTUÁLNÍMI FOTOGRAFIEMI (portrét a celková postava, nejlépe v plavkách) každé z vás na adresu ona@idnes.cz. Snímky musí být ve formátu .jpg s minimální šířkou 640 px.

Uveďte věk obou přihlášených, velikost oblečení, odkud jste a proč bychom měli vybrat právě vás. Do předmětu e-mailu uvádějte: ŘÍJNOVÁ PROMĚNA

Vybrané dvojice se chopí tým profesionálních kadeřníků, vizážistka a stylistka. Odborníci vám vykouzlí nový účes, poradí s jeho následnou údržbou, ukáží, jak se správně líčit, a vyberou oblečení podle nejnovějších trendů. Vše pečlivě zaznamená i náš fotograf a kamera.

Hlásit se můžete do neděle 30. září 2012.