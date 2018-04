Radikální proměna čtenářky. Bez vrásek a v novém oblečení zazářila

Helena v novém, krátkém a výrazně zesvětleném účesu omládla a celkově se zjemnila. Platinové vlasy a jemnou pokožku bylo potřeba ještě doladit do konečné podoby. Helena je velmi světlý typ, který bez lehkého líčení snadno působí unaveně a vybledle. S tím jí pomohla odbornice na líčení.

Vizážistka Lucie Janoušková před samotným líčením upravila čtenářce obočí, dala mu jasné linie a formu. Poté se zaměřila na jemnou a stále lehce začervenalou pleť. Místo klasického make-upu zvolila kombinaci barevného korektoru a BB krému.

"Na zarudlé tváře jsem dala lehkou vrstvu zeleného korektoru. Zelená totiž neutralizuje červenou. Stačí jen velmi malé množství a rozdíl hned uvidíte," vysvětlila Lucie. "Místo make-upu jsem u paní Heleny zvolila raději lehčí BB krém Sensibio AR od Biodermy. Na pokožce není cítit, snadno se s ním pracuje a především zklidňuje citlivou pokožku a zabraňuje červenání." Jak vizážistka Heleně vysvětlila, sama si jej může nanášet prsty či profesionálním štětcem na make-up.

Na modré oči hnědé stíny

Celkové líčení ladila vizážistka do jemných, svěžích barev, ve kterých vyniknou jemné rysy a krásné modré oči čtenářky. Lucie sáhla po přirozených odstínech tvářenky, rtěnky i očních stínů. Ty zvolila hnědé. "Spousta žen dělá chybu, že používá oční stíny ze stejné barevné palety, jako mají barvu očí. Na příkladu Heleny vidíte, že modré oči nejvíce vyniknou v kombinaci s hnědými stíny."

Jako poslední bod celkové proměny čekalo na čtenářku nové oblečení. Požadavky byly jasné – ukázat šestatřicetileté Heleně, jak vypadat žensky, přitažlivě a elegantně a zároveň se cítit pohodlně. Nebýt omezována oblečením je pro maminku malých dětí zásadní.

Kalhoty třikrát jinak

Stylistka místo sukní a šatů vybrala kalhoty různých stylů i délek a ukázala čtenářce, jak si s nimi lze pohrát a stále vypadat žensky.

Jako první si Helena vyzkoušela elegantní oblečení do města i do kanceláře. Volnější bílé kalhoty sahající až po kotníky opticky prodlužují nohy a zároveň tvoří ideální základ jarního šatníku. Jemné odstíny růžové, korálové a meruňkové dávají vyniknout světlé pokožce a hodí se k barevnému typu Heleny.

Doplňky, v podobě mátových lodiček na podpatku a kabelky kombinující barvy bot i oblečení, celkový vzhled umocní. Všechny kousky lze kombinovat se zbytkem šatníku a nosit na mnoho způsobů.

Místo sukně šortky

Druhý styling se nesl v o poznání lehčím a hravějším duchu. Luxusní šifónová halenka s hedvábnými šortkami nahradí koktejlové šaty na večírek a hodí se i na procházky městem během teplých jarních a letních dnů. Helena má drobnou postavu, proto si může dovolit krátké délky i průsvitné oblečení, stejně jako výrazné květinové aplikace. Vysoký pas u šortek poskytuje pohodlí.

Štíhlé nohy a správná délka šortek dovolují vynechat jindy nutné podpatky. Žabky z šedé kůže zdobené křišťály Swarovski luxusní a zároveň uvolněný dojem umocňují.

Pod šaty kalhoty

Ve třetím oblečení čtenářka Helena doslova zazářila. Asymetrické šaty z ostře růžového hedvábí slavné belgické značky Maison Martin Margiela zdobí kromě nepřehlédnutelné barvy zajímavé řasení v pase. Přestože je čtenářka jemný barevný typ a hodí se k ní nejvíce pastelové a jemné barvy, ani takto výrazného odstínu růžové se nemusí bát.

S ohledem na rozevlátý střih šatů je dobré vzít si pod ně kalhoty. Decentní odstín meruňkových džínsů kontrastuje s růžovou a dává jí prostor vyniknout. Helena se nemusí bát, že by vítr odhalil, co má být skryto. Kombinace šatů a kalhot také patří mezi hity pařížských přehlídek.

Výrazný kus oblečení stačí jen doladit doplňky. V tomto případě si čtenářka obula tělové lodičky s mašlí v zářivě růžové a do ruky vzala větší psaníčko bez dalších ozdob.

A co říká sama Helena na svou radikální proměnu? "Bylo to skvělé, moc jsem si to všechno užila. Moje nadšení je čím dál tím větší," svěřila se pár dní po finální změně vzhledu.

Děkujeme kadeřnictví Toni&Guy Dlouhá za úpravu vlasů, vizážistce Lucii Janouškové za líčení. Jízdní kolo zapůjčil obchod Le Vandule, oblečení a doplňky Orsay, Zoot a butiky Obsession a Bella Brutta.

