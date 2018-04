Chci princeznovské šaty, přeje si vítězka maturitní proměny

Kromě samotné proměny jsme také připravili pro studenty návod, jak na plesových přípravách ušetřit. Už zítra přineseme přehled slev, které poskytují kadeřnická studia, půjčovny šatů i taneční.

Osmnáctiletou Pavlínu do proměny přihlásila její sestra. "Věděla, že si vůbec nevím rady s líčením, účesem a při výběru šatů jsem strašně moc nerozhodná," přiznává Pavlína.

Výhra jí udělala velkou radost, a tak neváhala a přijela za námi do Prahy. Dokonce hned třikrát: den před proměnou vybrat šaty, v den proměny a zároveň jejího maturitního plesu a pak ještě vrátit šaty do půjčovny.

Veškeré přípravy na jeden z nejdůležitějších večerů tedy nezačaly jako obvykle kadeřníkem, ale den před plesem výběrem šatů v půjčovně Venesis.

Pavlíně se věnovala módní stylistka Veronika, která pro ni vyhledala kousky splňující následující požadavky: šaty musí být princeznovské, ale zase ne moc, nesmí být tmavé, bílé nebo žluté.

Maturantka Pavlína si vybírá šaty na svůj maturitní ples v půjčovně Venesis

Maturantka Pavlína před proměnou OnaDnes.cz v salonu Bomton

"Spousta holek z naší třídy má šaty modré, tak nevím, jestli bych chtěla tuhle barvu, i když třeba v jiném odstínu. Radši bych, kdyby byly jiné," dodává maturantka.

Do nejužšího výběru postoupily nakonec dva modely. První s živůtkem a bohatou sukní zdobené v oblasti pasu, v meruňkové barvě. Jako druhé si Pavla vybrala kupodivu modré. Sice také s rozšířenou sukní, ale jednodušší a méně zdobené. Se stylistkou se nakonec shodly, že meruňkové jsou ty pravé.

Den plesu patřil samotné proměně. V salonu Bomton se Pavlíny ujala kadeřnice a vizážistka Marie. Domluvily se společně na jednodušším účesu, který bude pevný a zároveň se bude hodit k půlnočnímu překvapení - tanečnímu vystoupení ve stylu 80. let na songy Michala Davida.

"Nejspíš budu dělat rychlé a prudké pohyby, takže musím mít účes, který to všechno vydrží," říká Pavlína.

S barvou téměř nebylo potřeba pracovat, jen partie kolem obličeje kadeřnice promelírovala a při mytí pak vlasy natónovala do měděna krátkodobým přelivem.

Vysušené kadeře nejdřív Marie nakrepovala žehličkou. "Ladíme účes do osmdesátých let, takže se to k tomu bude hodit," vysvětlila. Jednotlivé prameny pak začala skládat do požadovaného tvaru.

"Vytvořila jsem spíš jednodušší účes, nakrepované prameny jsem poskládala do drdolu, do kterého jsem připnula i postranní prameny. Konce jsem zapracovala do vrchní části, ofinu jsem vytvarovala do dlouhé patky," popisuje kadeřnice.

Jak proměna maturantky dopadla a v jakých šatech na plese Pavlína zazářila? Čtěte již zítra na stránkách OnaDnes.cz