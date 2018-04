Pryč s vráskami, červenáním i vlasy. Proměna čtenářky Heleny začíná

Helena Buchtová se do proměny přihlásila s tím, že ji láká svěřit se do rukou odborníků a čekat na výsledek. "Občas se nalíčím a zajdu ke kadeřníkovi, ale moc to neřeším," přiznala se sympatická šestatřicetiletá maminka tří dětí.

Závěrečný díl proměny přineseme v pátek 15. 3.

Kromě tradiční změny účesu, líčení a stylu oblékání jsme tentokráte sáhli k radikálnějšímu postupu.

Již z fotek, které čtenářka poslala, šlo snadno poznat, že potřebuje pomoc nejprve s pletí. Tři týdny před plánovou návštěvou kadeřnického salonu jsme si s paní Helenou dali schůzku v ordinaci.

Nejdřív k lékaři

První krok, který paní Helenu čekal, bylo setkání s kožní lékařkou. Čtenářka totiž měla hluboké vrásky a výrazně červené tváře. Doktorka Jitka Chaloupecká s Helenou konzultovala možnosti a doporučila zaměřit se na celkové omlazení a sjednocení jemné pokožky náchylné k tvorbě vrásek a rozšířených žilek.

"Shodly jsme se, že chceme pleť změnit. Omladit ji, zmírnit červenání a vrásky," sdělila lékařka z Laserového centra Anděl po setkání s naší čtenářkou a zároveň navrhla řešení v podobě laseru a botoxových injekcí. "Doporučuji rejuvenaci cévním barvivovým laserem, který stimuluje tvorbu kolagenních a elastických vláken. Tím dojde ke zpevnění pokožky." Zároveň specialistka vysvětlila, že vlnová délka tohoto typu laseru je nastavena tak, aby si poradila i se začervenáním a rozšířenými žilkami.

Po zákroku se Heleně pleť sice ještě více začervenala, ale po pár dnech již byl efekt viditelný a následně se zlepšoval. Na druhé setkání se zkrášlujícím týmem přišla již s výrazněji sjednocenou pokožkou. Lékařka doporučila používat kosmetiku s vysokým UV filtrem, a to nejen při pobytu u moře, ale i ve vyšších nadmořských výškách. Po laserovém ošetřením dostala čtenářka také zákaz chození do solária, aby nevznikly tmavé pigmentové skvrny.

Na výrazné vrásky platí botox

"Paní Helena má velmi hluboké vrásky na čele, na kořeni nosu a kolem očí způsobené výraznou mimikou," zhodnotila další z kožních problémů doktorka Chaloupecká. Na zklidnění mimiky a vyhlazení vrásek doporučila Heleně botulotoxin, známý pod zkráceným názvem botox. Ten následně aplikovala tenkou jehlou do kritických oblastí. Zkušená dermatoložka použila na různá místa také různě koncentrovaný botox, aby čtenářce zachovala přirozený výraz tváře.

Aplikaci botulotoxinu lékařka provedla ihned po laserovém ošetření. Efekt, kdy se svaly nestahují, vydrží až půl roku. Po této době se vrací postupně do původního stavu. Sama Helena při druhém setkání byla z výsledného efektu nakolik nadšená, že bude v péči tohoto typu pokračovat.

Zkrátit a odbarvit

Po třech týdnech od prvního omlazujícího zákroku dorazila čtenářka do kadeřnictví Toni&Guy. Helena měla vlasy na ramena, nedržely tvar a potřebovaly také jinou barvu. V kadeřnickém salonu, který pravidelně češe modelky na velkých módních přehlídkách světoznámých módních značek v Londýně a dalších metropolích, se čtenářky ujaly hned dvě kadeřnice.

Koloristka Aneta Krejžíková navrhla Heleně vlasy radikálně zesvětlit. "Vybrala jsem nejsvětlejší, popelavý odstín blond. Chladné tóny budou vypadat moc dobře," řekla odbornice na barvení vlasů.

Vlasová stylistka Lucie Molnarová pak čtenářku ostříhala. "Paní Helena má hodně jemné vlasy a vysoké čelo, proto jí bude slušet krátký účes s delší patkou." Celkový styl vybrala kadeřnice i s ohledem na snadnou domácí úpravu. Prameny výrazně zkrátila a sestříhala tak, aby zdůraznila tvar hlavy a zároveň opticky zredukovala vysoké čelo.

Po omlazovacích zákrocích a výrazné změně účesu čekala čtenářku vizážistka a stylista. Jak dopadla celá proměna, uvidíte v pátek na stránkách OnaDnes.cz.

Děkujeme Laserovému centru Anděl za poskytnuté služby a kadeřnictví Toni&Guy v pražské Dlouhé ulici za úpravu vlasů.