Proměna čtenářky: Šárka prokoukla s krátkým střihem a korálovými rty

Šárka Buchvaldková z Prahy se rozhodla vzít čerstvou čtyřicítku jako výzvu a přihlásila se do proměny s tím, že by chtěla překvapit nejen svého muže, ale i dva malé syny, kterým je pět a sedm let. Během dopoledne pracuje na půl úvazku ve správní firmě, odpoledne má pak vyhrazená pro své děti. Nejraději relaxuje na kole a v přírodě.



Zlatovláska s mikádem

Do salonu přišla Šárka s klasickými melíry, které tvořily velké barevné kontrasty, a vlasy měla ze zesvětlování v poměrně špatné kvalitě. „S výraznějšími barvami jsem nikdy moc neexperimentovala, vždy jsem skončila u melírů a různých domácích, většinou nepovedených pokusů o blond,“ rekapituluje.

V salonu pro ni vybrali barvy laděné celkově do studenějších tónů a zároveň dostatečně syté: „Zvolili jsme techniku balejáž dvě zlata ve verzi bílé a žluté zlato, obě ve studených odstínech. Vlasy hned vypadají živější, jsou zdravější a v lepší kondici,“ popisuje kadeřnice Monika Novotná ze salonu Franck Provost.

Kratší střih, který pro ni vybrali a který je prý mezi klientkami velmi oblíbený, zaujal Šárku na první pohled: „Vždycky se mi takový strašně líbil, ale nikdy by mě nenapadlo, že by mi mohl slušet.“

I když je krátký, působí velmi jemně a žensky a především je neuvěřitelně variabilní, bez námahy z něj vytvoříte „rozcuch“ i elegantní účes. „Na temeni odlehčená část kopíruje tvar hlavy a dodává objem, v přední části pak dominuje patka, kterou můžete různě upravovat,“ líčí přednosti účesu kadeřnice Nikol Míčová.

Rtěnka sladěná s outfitem

V líčení se Šárka drží klasického a osvědčeného základu: pro sjednocení pleti používá lehký BB krém, nanese trochu tvářenky, neutrální stíny, linky a řasenku na oči, lesk na rty a jde. „Uvítala bych změnu a ráda si nechám doporučit něco nového,“ těšila se k vizážistce značky Bourjois Evě Chládkové.

Ta se při líčení očí držela jemnějších šedivých tónů, na které je Šárka zvyklá, ovšem rty se rozhodla sladit s oblečením. „Korálová rtěnka v tomto odstínu sedí k Šárčinu barevnému typu a krásně ji rozzáří,“ vysvětluje odbornice, proč vybrala tento svěží letní odstín. „Sama takové barvy na rty nepoužívám a nikdy by mě nenapadlo sladit rtěnku s oblečením, ale líbí se mi to,“ zhodnotila na závěr Šárka.

Proměna očima Šárky

„Všichni, kdo mě znají, jsou tou změnou úplně šokováni. Říkají, jak jsem omládla, jak je to šmrncovní, a chvilku jim trvá, než mě poznají. Rodině jsem o proměně neřekla, takže když jsem se s nimi poprvé sešla, ani mě nepoznali. Starší syn nechápal, proč na něj ta cizí paní kouká a proč ho zdraví, manžel mě poznal, až když jsem promluvila. Hned si mě vyfotil a říkal, že jsem úplně jiná, prostě krásná. Na den, kdy se o nás všichni tak pěkně starali, jen tak nezapomenu.“

