Proměnili jsme čtenářku Michaelu. Stala se tváří kadeřnické soutěže

Nominujte svého kadeřníka, zapojte se do soutěže Máte šikovného kadeřníka/kadeřnici? Dodejte mu/jí kuráž a nominujte ho/ji do soutěže AICHI. Můžete mu/jí být i modelkou, kterou promění. Vše nafoťte a spolu s přihláškou pošlete. Přihlášky do soutěže posílejte prostřednictvím formuláře na stránkách Art Image Change International www.aichi.cz do 31. 3. 2014. Do kolonky "poznámka" napište, že se hlásíte na výzvu OnaDnes.cz. Pokud váš favorit postoupí do semifinále, získáte i vy balík kosmetiky. Je nutné poslat celkem čtyři fotografie, tvář před a po proměně a celou postavu před a po proměně.