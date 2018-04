Proměna čtenářek: Lucie ohromila párkem, Silvie postavou modelky

Sobotní proměna patřila jednadvacetileté studentce Lucii Heřmánkové a čtyřiatřicetileté mamince dvou dětí Silvii Církvové. (více o čtenářkách najdete zde)

Do pražského salonu Oskar dorazily kolem deváté ráno a hned v úvodu je kadeřníci a vizážista vítali slovy: "To je hrůza, přírodní blondýnky s pěknou pletí, ty se určitě nebudou chtít měnit! Tak aspoň zvýrazníme oči a upravíme tvar vlasů."

Lucie se ale nakonec k velké radosti hlavního kadeřníka Jiřího Špilara odhodlala k výraznější změně a nechala si blond barvu oživit tmavšími prameny. "Budou mít tvar jakéhosi měsíce, banánu, nebo párku," smál se Jirka a vyděšenou Lucii pak uklidňoval, že barva bude jen o pár tónu tmavší, výsledek bude přirozený a díky tomu vynikne půvabná tvář.

Jemný přeliv ještě sjednotil odrosty a dodal vlasům lesk. Lucie byla spokojená: "Konečně mi někdo poradil s barvou, vypadá přirozeně, přípravky z drogérie si už nikdy nekoupím," slibovala.

Ani dlouhovlasá Silvie se nenechala zahanbit a souhlasila s tmavší barvou i úpravou ofiny. "Tvář jsem olemoval ještě o pár tónů tmavším přelivem, vytvoří to pěkný kontrast. Silvie se nemusí tmavě hnědé bát, prokoukne a pokud nebude spokojená, můžu ji uklidnit, že se ze světlých vlasů velmi rychle vymyje," prozradil Jiří Špilar z Wella professionals. Na závěr ještě žehličkou vykouzlil po stranách vlny a mohlo se jít k vizážistovi.

Jen make-up nestačí

Filip Novák, školitel kosmetiky M.A.C a mistr světa make-up 2005, byl s "modelkami" spokojený. Pěknou pleť nemusel nijak zvlášť maskovat a světlé oči byly ideální k zvýraznění.

Lucie nebyla na líčení vůbec zvyklá, a protože měla suchou pleť, Filip nanesl lehký krém. Upozornil na to, že spousta žen si myslí, že hydratační make-up pleti bohatě stačí. "Ale to je omyl. Krém je důležitý, protože vyživuje. Platí to zvlášť u mastné pleti, která se mnohdy mastí právě proto, že je dehydrovaná.

Make-up v případě Lucky doporučil nepříliš krycí. "Mám rád na pleti texturu a v případě Lucie se mi líbí jemné pihy, hlavně k vlasům vypadají hezky, s tímto make-upem krásně vyniknou."

Silvie už s líčením nějaké zkušenosti má, používá řasenku i stíny, proto se Filip zaměřil na správnou techniku stínování, aby oči příliš velkým nánosem černé nezapadly a svěřil se jí i s několika vizážistickými triky.

Už profesionálně nalíčené a načesané čtenářky čekal závěrečný a zároveň nejtěžší úkol: obléknou si a zapózovat v šatech od předních českých a slovenských návrhářek.

Lucie oblékla kimono, Silvie sexy róbu

Pro Lucii vybrala Iška Fišárková černý model inspirovaný japonským stylem, který dal vyniknou její světlé pleti a vlasům. "Šaty jsou krásné, na běžné nošení sice nejsou, ale cítím se v nich dobře a hned mi sedly," pochvalovala si Lucie.

Trošku jí prý dělaly problémy vysoké podpatky, které běžně nenosí, ale zvládla chůzi na jedničku.

Lucie Heřmánková před proměnou Lucie Heřmánková v roli modelky

Na Silvu už čekala mladá slovenská návrhářka Zuzana Bottková s modrou sexy róbou. Výtvarnice měla zpočátku obavy, aby hedvábný model s délkou až na zem dobře seděl. Silvie však překvapila výškou i postavou supermodelky a šaty padly jako ulité. "Bála jsem se, že když se nadechnu, šaty rupnou, ale skvěle sedí!" jásala Silva.

Ještě před přehlídkou přišlo na řadu pózování. Fotograf dívky nešetřil, stylizoval je několik desítek minut do krkolomných pozic, běhaly z jedné místnosti do druhé, ale vydržely a vedly si dokonce více než skvěle. Přežily to i šaty s make-upem, účesy ještě bleskově doladil kadeřník a mohlo se vyrazit.

Silvie Církvová před proměnou Silvie Církvová v modelu Zuzany Bottkové v roli modelky

Skupinka proměněných čtenářek se ve dvě hodiny odpoledne s celou naší redakcí a produkcí vydala ze salonu do nedaleké Pařížské ulice, přímo do centra módního dění. Na mole už krásky vítala moderátorka a naše modelky si užívaly hvězdný okamžik.

"Moc se mi to líbilo, byla to pro mě zajímavá zkušenost, nikdy jsem nic podobného nezažila. Zvlášť focení bylo výborné," zářila Silva. "Zábavné, ale nedovedu si představit, že bych ve vysokých botách a takových šatech někde stála čtyři hodiny. Takže zkušenost skvělá, ale modelkou bych asi být nechtěla," dodala Lucka a vy se můžete v úterý těšit na proměnu dalších dvou čtenářek.

