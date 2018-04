Proměna čtenářek: Helena omládla, Kristina se bála o život

Naše nejstarší finalistka Helena Ondryášová se sice přišla nechat proměnit, ovšem nikdo netušil, co že to na ní vlastně odborníci mají vylepšovat.

"Uvidíme, něco s vámi provedeme," vtipkoval kadeřník Jirka Špilar. Hned poté na něj energická Helena vytasila kupu obrázků a fotek s účesy, které by si přála. Po chvilce smlouvání se oba shodli na jedné z variant.

"Vyhrál jsem si spíš se střihem, než s barvou. Tu má paní Helena samu o sobě velmi pěknou, navíc jsou vlasy barvené teprve před týdnem," popsal kadeřník Helenin výsledný účes, díky kterému vypadá nakonec minimálně o deset let mladší.

Klasické mikádo prostříhal a přetvořil na šmrncovní krátký sestřih s delší šikmou ofinou. Spolu s líčením od Filipa Nováka se tak z Heleny stala ještě větší "šťabajzna", než jaká přišla ráno do salonu.

Filip pro Helenu zvolil kouřové líčení temně fialovým práškovým stínem. Hodí se k jejím modrým očím i ke kabátku od návrhářky Ivany Follové. "Oči jsem vystínoval, více barvy přidal do vnějších koutků a také do ohybů víček." Všechno ještě pěkně Heleně názorně ukázal, aby se tak mohla nalíčit i sama.

Helena Ondryášová před proměnou Helena Ondryášová v modelu od Ivany Follové

Rty poté obtáhl, ale i vystínoval konturovací tužkou. "Na to jen naneseme lesk a je to. K výrazným očím není potřeba složitého líčení rtů," radí vizážista. K dobru přidal ještě jeden trik: nedávejte lesk na celou plochu rtů, ale jen do jejich středu. Opticky se "otevřou" a ústa pak vypadají plnější.

Pak už se Helena běžela obléknout do hnědého trenčkotu se zajímavým řasením v zadní části od Ivany Follové a ještě před přehlídkou stačila zapózovat fotografovi. "Focení bylo sice náročné, ale já si to celé dnes užívám," prozradila. Poté už jen čekala a čekala a čekala. V salonu totiž byla už od půl deváté ráno.



Kristinu strašily podpatky

Když dorazila nejmladší z kandidátek na proměnu, teprve sedmnáctiletá Kristina Kašparová, myslely jsme, že si spletla dveře. Profesionální modelky se totiž převlékaly hned vedle. Štíhlá, vysoká, dlouhé nohy a pas, který byste objaly jen rukama.

Naši výzvu našla na webu její maminka a v hlasování dostaly Kristinu na přední příčku hlavně kolegyně z práce. "Máma je snad nadšenější než já," smála se.

Kristininým strašákem byly podpatky. Protože spolužáky z gymnázia převyšuje, nikdy v životě je prý neměla na noze. Jenomže k modelu návrhářky vietnamského původu Mimi Lan je vyfasovala. "Já se na tom zabiju," opakovala dokola, a když už měla celou proměnu za sebou, korzovala po salonu a trénovala.

Od návrhářky dostala na výběr dvě kimona, zelené a do růžova. "Víc se mi líbilo zelené," vybrala si přímo v jejím ateliéru sympatická tmavovláska. Výsledný model doplnily oranžové punčocháče a oranžový a červený šál.

Kristina Kašparová před proměnou Kristina Kašparová po proměně v modelu od Mimi Lan

Proměnou prošly i dlouhé kaštanové vlasy a vizážista Filip zvýraznil tmavé oči. "Má je krásné čisté, jako Salma Hayek," pochvaloval si. Stačily jen zvýraznit linkou a černým stínem do ztracena, k tomu řasy, trošku sjednotit pleť lehkým make-upem, rty podpořit k přirozenému lesku a bylo hotovo. Běžně se Kristina moc nelíčí, ale z "nových" očí byla upřímně nadšená.

Ani její vlasy nepotřebovaly nic radikálního, i když by byla bývala svolná téměř ke všemu. "Jen nechci účes moc krátký, to jsem jednou vyzkoušela a už nikdy," bála se. Ale jen blázen by stříhal její hustou hřívu, natož zkušený kadeřník Jirka. "Sladíme barvu do příjemné hnědé, protože na koncích jsou odrosty v jiném barevném tónu, a přidáme tmavě fialové prameny. Délku necháme a jen zastříhneme už přerostlou ofinu," rozhodl a Kristina už si jeho péči jen užívala.





Před druhou hodinou odpoledne nastal vrchol celých příprav: molo v Pařížské, po kterém se finalistky prošly a vyzkoušely si, jaké to je být vydaná zcela všanc podpatkům a bleskům fotoaparátů.

V přihlížejícím davu Kristinu na módním molu nakonec sledovala i šťastná maminka. "Je támhle, schovaná. Říkala jsem jí, ať nechodí," durdila se naoko Kristina. Při chůzi na podpatcích se nejen nezabila, ale ani nezaškobrtla. Nesla se, jako by tam odmala patřila.

"O práci modelky jsem uvažovala, ale nikdy jsem se nerozhoupala to zkusit. Až teď." A jestli ji první zkušenost neodradila? "Rozhodně ne. Naopak," prohlásila.





