Ráda bych zapadla mezi mladší spolužáky, přeje si výherkyně proměny

Jitce je třicet sedm let, je vdaná. Před čtyřmi lety si splnila životní sen a začala studovat zahradnictví. "Vystudovala jsem ekonomickou školu a čtrnáct let pracovala v obchodní sféře a šetřila, abych mohla začít studovat," napsala do redakce ona.idnes.cz. Čtvrtým rokem se tedy věnuje na České zemědělské univerzitě oboru produkční zahradnictví.

"Už deset let vypadám stejně, začínají mi šedivět vlasy a také bych chtěla lépe zapadnout mezi mé o čtrnáct let mladší spolužáky," popisuje Jitka důvody, proč se do proměny přihlásila. Chce se svěřit do rukou odborníků, protože sama si neví rady a neodváží se. I po příchodu do salonu je na ní znát velká nervozita a je, jak sama říká, pěkně vyjukaná.

Přestože se přihlásila do předem avizované radikální proměny, přeje si, aby nebyla nakrátko. Kadeřnice Martina Černá ale tvrdí, že hned, jak Jitka do salonu přišla, viděla ji v lehce extravagantním krátkém sestřihu, kdy má vlasy vzadu vystříhané, vpředu delší patku a ofinu do očí.

Tomu se ale Jitka brání zuby nehty. Dochází dokonce na smlouvání o centimetry. "Já bych chtěla, abych měla vlasy delší. Potřebuji, abych si je mohla stáhnout do culíku, protože jsem vlastně pořád skloněná nad květinami," vysvětluje.

Martina se ji ještě snaží přesvědčit ke krátkým vlasům, které by pak stahovat nepotřebovala a nic by jí do obličeje nepadalo. I přes to Jitka nesouhlasí. "Krátké vlasy jsem už měla, sice asi v patnácti, ale i tak. Necítila jsem s v nich vůbec dobře," tvrdí. A to je to, co nakonec rozhodne. Pocit.

"Ačkoli můžeme mít úplně jiný názor a někdy se snažíme zákazníkům vyvrátit jejich utkvělou představu, vždy je pro nás rozhodující, aby se cítil dobře. Líčení či oblečení sundáte, ale vlasy ne. Ty jsou stále s vámi," říká kadeřnice a dodává, že tedy paní Jitce vlasy, které má v jedné délce do půli zad, hodně prostříhá a sestříhá, provede také barevnou změnu a ve finále se zaměří na styling, aby Jitka vypadala úplně jinak.

"Vůbec se nebráním nějaké větší barevné změně," dodává Jitka. Nakonec se k úlevě všech s Martinou Černou domluvily a samotná proměna může začít. Jak dopadla, čtěte zítra na stránkách ona.idnes.cz.