Projezte se ke kráse: dejte si mandle, česnek i čokoládu

Vědci a dermatologové již delší dobu studují účinky potravin na kůži, vlasy a nehty, výtažky z nich přidávají do klasické kosmetiky či vytvářejí tzv. nutrikosmetiku. Tedy tabletky, výživové nápoje a nyní dokonce i tyčinky, bonbony a vodu obohacenou o prospěšné látky. Najdete je v lékárnách a specializovaných prodejnách.

Mnohem účinnější a levnější variantu představuje zařazení super potravin do jídelníčku. Stanou-li se součástí zdravého a vyváženého stravování, poděkuje vám vaše tělo i peněženka.

Mandle

Všechny ořechy obsahují výživné proteiny a další životně důležité látky, mandle však mají ještě něco navíc. Je to vlasy a kosti posilující vápník, pokožku čistící zinek, fosfor, hořčík a vitamín E, známý antioxidant. Tato super kombinace chrání před předčasným poškozením buněk a tudíž i proti vráskám.

Chilli papričky

Pokud jste milovníci pálivých jídel, máme pro vás skvělou zprávu: děláte svému tělu moc dobře. Ostré chilli papričky obsahují látku zvanou kapsain stimulující látkovou výměnu a ní související zvýšené vyplavování toxinů z těla. Zařadíte-li do své kuchyně čerstvé chilli, pomáháte organismu rychleji spalovat energii a zároveň si čistíte pokožku zevnitř. Pozor jen v případě citlivé pleti, která reaguje na ostré chuti.

Zázvor

Další super čistící ingrediencí je kořen zázvoru, podporuje trávení a zamezuje zánětům žaludku. Právě chybně fungující zažívací trakt má na svědomí nafouklé břicho, nejrůznější otoky a také problematickou pokožku. Chcete se zbavit pupínků? Jděte na to se zázvorem, obsahuje mj. antioxidanty, stimuluje krevní oběh, pomáhá detoxikovat a čistit střevo a spolu s ním i pleť.

Česnek a cibule

Přestože nepatří mezi nejvoňavější kuchyňské přísady, rozhodně do zdravého jídelníčku patří. Česnek a cibule v sobě skrývají spoustu tělo chránících a čistících látek, která vás ochrání před virovým onemocněním, pročistí střevo a bojují proti nepřátelským bakteriím. Vyhnete se tak odřenému nosu od nekonečného smrkání a vysušených rtů, samozřejmě se postarají i o čistou a zářivou pleť.

Tmavá čokoláda

Pověrám o tom, že čokoládou si přivodíte pupínky, snad už dnes nikdo nevěří. Odborníci rozhodně ne a jedním dechem doporučují tuto pochoutku do jídelníčku zařadit. Pozor, není to pokyn k tomu, začít se cpát čokoládovými tyčinkami a celými tabulkami nejrůzněji "vylepšených" sladkostí, ty naopak vaší kráse škodí spoustou cukru a tuku. Sáhnete-li však po skutečně kvalitní čokoládě s vysokým podílem kakaa (70 % a výše), dostanete do organismu potřebnou dávku železa a proteinů. Navíc tmavá čokoláda obsahuje osmkrát více antioxidantů než například jahody, pomůže vám tudíž proti předčasnému stárnutí.

Špenát

Pepek námořník moc dobře věděl, proč se doslova cpe špenátem. Svěží zelené lístky lahodné chuti jsou napumpované železem a proteiny a špenát také podporuje tvorbu kolagenu. Díky čerstvému salátu ze špenátu si tak zachováte pevnou pleť, lesklé vlasy a udržíte celulitidu pod kontrolou.

Dýně

Také si spojujete velké oranžové dýně se stále populárnějšími oslavami Halloweenu? Pak vězte, že představují mnohem víc než jen typickou podzimní dekoraci. Ukrývají v sobě devět látek prospívající kráse. Vitaminy B5, C, E a karoten s vápníkem se postarají o pevné a silné vlasy a nehty. Omega 3 a 6 mastné kyseliny vyživují pokožku, zinek ji čistí účinně zevnitř a nepostradatelnou roli zde hrají i proteiny, bez nichž se pevná tvář a tělo neobejdou.