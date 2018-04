Prohrábli jsme čtenářce skříň a znovu ji oblékli

Co všechno nabízí vlastní šatník? Ukážeme vám to na příkladu pětadvacetileté Slovenky Alžběty Vážné, která o svém vztahu k módě říká: "Nikdy jsem nebyla k módě vedená. Za poslední roky, co žiju v Praze, se to hodně zlepšilo, stále ale cítím, že v módním oblékání tápu a nemám jasno ve svém stylu."





"Ráda bych se oblékala víc elegantně, žensky. Ale zase odmítám sledovat každý nový styl, který se objeví, a na všechno si - vzhledem ke své menší, ženské postavě a i proto, že dno mé peněženky není nekonečné - netroufám. Ale ráda bych udělala ráznější krok do světa módy," dodává.

Za Bětkou jsme se vydali k ní domů - potřebovali jsme vidět a pořádně prohrabat její šatník, aby z něj módní redaktorka Lenka Poláčková mohla vybrat dobře kombinovatelné kousky.

"Mám vystudovanou molekulární biologii a pracuji v motolské nemocnici ve výzkumu. U nás není potřeba nějak řešit oblečení, protože tam stejně všichni chodíme v bílém," vysvětluje Bětka. "Můžeme být samozřejmě oblečeni podle svého, bílý plášť není nutností. Je to ale lepší, protože pracujeme i s chemikáliemi a oblečení by se mohlo potřísnit," dodává.

Běta nám přišla otevřít v oblečení, které běžně a ráda nosí, a pak se módní redaktorka Lenka vrhla na její šatník. "Nebude vadit, když se v tom trochu pohrabu?"

"Klidně. V oblékání mi taky občas radí spolužačka, která každý rok nakupuje v Americe. Taky mám problém s velikostí. Nahoře mám 38 a dole 36, proto je problém sehnat třeba šaty," říká Bětka. Lenka jí ale poradila, aby vyzkoušela empírové střihy. "Tím se dá sladit ten nesouměr. A taky máte pěkný prsa, tak toho využijte," směje se Lenka.

Zatímco Lenka lovila v Bětčině šatníku, fotograf Bětku vyfotil nenalíčenou a oblečenou podle jejího. "Teď jsem musela vybrat ty zimní věci, ale nejoblíbenější kousky jsou letní, které mám doma na Slovensku," říká Běta.







Růžová a khaki Bětce sedí

První model je univerzálnější. Bětka v něm může jít do práce, nakupovat i na schůzku.





Stylistka Lenka by byla radši, kdyby svetr do V byl světle růžový a v něm místo roláku byla tmavě hnědá košile. Musela ale vycházet z Alžbětina šatníku, a tak využila černý svetr, aby Bětka nebyla celá růžová. Model je propojený černou barvou na svetru, kozačkách a tašce.

Když Lenka tento model vytvářela, Bětka přiznala, že by oblečení takhle nezkombinovala. "Takže na rolák si vezmu ještě tenhle svetr? To bych si na sebe předtím určitě nevzala," smála se.

"Pokud byste chtěla oblečení ladit i se šálou, kterou máte, bylo by hezké mít něco v khaki barvě. Khaki a růžová, to je výborná kombinace a vám by slušela. Klidně by to mohl být i jen detail," radí Lenka.

Sportovnější druhý model

Sportovnější model je laděn do zelenohněda a oživen bílou na kabátě a botách.

Alžběta by mohla mít také béžové kalhoty. Ty má ale mezi letními věcmi na Slovensku. "Nikdy ale béžovou nenoste u obličeje, je pro vás moc nevýrazná. Béžovou noste na kalhotách nebo na sukni a doplňte ji čokoládově hnědou nebo černou nahoře. U obličeje byste měla mít spíš výraznější barvy," vysvětluje Lenka.

Bětka také může doladit oblečení šikovnými doplňky. Na fotce má vypůjčené zelenkavé náušnice.

"Khaki vám moc sluší. Můžete s ní zacházet stejně jako s černou - berte ji jako svou základní barvu. Na sobě byste mohla mít také něco s kulatým výstřihem nebo mikinu, ze které by ta khaki košile vykukovala. Vám chybí hra s vrstvením. Za prvé to v zimě zahřeje a za druhé to vypadá efektně," tvrdí Lenka.

Bětka à la vamp

Stylistka vytvořila i model pro slavnostnější příležitosti. Využila Bětčin pěkný černý trenčkot. Doplnila ho vypůjčenou kabelkou se zvířecím vzorem a s červeným detailem. Propojovací barvou byla právě červená, kterou má Bětka na tričku, kabelce i na botách.





Aby model nepůsobil tvrdě, zjemnila ho stříbrnou: lesklým bolerkem a páskem.





O elegantnějším outfitu měla Lenka opět trošku jinou představu. "Líbily by se mi na Bětce černé šortky a k tomu nějaké šedé tílko. Šortky ale nemáme, a tak jsem zvolila džínovou sukni," vysvětluje.

"Já moc krátké sukně nebo kalhoty nenosím, protože mám širší stehna," říká Bětka. Celý náš tým se ale shodl, že Bětka takové obavy mít nemusí.

Vizážistka Simona Bártová upravila k tomuto modelu i líčení. "Trošku jsem přitvrdila, dala jsem černou linku do oka a udělala jsem jemnější verzi kouřového líčení. Zvýraznila jsem i vnitřní koutek, protáhla jsem oko do kočičího tvaru. Ještě nanesu temnější linku pod očima. Celé to budu rozmazávat. Nejlépe se to dělá prstem nebo vatovou tyčinkou. Bětka má opravdu nádherné oči, ty se líčí skvěle," chválí čtenářku. Simona ještě zesvětlila rty - když jsou oči výrazné, rty by měly být v pozadí a naopak - a mohlo se jít fotit...

Co radí stylistka

V Bětčině oblíbeném oblečení převládají barvy, které se hodí k jejímu typu: hnědá, různé odstíny růžové nebo červené. Přesto ale Lenka i vizážistka Simona Bártová poradily Alžbětě menší změnu. "Vlasy máte hnědé, s odlesky mahagonu, nebo trochu jakoby do zrzava, ale víc by vám slušela hnědá nebo tmavší hnědá bez těch načervenalých odlesků," shodly se.

Se současnou barvou může podle Lenky Běta nosit víc hnědé barvy. Kdyby měla naopak vlasy tmavší, vynikla by víc v černých a sytějších odstínech.

"K vašim vlasům jde ta růžová a fialová, kterou tu hodně máte. Fialová ostatně sluší každému typu a je teď i moderní, ale málo lidí ji má rádo. Červená by vám slušela mnohem víc, kdybyste měla tmavší vlasy. Bílá sluší taky jen určitým typům lidí s tmavými vlasy. Vám bych doporučila spíš krémovou nebo smetanovou. A například tahle zelenohnědá košile," vytáhla Lenka ze šatníku vzorovanou khaki košili, "je teď dobrá k vašemu současnému odstínu vlasů. Barvou vlasů si můžete změnit celý váš barevný typ. S tmavšími vlasy byste mohla nosit víc bílé i jiné barvy, které teď třeba nosit nemůžete," vysvětluje Bětce Lenka zásady barevné typologie.

Stačí pár základních kousků

Jaké kousky oblečení by si Bětka měla pořídit? "Chybí vám tu základní věci jako klasické bílé, černé nebo hnědé tričko. Taky by se hodil takovýhle roláček, ale hnědý," ukázala Lenka na růžový rolák.

"Pak by bylo fajn mít třeba tři nebo čtyři delší tílka v různých barvách. Tyhle obyčejné jednoduché věci se dají různě vrstvit. Jedno stejné tričko se dá pak různě obměňovat. Třeba i šperkem," radí Lenka.

Bětka má ale převážně tílka a trička kratší. "Nejsem moc vysoká, měřím jen 160 centimetrů, tak se pak v těch delších věcech moc necítím," říká. Podle Lenky ale zas tak malá není, ale je to hlavně o pocitu. Dá se to ale vykompenzovat tím, co si k delším věcem obleče. "Kdybyste měla úzké kalhoty a kozačky, opticky vás to prodlouží," radí Lenka.

Musí víc pít

"Bětka má velmi jemnou, spíš sušší pleť, takže by měla víc hydratovat. Možná i víc pít. Nevím, jaký má pitný režim. Jinak má ale pleť krásnou, takže pokud bude víc hydratovat a dobře opečovávat hlavně oční okolí, bude mít dlouho velmi pěknou pleť," zhodnotila vizážistka Simona. Jinak má ale podle ní bezproblémovou pleť, takže nebyly potřeba další korekce.

Vizážistka dokreslila obočí, které bylo na koncích moc úzké, a k líčení zvolila barvy neutrální, trošku do růžova, aby vše ladilo s vybranými modely. "Co se týče barev, určitě se k Bětce nehodí modrá. Měla by volit spíš přírodní a jednoduché odstíny. Antracit, fialková, barvy do růžova, béžová, hnědá jsou barvy, které se hodí pro její klasický styl. K Bětce patří lehce elegantní styl," vysvětluje Simona.

Čtenářka modelkou

Přestože Bětka pracuje ve výzkumu a s focením a módou nemá žádné zkušeností, spolupracovalo se s ní skvěle. Na konci si už počínala jako hotová modelka.

A co říká na svou proměnu? "Já jsem takový člověk, že se mnou můžete udělat, co chcete." To jsme naštěstí nemuseli, protože k Alžbětě se ani žádný extrémní styl nehodí. Stylistka i vizážistka v podstatě dodržely její dosavadní styl, který vyladily tak, aby se ještě víc rozzářila.