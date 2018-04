Jde to bez i kůže, dokazuje nejmladší módní legenda Stella McCartney

Táta Paul, muzikant a v době jejího narození už člen bývalých Brouků. Máma Linda, fotografka a muzikantka, spoluhráčka svého muže v jeho kapele Wings, kterou založil po éře Beatles. Důvod, aby je nekopírovala, jejich dcera přesně pojmenovává: nechtěla jít do toho, co dělali její rodiče.

Přesto přinejmenším jednu nekompromisní věc od matky převzala. Linda McCartney byla vegetariánka a velká bojovnice za práva zvířat. Její dcera celý život nejí maso a na svých modelech používá jen to, kvůli čemu "neumřela žádná kráva ani koza nebo ještě nenarozené jehně."

Ačkoli Linda podlehla v roce 1998 rakovině, pro Stellu dodnes zůstává stěžejním člověkem. "Moje máma mě obrovsky ovlivnila, a nejen v tom, co měla na sobě a jak vypadala, ale svým duchem," přiznala před několika týdny v časopise The Guardian. "Takovou odvahu, vnitřní důvěru v sebe jsem u nikoho jiného nikdy nezažila. Měla v sobě krásnou jednoduchost. A svoboda, sebedůvěra je něco, co chci pomoct najít ženám, které nosí značku Stella."

Stella McCartney • Narodila se 13. září 1971, s dalšími třemi sourozenci vyrůstala částečně v Londýně a na venkovské rodinné farmě. V srpnu 2003 se vdala za britského vydavatele Alasdhaira Willise, mají spolu čtyři dět.

• Posbírala řadu prestižních ocenění včetně Řádu britského impéria, uděleného za zásluhy o módu. Vloni ji Ženská hodina (pořad rádia BBC) zařadila mezi 100 nejvlivnějších osobností Spojeného království. • Nikdy se nesmířila s otcovou druhou manželkou Heather, naopak jeho třetí ženě Nancy navrhla svatební šaty. Především však velmi teskní po mámě. Když se sama vdávala, měla na sobě verzi šatů, v nichž si Linda brala v roce 1969 Paula. • Mezi jejími zákaznicemi jsou jména zvonící slušnými konty. Včetně Madonny, které v roce 2000 navrhla šaty na její svatbu s Guyem Ritchiem.

Nadaná jako otec? Jistě

McCartneyovi se sice velmi snažili, aby jejich děti žily co možná nejnormálnější život, ale tak úplně běžný nebyl. Přinejmenším nechyběly peníze, přestože jimi potomky nezahrnovali. "Největší luxus, který mi rodiče dopřáli, byl to, že jsem nikdy nemusela dělat kompromisy," přiznává Stella. "Vždycky jsem kdesi v sobě věděla, že se o svůj osud nemusím bát."

Vyrůstala v prostředí, které rozhodně bylo tvořivé, a i tohle ji hodně brzy ovlivnilo. První bundu si ušila ve třinácti, v patnácti začínala jako stážistka u pařížského návrháře Christiana Lacroixe. Když v roce 1995 končila londýnskou školu umění a designu Central Saint Martins, její závěrečná módní přehlídka vzbudila senzaci.

Nejen proto, že jí s ní přátelsky vypomohly modelky Naomi Campbell, Kate Moss a Yasmin Le Bon a že zužitkovala i to, co se během studia naučila o řemesle u slavného krejčího Edwarda Sextona ze Saville Row. Už tehdy dala jasně najevo, jak si ona představuje módu. Její diplomová kolekce se objevila na předních stránkách novin a celou ji koupil londýnský butik Tokio.

Dva roky nato dostala od špičkového pařížského módního domu Chloé nabídku usednout na post kreativní ředitelky. Její předchůdce Karl Lagerfeld sice firmu pochválil, že sáhla po velkém jménu, ale podle jeho názoru tohle bylo z kategorie hudby, nikoli módy. Naštěstí dodal: "Doufejme, že je tak nadaná jako její otec."

Později se Stelle mnohokrát omluvil a měl k tomu očividný důvod. Rychle se jí podařilo zvýšit firmě obrat a přilákat mladou klientelu, pro kterou přinesla nový směr. Ženský, romantický i drzý. Koneckonců, nebylo jí ani šestadvacet a inspiraci nacházela stejně jako její vrstevnice na londýnských bleších trzích.

V roce 2001 od Chloé odešla a v rámci společnosti Gucci Group začala tvořit vlastní značku. Zprvu trochu tápala, navíc nekápla do noty módní kritice, ale časem potvrdila svůj jasný styl a postupně se vypracovala mezi nejvlivnější jména módního světa.

Z kolekce pro jaro a léto 2014

Boduje v něm jednoduchou klasikou, svůdným feminismem, romantikou, veselostí, hravostí, jemným propojením s mužským tónem. A taky krejčovským řemeslem, které se naučila od Edwarda Sextona. Na jejích přehlídkách se neomdlévá vzrušením, ale odchází se s pocitem: všechno bych na sebe vzala.

"Nositelné – to je v módě skoro neslušné slovo, ale to je to, co dělám," říká autorka. V jejích modelech není stopa agresivity ani divadelnosti, ale dobrá dávka přirozeného ženského sebevědomí, které nepotřebuje na okolí útočit a žádat o pozornost. "Pro mě jako ženu-návrhářku je posilující vidět, že ženy mají stále více ve svých rukou to, jak se dnes oblékají," říká.

Nepoužívá pravou kůži ani kožešiny, dává přednost obnovitelným materiálům. Sama sice tvrdí, že nehodlá šít ohavné pytle jen proto, že jsou bio, ale až na výjimky neustupuje od rozhodnutí vyřadit z tvorby všechno, co škodí přírodě. Pravda, k tomu, že svět módy nutí lidi kupovat stále nové věci a už tím přírodu zatěžuje, se moc nevyjadřuje. "Jsem návrhářka, ne ekoložka," bývá její obrana.

Na křídlech

Paul McCartney kdysi vyprávěl, jak vzniklo jméno jeho druhé kapely Wings, Křídla. Tehdy měla na svět přijít Stella, a protože porod probíhal velmi těžce, seděl před dveřmi operačního sálu a modlil se, ať se dítě narodí "na křídlech anděla". Kdoví, možná právě proto se Stelle McCartney všechno tak daří.



Po celém světě má téměř dvě desítky vlastních prodejen, a to vesměs na prestižních adresách, její kolekce se prodávají v pěti desítkách zemí. Od září 2004 spolupracuje s firmou adidas, pro kterou tvoří vlastní sportovní řadu. V roce 2012 z toho vyplynulo i její jmenování kreativní ředitelkou týmu připravujícího uniformy pro britské olympioniky a paralympioniky.

Odhalení kolekce Stella McCartney for H&M (2005)

Na kontě má spolupráci s firmou H&M a dalšími značkami, zavedla vlastní řadu dětského ekologického oblečení, spodního prádla i kosmetiky včetně parfémů. Před čtyřmi lety zazářila návrhy šperků pro disneyovský film Tima Burtona Alenka v říši divů.

Letos v květnu vstoupí do kin další disneyovský film, remake Šípkové Růženky, kterým se inspirovala k nové kolekci oblečení pro děti. Údajně ji k tomu vyzvala představitelka zlodušky Angelina Jolie, deset procent z prodeje půjde SOS vesničkám.