Z hvězdičky seriálů princeznou popu. Kylie Minogue nedostanete z hlavy

Navíc přežila rakovinu. Australská popová princezna Kylie Minogue, původně seriálová hvězdička, proměnila v barvitou telenovelu vlastní život, když se stala pěveckou superstar.

Princezna popu • Kylie Ann Minogue se narodila 28. května 1968 v australském Melbourne, kde vyrůstala s mladší sestrou a bratrem. Sestra je zpěvačkou, bratr kameramanem. • Začínala v televizi, mezi lety 1986 a 1989 hrála v nekonečném seriálu Neighbours (Sousedé). Získala za něj několik ocenění, například nejpopulárnější herečka a nejpopulárnější osobnost. Později se objevila v dalších seriálech a několika filmech. • Vydala jedenáct alb a prodala přes 68 milionů desek. • V necelých sedmatřiceti letech u ní lékaři objevili rakovinu prsu. Uzdravila se a opět vystupuje. • Platí za módní ikonu, gay ikonu a vlivnou osobnost hodnou následování. Věnuje se mnoha charitativním projektům včetně podpory nemocných rakovinou.

Její hvězda vzplála v roce 1988. Slovo Kylie bylo zapsáno do britského slovníku a vlna novorozených holčiček si odnášela její jméno z porodnic. Nebyl to špatný začátek na někoho, kdo se do povědomí veřejnosti dostal jako kudrnatá holka v montérkách, která právě vylezla zamaštěná od oleje zpod opravovaného auta. Kylie hrála automechaničku v australském oblíbeném seriálu Sousedé, ale svou postavu obyčejné holky dovedla k mimořádné oblíbenosti: když s Jasonem Donovanem slavili seriálovou svatbu, nenechalo si ji ujít dvacet milionů britských diváků. Tím se Kylie konečně podařilo zastínit o pět let mladší sestru Dannii, která od dětství sklízela úspěchy jako zpěvačka.

Z televize k popu

Obě dcery účetního a bývalé tanečnice rozjely kariéru na australské televizní obrazovce poměrně mladé. Kylie bylo jedenáct, když začala účinkovat v seriálech, ale mnohem víc toužila zpívat. To se jí v konkurenci mladší sestry nedařilo. Její chvíle přišla v roce 1987, to jí bylo devatenáct. Na benefičním koncertě, kde vystupovaly další hvězdy seriálu Sousedé, zazpívala s hercem Johnem Watersem písničku I Got You Babe, přidala hitovku Locomotion a nedlouho poté už podepisovala smlouvu s nahrávacím studiem. Cover verzi Locomotion vydala jako svůj první singl – a okamžitě to byl obrovský úspěch.

To stačilo, aby letěla do Británie, kde měla spolupracovat s uznávaným hudebním, producentským a textařským triem Stock Aitken Waterman. Vypráví se, že o Kylie nic nevěděli, a dokonce zapomněli, že má přijet. Během čtyřiceti minut, kdy čekala před studiem, pro ni dali dohromady písničku I Should Be So Lucky. Kylie ji rychle vstřebala, ani ne za hodinu ve studiu nazpívala a odletěla zpět domů, aby pokračovala v natáčení seriálu.

"Kdo by si byl pomyslel, že se z drobné, prosté hvězdičky z televizního seriálu s typickou osmdesátkovou trvalou a spornými hlasovými vlohami stane nejúspěšnější australská zpěvačka a celosvětový módní idol?" napsal později hudební kritik Dino Scatena. Písnička se stala hitem v různých koutech světa. Není divu, že v roce 1988 následovalo debutové album Kylie, plné tanečních a popových melodií.

Aby se mohla naplno věnovat zpěvu, sekla se seriálem. Ale přestože i druhé album bylo poměrně úspěšné, pořád se neslo v duchu 'holky od vedle´. Proměna image nastala, když hrála hlavní roli ve filmu Delikventi a začala randit s australským drsným rockerem Michaelem Hutchencem. Její hudba i vystupování dramaticky ubraly na nevinnosti a promíchaly tak davy fanoušků. Kylie však rozhodně neměla pocit, že by ji Hutchence zkazil. "Nebyl tak špatný, jak si všichni mysleli, a já zas nebyla tak hodná. Potkali jsme se někde mezi," podotkla k tomu zpěvačka.

Anděl s ďáblem v těle

Třetím albem se pomalu začala bouřit proti producentskému týmu, který ji podle jejích slov vodil jako loutku. Kylie se sice osamostatnila, ale začala se propadat mezi průměrné zpěvačky. Nepomohl ani film s Van Dammem Street Fighter, za který si vysloužila kritiku a označení nejhorší herečky anglicky mluvících zemí. A nepomohlo ani zpívání s Nickem Cavem, které považovala za důležitější než mít písničky na předních místech hitparád. Sice pozvedla svůj umělecký kredit, ovšem mainstreamových fanoušků ubylo a v kariéře ji to nikam neposunulo.

Experimentovala s vlastní kreativitou, hrála divadlo, ale ne vše fungovalo. Vydání desky Impossible Princess, do které vkládala hodně nadějí a se kterou chtěla uspět jako nezávislá umělkyně, se v Anglii nejprve odložilo a s ohledem na smrt princezny Diany pak vyšlo pod jiným názvem. Další facka – úvodní singl byl propadák a celkově se album prodávalo nejhůř ze všech. Neuplynulo ani deset let od prvotního vzestupu a Kylie zůstala bez nahrávacího studia a zjevně i bez budoucnosti.

Druhý a třetí dech

Ale rozhodně to nevzdala. Stále ji podporovala velká skupina fanoušků; patřilo mezi ně i gay publikum, pro které nadšeně koncertovala. A v roce 2000 konečně opět zazářila: album Light Years ji vrátilo do nasvícené arény. Její vystupování bylo koketnější, flirtovnější, ale nepostrádalo vtip. I díky svým divokým létům vyspěla.

Největší bombou se stalo video ke klasické disco písni Spinning Around. Už jen sexy zlaté mini šortky ji dostaly zpět na přední stránky novin a časopisů. Pomohlo i vystoupení v závěru olympijských her v Sydney, role víly ve filmu Moulin Rouge či duet Kids s Robbiem Williamsem. Na absolutní vrchol ji pak vyneslo další album Fever s písní Can‘t Get You Out Of My Head, která se stala největším úspěchem její kariéry vůbec.

V roce 2005 se musela stáhnout, protože jí diagnostikovali rakovinu prsu. I tento boj vyhrála, i když k chemoterapiím podotkla, že je to jako zažít nukleární bombu na vlastní kůži. Dodala však odvahu mnoha ženám a jiné inspirovala k pravidelným kontrolám.

Velkým vzorem Kylie Minogue odjakživa byla Madonna, s níž ji vždy srovnávali. Někdy si vysloužila i ostré kritiky za zjevnou stylizaci do starší konkurentky nebo když se jejich turné vizuálně příliš podobala. Podobnost mezi Kylie a Madonnou skutečně není čistě náhodná. "Madonna má obrovský vliv v popové kultuře i ve světě módy a já jsem nebyla imunní vůči jejím trendům," vysvětlovala Kylie. "Nesmírně ji obdivuju, ale musím říct, že ztížila začátky všem interpretkám, jako jsem já. Udělala všechno, co mohlo být uděláno. Madonna je královna popu, já jsem princezna. Jsem s tím celkem spokojená."

Mimo nálepky princezny popu ji média označila i za sexuální symbol. Ač v jádru Australanka, Kylie je považována za britský národní poklad. V roce 2010 se stala nejvlivnější celebritou v Británii, kde přes dvacet let žije a právě pracuje na svém dvanáctém albu.

