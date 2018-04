Prodlužte si život a přidejte do stravy více vlákniny

Prospěšnost vlákniny pro lidské zdraví prokázalo už mnoho různých studií, ale výzkum amerických odborníků je první, který dokázal spojitost zvýšeného příjmu vlákniny se snížením rizika úmrtí z jakékoli příčiny.

Pomáhá srdci, omezuje rakovinu

Studie amerických výzkumníků pod vedením doktorky Yikyung Parkové z National Cancer Institut ukázala, že konzumace stravy bohaté na vlákninu může snižovat riziko úmrtí na srdeční onemocnění nebo na jakoukoli jinou příčinu o 22 procent.

Dostatečný příjem vlákniny vědci rovněž spojili se sníženým rizikem rozvinutí srdečních onemocnění, některých typů rakoviny, cukrovky a obezity. Odborníci také zdůraznili, že vláknina pomáhá pohybu střev a snižuje hladinu cholesterolu, krevní cukr a krevní tlak a rovněž podporuje snížení zánětů a váhy.

Fakta o vláknině - je nestravitelnou součástí rostlinné potravy a pomáhá jí projít trávicí soustavou - kromě vstřebávání vody na sebe také váže některé látky z jídla, například cholesterol - doporučený příjem vlákniny je 20 až 35 gramů denně pro zdravého člověka v závislosti na energetickém příjmu (např. 8400 kJ – 25 g vlákniny) - vláknina se dělí na rozpustnou (oves, žito, ječmen, jablka, banány, bobulovité ovoce, brokolice, mrkev, kořenová zelenina) a nerozpustnou (celozrnné potraviny, otruby, ořechy, semena, zelené fazole, květák, cuketa, celer)

Vláknina se navíc dokáže pojit s látkami, co mohou způsobovat rakovinu, a zvyšuje tak pravděpodobnost, že budou tělem vyloučeny.

Doktorka Parková sdělila: "Stravovací pokyny pro Američany z roku 2010 doporučují konzumaci ovoce bohatého na vlákninu, zeleniny a celozrnných výrobků. Pokyny doporučují 14 gramů vlákniny na 1000 kalorií (4200 kJ) za den, to je 25 gramů (vlákniny) denně. Naše studie souhlasí s těmito doporučeními a podotýká, že příjem dietní vlákniny je spojen s nižší úmrtností."

Snížení rizika úmrtí o 22 procent

Tým doktorky Parkové posbíral data od 388 122 žen a mužů, kteří se zúčastnili studie Národního institutu zdraví a vyplnili dotazník o svém stravování. Z poskytnutých dat vyplynulo, že množství vlákniny, kterou lidé během studie konzumovali, se pohybovalo od 13 gramů do 29 gramů za den u mužů a od 11 gramů do 26 gramů za den u žen. Během devítiletého pozorování zemřelo 20 126 mužů a 11 330 žen.

Celkové výsledky výzkumu ukázaly, že muži a ženy s nejvyšším příjmem vlákniny měli o 22 procent nižší pravděpodobnost úmrtí během devíti let pozorování.

Vědecký tým doktorky Parkové navíc zjistil, že riziko kardiovaskulárních a respiračních onemocnění bylo sníženo o 24 procent až 56 procent mezi muži, kteří jedli nejvíce vlákniny (29,4 gramů za den) a o 34 procent až 59 procent mezi ženami (25,8 gramů za den).

Experti na výživu souhlasí

Doktor Frank B. Hu, profesor výživy a epidemiologie z Harvardské školy pro veřejné zdraví ke studii svých kolegů řekl: "Tato studie poskytuje další důkazy k podpoře současných stravovacích pokynů, které doporučují vysoký příjem vlákniny."

Dietní a výživová specialistka Samantha Hellerová, psycholožka a klinická výživová koordinátorka z Centra pro rakovinovou péči z Griffinské nemocnice v Derby v Connecticutu si myslí, že snížené úmrtí souvisí nejen se zvýšeným příjmem vlákniny, ale i s celkovým zdravějším způsobem života.

"Může to být tak, že lidé, kteří jedí stravu bohatou na vlákninu, vedou zdravější životní styl, který zahrnuje cvičení a nekuřáctví," řekla Hellerová.

"Bylo by skvělé, kdyby lidé udělali jednoduchý krok ke zdraví a potraviny bohaté na vlákninu přidali do své stravy. Vyhnuli by se tak obávaným a vážným chorobám, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina a cukrovka," dodala.