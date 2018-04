Prodlužování vlasů: Romana chce být zase princeznou

HLASOVALI JSTE ZDE

Pro sympatickou Romanu z Jihlavy jsou dlouhé vlasy zkrátka víc sexy a je přesvědčena, že muže spíš zaujme dlouhovláska. Nesporné další výhody vidí v mnohotvárných účesech. A nebude jí ani dělat potíže využívat sponky, skřipce nebo česat cop a drdol.

Taťka mě nechal ostříhat

"Dlouhé vlasy jsem měla v dětství a tenkrát si na nich nejvíce zakládala moje maminka. Moc ráda mi pletla copánky, vázala culíčky a zdobila mě pořád různými cetkami. Vypadala jsem jak princezna, než mě taťka vzal ke kadeřnici a nechal mě ostříhat na kluka. Maminka to obrečela. Naposledy jsem měla dlouhé vlasy na vysoké a od té doby jsem nakrátko. Ale už delší dobu přemýšlím o změně, jenže nemám trpělivost, než mi vyrostou - jakmile mi někde trčí vlas, jdu okamžitě ke kadeřnici. Poslední tři roky mám podobné praktické účesy. Rychle vlasy vyfénuji přes prsty, upravím gelem a jsem připravená."

Jelikož usměvavá maminka sotva roční Eriky sleduje módní trendy, věděla, že je možné si vlasy nechat prodloužit. Jenže pro ženskou na mateřské, která si o peníze na své zkrášlovací rozmary nerada říká manželovi, je tahle procedura poměrně finančně nákladná. Dvanáct tisíc korun by Romana do své hřívy z vlastní kapsy investovat nemohla. A to je ceník pražského salonu Rasta ke svým klientům nezvykle šetrný.

Podle jeho majitelky Moniky Marešové lze finanční tíseň vyřešit asijskými vlasy, které jsou oproti evropským až o třetinu levnější. Nicméně díky jejich nepoddajnosti a vysušení je s nimi mnohem větší práce.

Romana dostane samozřejmě vlasy přírodní a evropské, které se chovají stejně jako naše vlastní. Mohou se běžně mýt, foukat, žehlit, ale i barvit a odbarvovat – jen u naposledy jmenované chemie opatrně a se zkušeným kadeřníkem.

Vzadu jsou vlasy moc krátké

"Byla to náhoda nebo osud, že jsem se asi tak tři týdny před zahájením soutěže dívala na netu na pořad, který se týkal prodlužování vlasů. Pak jsem se na toto téma bavila se sestrou a moje touha vzrostla. A protože se na stránky ona.idnes.cz dívám pravidelně, narazila jsem na výzvu. Hned jsem se nechala od manžela vyfotit, napsala pár řádků a poslala fotku."

Její fotografie si získala čtenáře, ale bohužel skryla možný problém. K nemalému překvapení totiž kadeřnice až na místě zjistila, že Romana má vlasy vzadu úplně kraťoučké, vystříhané v týle podle posledního trendu.

"I takhle krátké vlasy se dají prodloužit, ale není to běžné - vyžaduje to trochu jiný postup a více času. Musíme si holt poradit," nezalekla se. Dalo se očekávat, že na krátkých vlasech budou špatně držet sponky a nastanou potíže i při upevňování kroužků, jimiž se nové vlasy ke starým připevňují. "Ideální délka pro prodlužování je víc než 7 cm, což u Romany najdeme jen na stranách," shodují se kadeřnice.

Romantika pro Romanu

Existují různé typy i délky kupovaných vlasů. Evropské, asijské a indické, dlouhé od 20 do 60 centimetrů, tmavé i blond… A všechny stupně mezi tím. Vždycky je ale lepší prodlužovat podobnou kvalitou, jako máme vlastní. Nové i "staré" vlasy se pak budou chovat skoro stejně. Nicméně ani sen slečny s kratšími tmavými rovnými hřebíky o kudrnaté plavé hřívě do pasu není úplná utopie. Dokonce i trvalou vlasy unesou v případě, že toužíme po extrémních kudrlinkách. "Prodloužit lze řečeno s trochou nadsázky cokoli čímkoli, pokud nemá člověk extrémní potíže s vypadáváním vlasů a je ochoten investovat čas a peníze do jejich permanentní údržby," vysvětlují obě kadeřnice ze salonu Rasta.

V případě něžné Romany se shodly na lehce zvlněných pramenech, které přidají objemu především vzadu. Ani denní starost o ně nebude nijak náročná, protože se buď se dají vyfoukat dorovna, nebo naopak namačkat do lehkých vln. A jelikož změna z krátkého střihu na 45 centimetrů dlouhou hřívu Romaně napoprvé bohatě stačí, domluvily se všechny tři mezi sebou na zachování původního blond melíru.

Kadeřnice vybraly pramínky ve shodném odstínu, které si předem odbarvily a různě natónovaly. "Kupujeme přírodní nebarvené vlasy a samy si je upravujeme podle dohody se zákazníkem o výsledném účesu. Nebráníme se barvení přímo na hlavě, správně provedené ničemu neškodí, ale v případě peroxidového zesvětlování velkých ploch je lepší připravit si je dřív a pak už jen dotónovat, aby se snížila intenzita zátěže v jeden den. Ani Romaně nebudeme už nic na hlavě chemicky barvit či odbarvovat a postačí jen střihová úprava nakonec. Ve střihu ale nepředpokládám nic radikálního," předpovídá další vývoj Monika Marešová.