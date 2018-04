Prodloužené vlasy - zázrak na počkání

Světová topmodelka Denisa Dvončová, známá například z obálek módních časopisů jako Vogue, Elle, Hasper's Bazaar, Marie Claire či kampaní společností jako Wella, Swarowski, Oriflame, luxusních obchodních domů jako londýnského Harrods či amerického Macy's, prodloužením následuje trend hustých, dlouhých a zdravých vlasů.

Zeptali jsme se Sáši Jánýho, PhD, výkonného ředitele modelingové agentury Elite Model Management Prague / Bratislava, která Denisu Dvončovou zastupuje, proč si k prodloužení vlasů vybrali právě salon YES VIP a metodu Hairdreams: "Elite Model Management je prestižní modelingová agentura a po celém světě spolupracuje pouze s partnery, kde je zaručen profesionální přístup a kvalita práce."





Denisa Dvončová před a po proměně.

"Potřebovali jsme Denise prodloužit vlasy a jelikož jako vítězka nejprestižnější modelingové soutěže - světového finále Elite Model Look - fotí a vystupuje na molech po celém světě, nemohli jsme si dovolit, aby vlasy vypadaly nepřirozeně, nebo aby kvalita práce nesplňovala přísná kritéria světa modelingu. Proto jsme s Denisou neváhali vážit cestu ze Slovenska do pražského salonu YES VIP."

Více na www.yesvip.cz.

Salon YES VIP je výhradním zástupcem metody Hairdreams pro Česko a Slovensko. Metodou Hairdreams lze docílit pohádkově krásné prodloužení vlasů, přirozený objem díky zhuštění vlasů nebo módní styling účesu s efektivními proužky.

Více na www.hairdreams.com.

Dále ze světa modelingu patří mezi stálé klienty salonu YES VIP v Praze také topmodelka Simona Krainová, vítězka Miss ČR 1996 Petra Minářová, vítězka České Miss 2008 Eliška Bučková, druhá Česká vicemiss 2007 Lili Sarah Fischerová a další.

Ze známých osobností pak nelze opomenout 11násobnou vítězku Zlatého slavíka Lucii Bílou, spisovatelku Halinu Pawlowskou, zpěvačku Ivetu Pomeje-Bartošovou, herečku Danielu Šinkorovou a další.





Majitelka salonu YES VIP Lucie Libovická a topmodelka Denisa Dvončová.