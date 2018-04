Prodloužené vlasy potřebují více péče. Pak budou vaší ozdobou

Třicetiletá Marta si dlouhé vlasy přála dlouho. "Skoro mi nerostou. Nevím, čím to je, ale dál než pod ramena to nejde," přiznala Marta, která se nakonec odhodlala a má nyní husté dlouhé hnědé vlasy.

Pojďte si povídat do Kavárničky Líbit se chceme všechny a o tom, jak na to, si povídáme i v diskusích v Kavárničce. Svěřte se s vlastními zkušenostmi s prodlouženými vlasy. Přidejte se: zde.

Na informační schůzce nejprve se specialistkou vybrala správný odstín nastavovaných vlasů. Poté řešily délku. Vlasy bývají v délkách 25-30 cm, kolem 50 cm nebo dokonce 70 cm, ale to není příliš běžné.

"Obvykle si nechávají ženy prodloužit vlasy o cca 30 cm, aby vypadaly co nejpřirozeněji," říká Jana Dušková ze studia Bomton. "Pak se vybere, jaké vlasy budou ladit s vašimi. Zda rovné, vlnité nebo kudrnaté. To vše je možné," dodává.

Podle stavu vašich vlasů se vybere i počet pramínků. Standardně to bývá kolem sedmdesát až osmdesát. Prodloužení pak trvá něco kolem dvou hodin.

Prodlužujte až po uzdravení

"Prodloužení nebo zahuštění vlasů bych doporučila každému, kdo má problémy s hustotou vlasů, pomalu mu rostou a chtěl by je mít delší. Prodloužit vlasy můžeme, i když je má zákaznice příliš jemné nebo husté," vysvětluje Dušková.

Co se týká hodně poškozených vlasů, nejprve se snažte poskytnout jim výživné a ozdravné kúry, pak teprve volte možnost prodloužení.

"Komu bych to zásadně nedoporučila, jsou ženy, které mají problémy s pokožkou hlavy. Ty by měly ze všeho nejdřív navštívit dermatologa a teprve až bude pokožka hlavy zase v pořádku, není problém vlasy prodloužit," upozorňuje Jana Dušková.

Prodloužení vlasů pomocí kroužků (micro-ring).

Svěřte se profíkům

Třiatřicetiletá Irena však s prodlouženými vlasy vůbec nebyla spokojená. "Vlasy se mi pořád cuchaly a dokonce jsem nemohla kvůli nim v noci spát. Byla jsem z toho tak otrávená, že jsem si je nechala po třech měsících sundat," vypráví.

Prodlužovala jí je známá, která vlasy prodlužovala doma za ceny za hubičku. "Cena byla v pohodě, ale ty následky. Takže bych určitě doporučila nějaké profesionální studio, kde s tím mají zkušenosti. Přes známou jsem vyzkoušela všechno od metody bond plus až po micro rings. Vlasy byly hezké, ale jen na pohled. Bondy mi moc nedržely a do měsíce spadly. Micro ringy jsou fajn, ale zase mi potom strašně padaly vlasy, protože kroužek byl moc těžký. A cokoliv, co je na vlasu těžké, pak vytrhává vlasové cibulky a vlasy padají. Radši jsem si to nechala sundat, protože jsem dospěla k názoru, že pokud to budu mít ještě chvilku na hlavě, tak zůstanu plešatá," říká Irena (více o typech spojů v boxu na konci stránky).

Chcete-li tedy za každou cenu prodloužené vlasy, svěřte se do péče profíkům, kteří vám také poradí, jaká metoda je pro vás vzhledem ke stavu vašich vlasů vhodná.

"Když jsem studovala v Americe, byl to velký hit. Našla jsem si brigádu v jednom kadeřnictví v New Yorku a odkoukala jsem, jak se to dělá. Osobně bych také doporučila keratinovou metodu, protože je k vlasům nejšetrnější a původní vlas není tolik zatěžován jako u jiných metod," říká Veronika Rútová, která se prodlužováním vlasů zabývá již deset let.

Při prodlužování vlasů metodou micro ring se vlasy naplétají pomocí speciálních kroužků.

Jak se chovat k prodlouženým vlasům

Na spaní doporučují odborníci spíše vlasy svázat do lehkého copu, aby se kadeře nezacuchaly. Vlasy nemyjte v předklonu, spoje by se tím mohly zacuchat a vzniknout dredy. Lepší je mýt si vlasy ve stoje.

K úpravě používejte speciální hřeben se štětinkami a třikrát denně si jím vlasy pročesejte. "Štětinky jsou mnohem šetrnější než normální kartáče," radí Jana Dušková.

K mytí volte přípravky, které jsou přímo určené na prodloužené vlasy. "Nastavený vlas se nemá z čeho vyživovat. Proto radím používat řady s intenzivní výživou speciálně na prodloužené vlasy. Celý set včetně balzámu a kúry stojí kolem 1 500 Kč, což není oproti jiným kvalitním přípravkům na vlasy více," popisuje Dušková.

Prodloužené vlasy se mohou barvit, odbarvovat, fénovat, kulmovat, ale rizika jsou stejná jako u přírodních vlasů. Pokud to budete přehánět, vlasy si můžete poškodit.