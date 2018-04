Proč ženy žárlí jinak než muži

A přiznává: "Jsem žárlivá a štve mě to, protože vím, že k tomu nejspíš nemám důvod."

Její muž přitom není žárlivý vůbec. "Toho nijak nerozhodí, když mi zavolá kamarád, nebo mu nevadí, když jdu s bývalými spolužáky do hospody," potvrzuje Monika.

Ženy se spíše přiznají

Většinou trochu žárlí oba partneři - psychologové přitom tvrdí, že ženská žárlivost se od té mužské liší. Například se má za to, že ženy častěji než muži žárlí nebo závidí v oblasti vztahů, zatímco mužská žárlivost je spíše reakcí na moc, peníze a postavení jiného muže.

Podle jedné australské studie, o níž informoval server doktorka.cz, jsou ženy spíš než muži schopné si přiznat, že žárlí. Někdy nemusí jít jen o žárlivost, ale také o závist, takto lze například žárlit na pracovní úspěchy kolegů z práce.

"Se žárlivostí a závistí je jedna velká potíž: rozptylují vás a nedovolí věnovat se řešení problémů týkajících se vaší osoby, vašeho zaměstnání, vaší domácnosti. Když se v myšlenkách neustále zabýváme okolnostmi života někoho jiného, pak nevěnujeme patřičnou pozornost tomu, co je skutečně důležité," citoval server psycholožku G. Glassovou.

Závist jako motivace

Žárlivostí se zabývá i kniha Domácí lékař pro ženy, kterou před časem vydalo nakladatelství Columbus. Podle autorek není třeba vnímat žárlivost jen jako negativní vlastnost.

"Ale jistou výhodu žárlivost i závist přináší: motivuje nás, abychom se změnily k lepšímu - co do vzhledu, co do znalostí a dovedností nebo i sebevědomí," říká v ní JoAnn Magdoffová, psychoterapeutka.

A jak žárlivost zkrotit? Člověk by se neměl bát svoje pocity přiznat a správně pojmenovat. Jinak se bude zbytečně stresovat. Je dobré také pojmenovat příčinu žárlivosti - pokud váš manžel kupříkladu flirtuje s kolegyní z práce, pak může být skutečnou příčinou vašich negativních pocitů spíš žárlivost na jeho práci jako takovou.

"Jistě, vždycky existuje možnost nějakého vztahu navázaného ve společnosti - pokud si to myslíte, svěřte se mu se svými pocity, aniž byste ho obviňovala," radí psycholožka Glassová.

Lidem, kteří žárlí na úspěšnější jedince ve svém okolí, doporučují psychologové, aby svou závist přeměnili na obdiv. Mají se snažit svým vzorům vyrovnat a nechat se jejich výkony a dovednostmi inspirovat.

"Hledejte poučení - a sice u člověka, který má to, po čem toužíte," doporučuje psycholožka Dicksteinová. "Vždyť se můžete zeptat: Jak jsi odpovídala při tom přijímacím pohovoru? Jak ses naučila to či ono?"