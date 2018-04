Proč ženy vysvětlují jinak než muži?

Samozřejmě se přitom mile usmívá, vždyť divák je jeho zákazník. Ale tepelná a srážková fakta mohou být v jeho řeči prezentována bez problémů neutrálně až exaktně.

Hlasatelova kolegyně, která má službu následující den, už se tak snadno nezbaví slaďoučkého úsměvu, když předpovídá, že ... zítra dosáhnou teploty až krásných pětadvaceti stupňů, to se tedy příjemně pomějeme a s chutí i vykoupeme...

Nemůže si zkrátka pomoci, aby nesdělila divákům aspoň část pocitů, které ji přitom jímají. Kdyby vedení televize vydalo pokyn hlasateli k větší citovosti a hlasatelce k větší emoční zdrženlivosti, oba by to jistě zvládli. Jsou profesionálové. Nicméně jejich přirozenost je rozdílná.

Ptáme se na cestu od volantu auta

Jedete autem v neznámém městě nebo vesnici a neznáte cestu k cíli. Váháte, ptáte se. Ptáte-li se na žádoucí směr dospělé osoby, jsou jen dvě možnosti - buď se ptáte muže, nebo ženy. Kdo z nich to říká neutrálněji?

"Pojedete ještě rovně asi tak 300 metrů, pak se cesta stáčí doprava asi o třicet stupňů, po dalších asi dvou stech metrech zahnete ostře doleva. Při příjezdu ke třem vilkám dejte pozor; ta první s plechovou střechou to není, ta druhá za drátěným vyšším plotem taky ne; až ta třetí, zhruba do jedné třetiny schovaná za tou druhou - z pohledu člověka projíždějícího poslední zatáčkou právě po té cestě, co vy pojedete..."

Druhá dotázaná osoba nabídne emočnější vysvětlení: "Pojedete ještě kousek rovně, je to docela blízko, pak se cesta trochu zatočí a potom je tam taková těžká zatáčka doleva. Po malé chvilce už uvidíte domek Novákových; je to ten nejhezčí ze všech kolem; to prostě nemůžete minout."

Správně, první sdělení je typičtější pro muže, druhé pro ženu. Na posledním z pokynů obou pohlaví můžete srovnat, jak je: a) muž úzkostlivě přesný, snažící se vyloučit jakýkoliv náznak omylu, b) žena empatická - když ona cítí, že hledaný domek je nejhezčí a nelze jej minout, tak to přece musíte cítit i vy.

Výjimky existují

Typické chování neznamená chování v naprosto všech případech - jako ostatně u všeho, co zde ještě o mužích a ženách bude napsáno. Existují samozřejmě i obrovské rozdíly uvnitř jednoho a téhož pohlaví.

Ptejte se na cestu poblíž kolejí nějaké technické univerzity - a každý student vám tam řekne úhel zatáčky ve stupních, radiánech i gradech. Ptejte se u kolejí umělecké vysoké školy - a ani mezi muži nenajdete snad nikoho, kdo by věděl, co je radián. A výraz v očích u těch mladých umělců praví: "On to nějaký normální člověk ví, co je to radián?"