Proč vypadají Češi staře?

Jak být mladý a nepřehnat to

Je důležité vypadat mladistvě, protože první dojem někdy rozhoduje. Ale raději to nepřehánějte, radí psycholožka Zdena Sládečková. Trend je jasný - musíte vypadat mladě a zdravě. Jak to na lidi působí? Dopad tlaku na mladý a zdravý vzhled vyvolává různé reakce, podle toho, v jaké vrstvě se člověk pohybuje, kde bydlí a podobně. Podobným tlakům méně podléhá člověk, který má alespoň průměrné fyzické parametry a vypěstovanou sebedůvěru a sebejistotu. Na druhou stranu, čím vyšší jsou naše ambice, tím více se snažíme splnit podmínky úspěšnosti a zlepšit svou šanci. Jak důležitý je vzhled při hledání partnera nebo práce? Člověka z 90 procent ovlivňují především vjemy zrakové, a proto je celkový dojem, který děláme, významný - především při prvních setkáních. Při dalších kontaktech už tento účinek slábne, jak dotyčného poznáváme i z dalších stránek. Přesto se vlivu toho, co vidíme a vnímáme, nemůžeme zcela vyhnout. Nastupující mladá generace tohle ví víc než dobře. Někdy až přeceňuje význam ideální postavy či vzhledu. Co když se pro někoho stane krásný a zdravý vzhled cílem, nikoliv prostředkem? Tenhle jev nacházíme většinou jako kompenzační mechanismus u osob skrytě méněcenných, jako jsou osoby narcistické či hysterické. Stávají se štvanci a postupem času mají čím dál větší strach ze stárnutí a z nemocí. Změnit se to může většinou jen velmi těžkou životní okolností, psychickým šokem, nemocí. Jak nejlépe najít potřebnou hranici? Je možno se řídit větou: "Udělám, co je v mých možnostech, tak abych z péče o sebe měl radost." Kultivace je též péčí o krásu a hodnoty vnitřní, tedy o rozvoj rozumových schopností a kvalit vnitřního citového repertoáru.