Proč většina diet nefunguje

Co se vám vybaví, když se řekne dieta? Většina lidí si představí více či méně přísný rozpis toho, co se smí jíst, často založený na jedné potravině či na nějakém jiném předpokladu. Třeba na tom, že hubnutí se liší i podle toho, jakou má člověk krevní skupinu.

Počítejte však s tím, že odborníci s většinou takových diet nadšení nejsou. A není divu, protože jejich fungování je přinejmenším sporné.

Platí: věřte spíš těm, které vycházejí ze zásad zdravé výživy a představují jen úspornější variantu běžného stravování. Vypadají podobně jako jídelníčky, které vám přinášíme každý den na této stránce a které jsou také de facto jakousi dietou.

Problematické diety

Podle Zuzany Brázdové, lékařky a expertky na výživu z brněnské Masarykovy univerzity, jsou diety často rizikové, protože bývají jednostranné a nevyvážené. A rozhodně se nehodí pro těhotné či kojící ženy, děti ani pro lidi s nějakými zdravotními problémy. Některé diety nepřinášejí lidskému tělu dostatek živin, například vápníku, železa, nenasycených mastných kyselin, některých probiotik a podobně.

Nicméně je pravda, že když se budete držet třeba rýžové diety, při níž se část přijímaných potravin nahrazuje vařenou rýží, zhubnete - a to navzdory tomu, že rýže sama o sobě je poměrně dost kalorická. Roli hraje vlastně to, že omezíte všechny ostatní suroviny a o jídle uvažujete. A když už si máte dát něco, co je chuti spíš nemastné neslané, asi se nepřejíte.

Asi největší slabinou všech podobných diet je to, že vás naučí stravovat se jinak. Mezi diety, které lékaři zrovna nevychvalují, patří třeba dělená strava - při ní se jí zvlášť masová a zvlášť obilninová jídla, jako jsou těstoviny.

Ale může se stát, že zrovna vám zabere, z důvodů uvedených výše. Opět proto, že vás přinutí přemýšlet nad tím, čeho a kolik si dáte.

Trvalé hubnutí nezaručí ani tukožroutská polévka a s ní spojená týdenní dieta. Hlavní problém je jasný - něco shodíte, ale když začnete jíst jako dřív, rychle se vám to zase vrátí.

Nefunguje ani dieta podle krevních skupin, která nemá oporu v žádné klinické studii, stejně jako dieta podle fází Měsíce.

Populární Atkinsova neboli tuková dieta sice může vést k hubnutí, ale rizikem je vysoký příjem bílkovin a tuků.

Dejte si sestavit jídelníček

Dietu na míru si můžete nechat sestavit u odborníků - výhodou je, že by měla být vyvážená a bude respektovat vaše chutě. Povolí vám více masa, tu a tam sladkost, a naopak někde uberou, aniž by vás nutili jíst třeba dušenou zeleninu, pokud ji nemáte rádi. Taková měsíční dieta sestavená odborníky stojí jeden až dva tisíce korun, někdy i více, záleží na tom, koho si vyberete. Zároveň byste měli po svém terapeutovi chtít, aby vás naučil sestavovat podobné jídelníčky.

Podobné služby by v každém případě měli využít třeba lidé, na které běžné diety nezabírají, například s extrémně zpomaleným metabolismem. Řeč je třeba o jedincích vážících kolem sta kilogramů - pokud třeba taková žena bude chtít zhubnout a nasadí úsporný jídelníček, může se stát, že neuspěje. Lenivý metabolismus se mu totiž může přizpůsobit, a aby hubla, musela by jíst ještě méně, což už není s ohledem na zdraví žádoucí.

Pak se musí smířit s tím, že bude hubnout dlouhodobě, a nechat si sestavit jídelníček, který její spalování nastartuje. Zjednodušeně řečeno, bývá to třeba takový, v němž bude ze začátku naprosté minimum sacharidů. Více se budeme jednotlivým dietám věnovat v pátek 25. ledna ve velké příloze Hubnutí.

