Sedm důvodů, proč jste bez energie

Únava sama o sobě není nemoc, ale často je příznakem některých chorob, jako je cukrovka, deprese, porucha štítné žlázy, infekce nebo problémy se srdcem, játry či ledvinami.

Často si však za nedostatek energie můžeme sami, píše server Fitnea.com. Přečtěte si sedm důvodů, které vedou k únavě.

Jíte špatné sacharidy

I když jsou sacharidy pro tělo zdrojem energie, záleží na tom, jaké jíte. Hranolky, knedlíky, bílé pečivo a sladké dobroty vám energii rozhodně nedodají. Naopak po nich budete brzy unavení, protože vaše tělo spotřebuje při jejich zpracování hodně energie.

Odbornice na výživu Iva Veselá z výživové poradny Food-Life však nedoporučuje vyřadit sacharidy z jídelníčku úplně, ale je důležité vybírat ty správné.

"Dnešním trendem jsou diety založené na omezení nebo úplném vyloučení sacharidů z jídelníčku. Mezi hlavní důvod patří fakt, že sacharidy jsou spojované s přibíráním. To je pravda, ale pouze při neuvážené konzumaci - záleží vždy na množství, typu sacharidu, také době, kdy daný sacharid sníme, i tepelné úpravě. Bohužel si mnoho z nás neuvědomuje, že sacharidy představují pro náš organismus hlavní zdroj energie a jejich omezením jdeme sami proti sobě. Jestliže vyloučíme nebo omezíme příjem sacharidů, tak kromě rychlého pocitu únavy a vyčerpání si při dlouhodobém deficitu můžeme ohrozit zdraví. Nehledě na to, že po opětovném zařazení sacharidů do jídelníčku nastane nechtěný jo-jo efekt," vysvětluje Iva Veselá.

A dodává, že nedostatek sacharidů v jídelníčku způsobí v krátké době citelné příznaky, jako je únava, podrážděnost, bolesti hlavy, a snadněji podléháme stresovým situacím. Z dlouhodobého hlediska se často rozvine silné fyzické vyčerpání, narušení nervové soustavy (popudlivost až agrese, křeče), nechutenství, zápach z úst nebo oslabení imunity. Stále tedy platí pravidlo, že sacharidy v jídelníčku musí tvořit převážnou část (50 - 60 procent celkové energetické hodnoty) a rozhodně bychom se jim neměli vyhýbat.

Mezi hlavní zdroje sacharidů patří škroby, které jsou zásobní energií rostlin. Najdeme je v zelenině, bramborách, obilninách a výrobcích z nich (celozrnné těstoviny, kuskus apod.), rýži natural či pohance.



Začínáte se cvičením

Jestliže vaše tělo není na cvičení zvyklé, nečekejte žádný zázračný příval energie, který po cvičení slibují odborníci na zdravý životní styl. K tomu, aby vás cvičení nabíjelo energií, se musíte postupně dopracovat. Netrénovaný jedinec zažije po prvním cvičení obvykle jen velkou únavu, ale to by vás rozhodně nemělo od cvičení odradit.

Cvičení vám opravdu dodá více energie, ale jen když budete cvičit pravidelně. Pak teprve začne vaše tělo uvolňovat endorfiny a budovat svalovou hmotu. A vy pak konečně budete po cvičení cítit místo únavy příliv energie.



Málo spíte

Spánek je naše nabíječka, která nám dodá pocit svěžesti a dostatek energie do dalšího dne. Pokud ale organismu z nějakého důvodu odepřete noční odpočinek, nebo ho příliš zkrátíte, počítejte s tím, že druhý den nebudete zrovna vesele poskakovat a sršet energií.

Možná se vám nechce jít spát dříve, protože chcete dokoukat ten napínavý film, ale vězte, že to za to nestojí. Raději choďte spát dříve, abyste spali alespoň 7 až 8 hodin. A ač se to nezdá, i půlhodina spánku navíc je velmi znát.



Zvolili jste špatnou snídani

Dnes je velmi moderní nasypat si z velké krabice do misky různé kukuřičné lupínky, pufovanou rýži či barevné kroužky, vše zalít mlékem a snídaně je hotová. Je to tak jednoduché a výrobci navíc slibují rychlý přísun energie a důležité živiny.

Pravdou je, že bezprostředně po snídani jistý přísun energie pocítíte, ale také o ni velmi rychle přijdete kvůli obsahu jednoduchých sacharidů. Raději si dejte k snídani ovesnou kaši či celozrnné pečivo a vejce a budete mít dostatek energie až do oběda.

Zaléváte se kávou

Může nadbytek kávy namísto nabuzení vyvolat ospalost a únavu? Podle výživové poradkyně Ivy Veselé ano. Dle jejích slov káva, respektive kofein, sice působí jako podpůrný energetizující prostředek, ale pokud to s množstvím přeháníme, dochází k únavě. Kromě únavy může přivodit bolesti hlavy, podrážděnost a snížení koncentrace.

Neuvážená konzumace kávy tedy vyvolává opačné účinky, než kvůli kterým ji pijeme. Když unavený organismus kofeinem stimulujeme k dalším výkonům, bude unavený ještě více a nijak si tím nepomůžeme. Únavu by měl každý brát jako signál našeho těla, že je na čase "vypnout" a odpočinout si.



Chybí vám některé živiny

Nedostatek kteréhokoli vitaminu nebo minerálu může oslabit imunitní systém a způsobit únavu. Existuje dobrý důvod, proč lékaři a odborníci na výživu doporučují nejméně pět porcí zeleniny a dvě porce ovoce denně. Díky tomu budete nejen zdravější, ale také si zajistíte přísun živin, které vaše tělo potřebuje pro dostatek energie.

Například nedostatek hořčíku by mohl být důvodem, proč jste pořád ospalí. Naštěstí tuto důležitou živinu můžete získat tím, že budete jíst více tmavě zelené zeleniny a fazolí. Nedostatek látek, které se účastní krvetvorby (železo, vitamin B12 a B6, kyselina listová), také může vést k únavě.



Jste ve stresu

Bohužel žijeme v době, kdy se se stresem musíme vyrovnávat každý den. Ovšem nadměrný stres může vést k únavě a nedostatku energie. Stres navíc přispívá k mnoha nemocem, jako jsou psychické poruchy, nádorová onemocnění, poruchy imunitního systému či srdeční problémy, a je proto nutné se s ním naučit bojovat.

Můžete vyzkoušet meditaci, jógu nebo třeba běh či jinou pro vás příjemnou fyzickou aktivitu, která vás uklidní a navíc vám dodá energii.