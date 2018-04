Proč si ženy chtějí po sexu povídat a muži spát?

Možná i ve vaší ložnici se po skončení aktu lásky odehrává podobná scénka. Ona: "Miláčku?" On: "Hmmm..." Ona: "Miluješ mě?" On: "Mmmhmmm..." Ona: "Víš, jsem moc ráda, že jsme dneska nechali děti u babičky a mohli si užít krásný večer. Musíme to tak dělat častěji..." On: "Chrrr..." Ona: "Viď... Zlato? Zlato! Ach jo, zase usnul..."

Je skutečně pravda, že muži po sexu okamžitě usínají, zatímco jejich partnerky jsou naopak plné energie a chtěly by se mazlit nebo si aspoň povídat? Pětatřicetiletá Jana hlasuje ve prospěch tohoto tvrzení: "Můj muž se po milování vždycky okamžitě překulí na bok, zabalí se do peřiny a během několika minut usne," říká. "Naopak já jsem dokonale probuzená. Snahy o komunikaci jsem dávno vzdala, spíš se přiznám, že mu závidím. On se krásně vyspí a já koukám hodinu do stropu..."

Její tvrzení podporuje i čtyřicátník Ondra: "Jasně, že po sexu vždycky usnu. A co bych měl taky jiného dělat? Je noc a jsme v posteli a ta je přece určená kromě sexu i na spaní."

Ženy nechtějí jen sex

Muži a ženy vnímají sex odlišně. Muži víc biologicky, ženy víc vztahově. Michael Bader, americký psycholog, který se zabývá mužskou sexualitou, na svém blogu na portálu Psychologytoday.com připomíná zjištění ze své klinické praxe. Podle něj se žena touží ubezpečit v tom, že muži nejde jen o to, aby se s ní vyspal. Pro muže je sex hlavní a chce ujištění, že partnerka je s tím srozuměna. Proto ženy touží po milování hledět do mužových očí, zatímco on chce jen jedno - spát.

Autoři knihy "Proč muži usínají po sexu?" Mark Leyner a Billy Goldberg navíc upozorňují na fakt, že zatímco mužský orgasmus je vnější a ejakulace symbolizuje únik energie, ženy prožívají při orgasmu vnitřní explozi energie, a tudíž jim po sexu zbývá ještě dost sil třeba na konverzaci. Navíc sex pro ženu nemusí nutně skončit orgasmem, a tak ve chvíli, kdy je muž "hotov", může být ještě více či méně vzrušená a odchod partnera do limbu pak vnímá jako zklamání.

Jde spíš o to, zda dojde k naplnění nebo nenaplnění nějakých očekávání, než o debatu, zda je vhodné po sexu usnout. Zatímco muž má po dokonaném sexuálním aktu pocit dobře splněného úkolu (zejména pokud se mu povedlo přivést partnerku k orgasmu nebo ho alespoň přesvědčivě zahrála), žena chce víc. Touží po intimitě, sdílení pocitů, mazlení... Zajímá ji blízkost nejen tělesná, ale také duševní. Chtěla by trochu rozebírat vzájemné city, projevovat něhu nebo se alespoň domlouvat o tom, co je potřeba zítra koupit a kdo vyzvedne děti z družiny. Jenže odpovědí na její otázky je jí často jen pravidelné oddychování zpod peřiny.

Možná ještě tak, kdyby vyskočila z postele a donesla něco k zakousnutí, pak by možná muž spánek na chvilku odložil. Ale povídat si? To může počkat do rána, ne? Což ostatně potvrzuje i autor knihy "Muži, Láska a sex: Kompletní příručka pro ženy" Dave Zinczenko, který tvrdí: "Muži po sexu usnou, protože se ženy nepromění v pizzu..."

Proč chtějí muži po sexu spát?

* Protože jsou unavení. Sex je podobně jako sport docela namáhavá fyzická aktivita a muži se při ní (většinou) zapotí víc než ženy.

* Protože jsou uvolnění. Bylo vědecky prokázáno, že orgasmus vede k pocitům uvolnění, zbavuje napětí a úzkosti, což zároveň může být i vysvětlením, proč se mnoha lidem (nejen mužům) chce po milování spát.

* Protože mají víc svalů. Doktoři Mark Leyner a Billy Goldberhg míní, že námaha během sexu způsobuje úbytek rezervního cukru v těle a tím i ztrátu energie, což způsobuje ospalost. "A jelikož muži mají více svalové hmoty než ženy, jsou muži po sexu unavenější," tvrdí,

* Protože je to chemie. Během ejakulace vylučuje mužský mozek množství látek, zejména hormonů, jako například serotonin, oxytocin nebo prolaktin. Poslední jmenovaný bývá spojován nejen s pocitem sexuálního uspokojení, ale také s potřebou spánku. Čím vyšší je jeho hladina v těle, tím jsme unavenější a ospalejší. Také další dva jmenované hormony mohou svým způsobem uspávat. Oxytocin totiž mimo jiné snižuje stres a serotonin navozuje psychickou pohodu, a tak fungují líp než uspávací pilulky.

co ještě můžete dělat po sexu? KONTROLOVAT SVŮJ ÚČET NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH - zejména patříte-li k mladším ročníkům. Podle výzkumu uveřejněného na stránkách Digitaljournal.com 36% lidí ve věku do 35 let zamíří ihned po sexu na internet aby se podívali, co je nového na Facebooku, Twitteru, MySpace apod. JÍST A PÍT - přece jen je sex docela vyčerpávajícím sportem, a tak je přirozené doplnit vydané kalorie. "Můj muž není líný o půlnoci vstát z postele a završit naše milování tím, že si usmaží řízek nebo zbodne tlačenku s cibulí," svěřuje se osmatřicetiletá Hanka. DÍVAT SE NA TELEVIZI - pro mnoho lidí je televizní obrazovka tak intimní součástí života, že s nimi sdílí i ložnici. Proč si tedy po sexu nepustit akční film, horor nebo závody formule 1? JÍT DO PRÁCE - ne vždycky se přece milujeme v noci. "Já mám tedy po probuzení docela jiné myšlenky, můj muž to ale rád poránu. Pak si dá sprchu, obleče se a za dvacet minut už je na cestě do práce," líčí třicetiletá Michaela. "Nás se tedy dilema, jestli spánek, nebo konverzace, netýká." ZAPÁLIT SI CIGARETU - znáte to z filmů: dvojice se pomiluje a pak svorně sedí v posteli, hledí do dáli a šlukuje. Současná kinematografie už tolik kouření nepodporuje - není to zdravé a navíc hrozí riziko požáru - přesto je cigaretka "poté" pro mnohé páry stále něčím jako třešničkou na dortu. TELEFONOVAT - není to zdvořilé vůči partnerovi, se kterým jste ještě před chvílí byli tak blízko, až se dala vzdálenost počítat v minusových hodnotách, ale mnoho lidí žije tak rychle, že to jinak nejde. Nakonec, můžete být ráda, že váš muž neřešil důležitý pracovní hovor nebo telefonát s matkou přímo při "tom".

Co dělá váš partner po sexu? celkem hlasů: 47