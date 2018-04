Proč se ženy rády parádí

Tento rozdíl by se snad dal nazvat: selektivní ženské přitahování kontra všeobecné mužské přitahování.

Vysvětleme si to blíže: Ženy se odjakživa rády pěkně upravují a parádí. Potřebují vypadat přitažlivě. Krátké sukně nebo dlouhé s vysokým rozparkem, boty na podpatcích, jež efektně tvarují lýtka, aspoň jeden horní knoflíček u blůzky rozepnutý.

Namalované rty, pramének vlasů padající do obličeje - takže je třeba jej každou chvíli půvabně odfukovat či zastrkovat za ucho. Viditelná ramínka podprsenky. Kalhotky, které se rýsují pod přiléhavými kalhotami či sukní.

Muž je tvor vzrušivý už na dálku - stačí mu jeden krátký pohled na to všechno. Prapůvodní přírodní signál mu při spatření jakékoliv této finty či jejich kombinace říká: "Přibliž se k takové ženě a bez dlouhých řečí ji svlékni."

Burka versus minisukně

Muž si zakládá na své mohutné schopnosti sebeovládání, schopnosti potlačování emocí. A tak neučiní přímo to, co mu velí příroda, v krutém vnitřním boji potlačí devadesát devět procent svého přirozeného pudu - a vyjeví jen jedno jediné procentíčko: třeba plácne ženu po zadku a prohodí nějakou tu lechtivost.

Ženě však i tohle malé procentíčko často připadá až příliš vulgární. Protože ona tyhle oděvní a kosmetické atraktivity používá selektivně. Ne pro každého muže, kterého přes den potká na vzdálenost menší než dvacet metrů. Ale pro některé muže více a pro některé méně.

Kdyby před ženou nějakou dvojsmyslnou větu svědčící o zájmu prohodil nějaký Tom Cruise nebo Šebrle, žena by šla do kolen slastí. Ba dokonce, žena by byla uražená, kdyby neprohodil, kdyby se ani nepodíval.

V ženském světě se o tom vytvořilo i úsloví: "Žena odpustí mužovi všechno, jen ne nezájem o sebe samu." Když ženy spolu o tom hesle hovoří, všechny přikyvují, že je to tak a nejinak.

Když však dvojsmyslnou větu vysloví třeba obtloustlý připlešatělý postarší šéf, je oheň na střeše, harassment na světě a soud v dohledu.

Dámy, v našem primitivnějším mužském světě to vůbec není selektivní. Když přitažlivá, tak pro všechny ve viditelné vzdálenosti a se všemi důsledky. Když pro někoho ano a pro jiného ne, tak si, ženo, choď před jedním v minisukni, ale před ostatními se ukazuj jen zahalená v muslimské burce.