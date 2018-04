Proč se ženy mužů dokolečka ptají: Máš mě rád?

Ženy jsou od přírody hodně citlivé, a co se týče lásky, platí to dvojnásobně. Ale přesto, že jsou zamilované a nejsou schopné myslet na nic jiného, uvědomují si rozpoložení, ve kterém jsou.

„A protože umí být i pěkně hrdé, kladou si otázky, jestli to jejich partner cítí stejně. Nechtějí být ty, které jsou v „tom“ víc ponořené. A i přesto, že hodně mužů lásku často raději dokazuje činy nebo pozornostmi, ženy jednoduše potřebují ujistit slovy,“ říká odbornice na vztahy Kamila Douchová a dodává, že je to hlavně o vnitřní nejistotě.

Podle psychologa Petra Šmolky je potřeba ujištění o lásce pro většinu žen důležité proto, že partnerský vztah je pro ně jednou z centrálních životních hodnot a dle možností i jistot. Teprve daleko za ním bývají koníčky, přátelé, profesní úspěšnost...

Muži to mívají podle něj někdy obráceně. „Jistě, jsou i výjimky – ženy natolik sebejisté, že nemají potřebu odvozovat vlastní hodnotu od toho, zda a jak silně, případně kolika partnery, jsou milovány,“ říká Šmolka a dodává, že by mužům možná neuškodilo, pokud by se jim podařilo do ženina prožívání lépe proniknout.

„Nezištně bych jim nabídl další užitečnou pomůcku. Ať si zkusí připomenout, jak jim bylo, když je jejich partnerka sexuálně odmítala. Jak se cítili zavržení, téměř až prašiví. No a právě tak se může cítit žena, když jí je odepírán pocit a důkaz toho, že je milována,“ uvádí uznávaný psycholog.

Ani poučená žena si nemůže pomoct

Je jasné, že každá moderní žena už byla poučena, že muž vyjadřuje svoji lásku spíše skutky. Většina se těmi skutky dá i snadno přesvědčit, a pokud jí na stole zůstane šek na kožich, kabelku či šperk, nemusí muž mluvit vůbec.

„Připadá vám to jako primitivní materialismus?“ pokládá otázku psycholog Tomáš Novák ve své knize Na co se muži ptají o ženách. A odpovídá si: „Ano, hodně lidí, žen i mužů, vyznává docela přízemní, materiální zájmy a cítí se milováni podle toho, jak jsou tyto zájmy uspokojovány.“

Jenže všichni nejsou stejní. Jsou ženy, jimž stačí jen kytička fialek, ale i ty, které se cítí být milovány, když muž složí geniální symfonii. Žena cítí lásku v tom, že byla jeho múzou.

„Ať je to cokoliv, je třeba to v pravidelných intervalech opakovat. Nestačí, že jí partner před dvaceti lety řekl, že ji miluje, nestačí ani jeden kožich či jedna symfonie. Na ženy, stejně jako na muže, přicházejí chutě znova a znova,“ vysvětluje odborník.

„Některým ženám také pomáhají slova partnera zvyšovat vlastní sebedůvěru. Samy se necítí milované a potřebují druhého, aby jim dokázal, že za něco stojí. Mají pak samy sebe víc rády. Líbí se samy sobě víc, cítí se přitažlivější pro okolí, protože mají potvrzení od mužského protějšku,“ myslí si Kamila Douchová.

V neposlední řadě se podle ní může takto ptát žena, která má podezření, že její partner myslí na jinou ženu, nebo je jí dokonce nevěrný. „V podstatě se to však dá pokaždé chápat především jako nedostatek sebelásky,“ uzavírá.

Utěšte ženu slovy i doteky, radí psycholog

„Je pravděpodobné, že se žena pokusí si deficit lásky vynahradit tím, že bude muže ještě víc milovat. Podle logiky: nemiluje mě, protože nejsem dost dobrá, když se budu víc snažit, milovat mě začne, což je pro citově vyprahlé ženy ten nejhorší možný způsob, jak muže přimět, aby je miloval,“ říká Tomáš Novák.

Pokud žena za mužem přichází v jistém okamžiku své frustrace a jejímu partnerovi na ní opravdu záleží, měl by ji utišit něžnými slovy a doteky, radí na závěr psycholog.