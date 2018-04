Deset důvodů proč se věrnost ve vztahu vyplatí

Odborníci se proti nevěře nevymezují zcela radikálně, ale jsou přesvědčeni, že věrnost se i v dnešní době ve vztahu vyplácí. Podle Veroniky Vinterové, která vlastní seznamovací agenturu, je právě spokojenost v partnerství to nejdůležitější, proč nehledat uspokojení jinde. „O vztah je třeba vědomě pečovat celý život,“ radí svým klientům.

Nevěrou se v řadě svých knih zabýval také partnerský psycholog Petr Šmolka. „Osobně si opravdu myslím, že věrnost něco do sebe má,“ připouští a s nadhledem sobě vlastním dodává: „Pravda, některé nevěry lezou dost do peněz, oproti nim se věrnost skutečně vyplatí.“

1. Nepřijdete o vzájemnou důvěru

Podle Vinterové naruší nevěra vzájemnou důvěru často nevratným způsobem. „I když se vám podaří milostnou aféru společně ustát, semínko nedůvěry už vyklíčilo a objeví se vždy, když přijde nějaká i drobná krize.“

Kdybychom vztah přirovnali k lidskému tělu, důvěra je něco jako srdce. Jakmile o ni kvůli nevěře přijdete, tělo umře a můžete ho při životě udržovat uměle. Ani transplantace by v takovém případě nejspíš nepomohla. Bez důvěry se spokojený život ve dvou neobejde a šance na obnovu životních funkcí jsou, ale minimální.

„Záleží, jak na vztahu partneři dále pracují, ale nejčastěji to odnese důvěra a vzájemná blízkost,“ potvrzuje psycholožka a koučka Kateřina Kučerová.

2. Neztratíte vzájemnou blízkost a intimitu

Máte možná pravdu, když si říkáte: proč bych měla přijít o jeho důvěru, když se nic nedozví? Riskantní a stresující úvaha, ale pokud máte dobrodružnou povahu a nevadí vám nepřetržitý strach z prozrazení, je to vaše volba. Jenomže kvůli milenci nejspíš přicházíte o potřebu potřebu blízkosti a intimity doma, kam se plíživě vkrádá nesoulad. „Ve specifické situaci páru snad může nevěra naopak zvýšit pozornost, zájem a touhu. Ale rozhodně to jako metodu nedoporučuji,“ varuje psycholožka Kučerová.

3. Nemáte strach o zdraví

Jednoznačně praktická výhoda, kvůli které je užitečné si rozmyslet sebelákavější úlet po vydařeném večírku. „Obava o zdraví je určitě důvod, jen nevím, jestli dostačující,“ přiznává psycholožka Kateřina Kučerová. Je pravda, že uhlídat lze leccos, ale co když vás přemůže náhlý nával vášně a alkohol?

4. Nemusíte lhát a podvádět

Věřte, že i otrlým a adrenalinovým typům musí neustálé lhaní, vymýšlení a podvádění jít na nervy. „Navíc nelžete jen svému partnerovi, ale i dětem, rodičům, přátelům, na něž se častěji a častěji vymlouváte,“ připomíná Veronika Vinterová z agentury Náhoda.

Jako kdybychom neměli v životě dost starostí, povinností a úkolů a ještě si zavařit hlavu pletichami a intriky, když žít v pravdě a v harmonii slov a činů je tak osvobozující.

5. Máte čistou hlavu

Zamilovat se je sice krásné, ale také vyčerpávající. Zvlášť v situaci, kdy své city musíte většinu času pečlivě skrývat. A nejen to, přijdou situace, kdy musí nevěrníci zájem o stálého partnera předstírat, aby se doma neprozradili.

„Debaklová emoční závislost na milence či milenci v kombinaci s celkem fungující rodinou dokáže „porazit vola“. Je jen otázkou času, kdy se začne psychicky hroutit,“ konstatuje partnerský psycholog Petr Šmolka.

6. Nemáte morální kocovinu

Vlastní svědomí dokáže znepříjemnit nejednu radostnou chvilku a dokáže se nevěrníka držet i dost dlouho. Dokonce může svého majitele prozradit, pokud kvůli špatnému svědomí podniká věci, které nikdy dřív nedělal, například se k partnerově překvapení náhle „vykupuje“ dárky či překypuje přehnaným zájmem, nebo se naopak v duchu hesla „podle sebe, soudím tebe“ stává žárlivým a podezíravým.

„Zbavit se výčitek svědomí je věc nelehká,“ tvrdí Veronika Vinterová. „Nepřidají ani trochu vašemu zdraví, sexappealu, entusiasmu. Přestanete nakonec přitahovat milence i manžela.“

7. Neriskujete vztahy s ostatními členy rodiny

Zůstat věrný svému stálému partnerovi znamená i to, že neriskujete, že vás s milencem (milenkou) uvidí někdo z rodiny či přátelé vaší snad stále pořád drahé polovičky. Úplně nejhorší variantou je být přistižení in flagranti dokonce vlastními dětmi.

Nechat se při nevěře přistihnout je nepříjemné. „Ale nechat se chytit in flagranti navíc vlastními dětmi je trestuhodné,“ myslí si Vinterová.

8. Neztratíte zázemí

Společně jste se stálým partnerem vybudovali domov, máte tam svá zákoutí a více i méně vědomě prožíváte doma své samozřejmé každodenní drobné rituály. A to je jen ta materiální stránka celého zázemí, které ve skutečnosti tvoří i samozřejmá mentální a citová podpora vaší rodiny, i když možná už nějaký čas nahlas nevyřčená. Riskovat takové zázemí kvůli nějakému úletu? To by byla škoda.

9. Neplácáte se v problémech

Nevěra může nespokojenost v základním vztahu jen prodlužovat. Možná vám připadá jako dobré řešení nespokojenosti s tím, jak s partnerem žijete. „Jsou-li důvody naší nespokojenosti příliš silné a hluboké, milenecký vztah je nevyřeší,“ varuje Veronika Vinterová. Podle ní nevěra naopak jen oddálí to, co budete stejně muset udělat.

„Když vám manžel přestane říkat, že vám to sluší, že se mu líbíte, nehledejte milence jinde než v něm. Začněte u sebe – stále o sebe tak dbáte jako dřív? Nepřibrala jste příliš? Všímáte si dostatečně i vy jeho?“ radí.

10. Nedorazíte skomírající vztah

Nevěrou vztah nejen nevyřešíte, ale můžete ho dokonce úplně dorazit. Jako se to stalo paní Janě. „Doma nebylo s manželem k vydržení. Vůbec se mnou nekomunikoval, nespal, nic nepodnikal. A když mě kolega v práci pozval jednou na večeři, šla jsem hlavně na truc. Jenže se to zvrtlo, hezká slovíčka, pár sklenek vína, jeho ruka na mém stehně a já ten večer nepřišla domů,“ vyprávěla.

„Manžel si mě přestal všímat docela. Snažila jsem se – změnila jsem účes, malovala se a oblékala, i když jsem zůstávala doma, chystala teplé večeře. Asi po třech měsících mi u jedné z nich oznámil, že někoho má a chce odejít. ´Všechno bych nakonec nejspíš ustál, ale tím svým večerním dobrodružstvím jsi ze mě udělala úplného pitomce!´ řekl mi.“

I když vám vztah nefuguje tak, jak byste si představovali, ale přesto o rozchod nestojíte, zvolte jiné způsoby řešení problémů, nebo dopadnete jako Jana. „Nevěra nebyla příčinou jejich rozchodu, ale důsledkem nefunkčního vztahu, který však nevěra definitivně dorazila,“ konstatuje koučka Veronika Vinterová.

Co je pro vás nevěra? celkem hlasů: 6807