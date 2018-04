Mastí se vám vlasy? Na vině můžou být hormony, genetika i sladkosti

Kořínky vlasů obsahují mazové žlázky, které přirozeně vylučují kožní maz. Ten je ve své podstatě vlasům prospěšný, protože zabraňuje jejich nadměrnému vysoušení a lámání. Maštění vlasů proto představuje celkem přirozený proces. Problém ovšem nastává, pokud mazové žlázky produkují kožního mazu až příliš. Důležité je pak zjistit, proč k tomu vlastně dochází: příčin existuje celá řada a mnohé z nich spolu úzce souvisí.



Skryté kožní onemocnění?

Nejčastější příčiny 1. Genetické predispozice

2. Hormonální změny (puberta, těhotenství, klimakterium) 3. Kožní onemocnění (sebroická dermatitida, ekzém, lupénka) 4. Používání nevhodné vlasové kosmetiky a nedostatečné vymývání přípravků 5. Častá manipulace s vlasy (kartáčování a česání, masáže hlavy, sahání si do vlasů, fénování horkým vzduchem) 6. Nošení pokrývky hlavy 7. Špatná životospráva (pravidelná konzumace tučných jídel a sladkostí) 8. Zapocení pokožky hlavy a vlasů (například při sportu)

Nejčastější příčiny lze rozdělit do dvou hlavních skupin, shrnuje Martina Neradová z Medicom Clinc: „Viníkem je buď genetická predispozice, která může být ještě umocněná stresem, nezdravým jídelníčkem nebo například používáním nesprávné vlasové kosmetiky, anebo za nadměrnou činností mazových žlázek stojí nějaké kožní onemocnění, nejčastěji pak seboroická dermatitida.“

Podle odbornice se toto onemocnění projevuje mastnými, lupovitými a zánětlivými ložisky kůže. Navíc se jedná o problém chronický, proto bývá jeho léčba dlouhodobá. Seboroickou dermatitidu nejčastěji řeší speciální přípravky ve formě šamponu nebo roztoku.

Kromě seboroické dermatitidy, které se říká i seboroický ekzém, může být nadměrné maštění pokožky hlavy ale spojené třeba i s lupenkou. „V takovém případě je pokožka hlavy zarudlá, svědí a objevují se v ní nánosy mastných šupinek,“ dodává ještě dermatoložka.

Hormony i změna ročního období

Za nadměrnou mazivostí pokožky hlavy mnohdy stojí i jiné příčiny než kožní onemocnění. Kromě faktoru dědičnosti ovlivňují produkci kožního mazu zcela zásadně i hormony. Z toho důvodu se nám vlasy obvykle více mastí v době hormonálních změn – zejména v pubertě, těhotenství a v období klimakteria.

Viníkem někdy bývají i úplné banality. „Třeba nošení zimní čepice nebo klobouku, časté sahání si do vlasů během dne – při stresu to děláme nevědomky –, masírování pokožky hlavy nebo časté kartáčování a česání vlasů,“ vyjmenovává Petra Trojanová, korektivní dermatoložka značky Skinso.

V neposlední řadě pak může zvýšenou mazivost vyvolat také změna ročního období. Obecně se dá říct, že například v zimě se vlasy mastí mnohem více, než je tomu v letních měsících.

Poraďte se s kadeřníkem

K nadměrnému maštění vlasů ostatně dochází také při používání přípravků, které nejsou pro mastné vlasy vhodné. Zavinit ho může i používání nepřiměřeného množství vlasové kosmetiky nebo špatné vymývání určitého přípravku z vlasů.

Co pomůže na mastné vlasy ▪ Antikoncepční přípravky (k vyrovnání hormonální hladiny)



Lehká trvalá nebo obarvení vlasů



Kosmetika s bylinkami a mořskou řasou



Kopřivová nebo březová vlasová voda



Odvar z meduňky



Jílová maska



Jídelníček bohatý na ovesné vločky, mandle, semínka



Pití bylinných čajů a neperlivé vody



„Rozhodně bych doporučil kupovat přípravky pečující o vlasy přímo v kadeřnických salonech, protože právě kadeřník zná vhodnou kombinaci produktů a jejich použití,“ radí Josef Voborník z vlasového studia Bomton Florentinum.

Obecně bychom měli vybírat z přípravků určených speciálně pro mastné vlasy. Nejlepší jsou potom takové, které obsahují složky zklidňující pokožku hlavy a regulující tvorbu kožního mazu. Skvělé jsou šampony doplněné o přírodní extrakt mořské řasy a také o bylinky, jako jsou kopřiva žahavka, přeslička, rozmarýn, podběl, šalvěj nebo heřmánek.

Podle dermatoložky Kataríny Třískové z Medicom Clinic se v péči o mastné vlasy můžou osvědčit vlasové vody určené speciálně pro mastné vlasy: „Zkuste je aplikovat přímo do pokožky hlavy a následně i do vlasů ve dnech, kdy si vlasy nemyjete. Kopřivovou nebo například březovou vodu vtírejte vatovým tamponkem nebo gázou nejdříve přímo do kůže a následně i do vlasů. Nakonec vlasy promněte měkkým ručníkem.“

V neposlední řadě se na mastné vlasy vyplatí zkusit třeba odvar z meduňky nebo jim čas od času dopřát péči v podobě jílové masky. „Léčivý jíl absorbuje a váže na sebe velké množství mastných látek, proto je v boji s mastnými vlasy přímo ideálním pomocníkem,“ tvrdí dermatoložka Petra Trojanová ze značky Skinso. Léčivý jíl podle ní zakoupíte ve vybraných lékárnách a obchodech specializovaných na zdravý životní styl a přírodní kosmetiku.

Pozor na sladká a tučná jídla

Na maštění vlasů má nakonec vliv i nevhodná strava. „Konzumujete-li často sladkosti obsahující vysoký podíl bílého cukru a tučná jídla z fast-foodů, projeví se to mimo jiné na vlasech – začnou se vám mnohem více mastit,“ varuje kadeřník Josef Voborník. Podle něj byste si měli právě také kvůli vlasům více hlídat každodenní příjem tekutin – pít ideálně čistou vodu a ovocné čaje.

Z jídla pamatujte na dostatek zeleniny i ovoce a do jídelníčku zařaďte také ovesné vločky a mandle. „Výborná je například ovesná kaše s mandlemi a slunečnicovými semínky. Díky vysokému obsahu vitaminu B a zinku působí jako skvělá prevence proti zvýšené mazivosti vlasů,“ přidává svůj tip na snídani prospěšnou vlasům kadeřník.