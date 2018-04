Proč se hádáme na dovolené?

Hádky vznikají skoro vždycky z důvodu vymezení vlastního prostoru a většinou je za nimi porucha komunikace. Tohle vymezování provází všechny zásadní změny, kterými člověk během života prochází,“ vysvětluje počátek partnerských konfliktů rodinný psycholog Jeroným Klimeš. Pravidlo číslo jedna zní: Hádka není konec dovolené ani vztahu. Podle Klimeše je třeba vždycky hledat podstatu konfliktu. Což se někdy lehko řekne…

Proč mi to děláš

Honza, pětatřicetiletý manažer velké nadnárodní firmy, si vybírá za terč svých poznámek svou partnerku Magdu. Na dovolené často střídá jedna jedovatá slina druhou. "Magda pak pořád brečí a já ani nevím proč."



Vyčerpaní muži mají sklon k ironii a ženy sahají k výčitkám. "Jestliže muž řekne jednu ironickou poznámku za hodinu, tak za běžný večer jsou dvě tři, ale o dovolené jsou spolu partneři 24 hodin denně a poslouchat stupidity celý den nevydrží ani světec. Podobně to je naopak, když žena muži stále dokola něco vyčítá," popisuje detaily Klimeš.

Nechci ležet u moře

Paní Klára, čtyřicetiletá asistentka telekomunikační firmy, letos tradičně umluvila svého muže, že jedině v Chorvatsku to bude "ono". Její muž sice ležení na pláži z duše nenávidí, ale neumí jí odporovat. "Vrcholem bylo, když po mně Klára chtěla, abych byl z toho válení na jednom místě ještě nadšenej. Zbytek dovolené jsem nepromluvil."



"Přesně tohle je příkladná ukázka poruchy komunikace," říká Jeroným Klimeš. "Kdyby se totiž Klára s manželem ještě před odjezdem domluvila, co by ráda dělala, nemuselo by k žádnému konfliktu dojít." Nemyslete si, že z lásky partner bude dělat i to, co ho nikdy nebavilo. Když víte, že váš partner je nejšťastnější se šnorchlem, zatímco u vás představa bezprostřední blízkosti mořské havěti vyvolává hysterické záchvaty, nečekejte, že se to změní prostě jen z toho důvodu, že se milujete. Netýrejte sebe ani protějšek. "Když budete nutit jinak aktivního partnera k pasivnímu odpočinku, skončí to hádkou. Takové věci ale většinou poznáte hned po první společné dovolené," dodává Klimeš.

Táta nás prudí

Pětadvacetiletá Kateřina je doma s dětmi, zatímco Petr tráví 10-12 hodin denně ve své kanceláři. Normální rodina, ve které je jeden z partnerů více pracovně vytížený. Problém nastává už tradičně na dovolené. Kateřina s Petrem jsou spolu rádi, revoluci jim v tomhle případě obstarávají děti. "Táta nás pořád jenom buzeruje. Musíme dělat jenom to, co baví jeho, ale nás se nikdy nezeptá."



Jeroným Klimeš potvrzuje, že podobných problémů v posledních letech přibývá. "Rodiče připraví program podle svých hobby, ale na děti při plánování moc nemyslí. Z toho vznikají třenice. Děti nejsou zvyklé na to, že by jim otec nějak výrazně zasahoval do života, a on je vlastně také pořádně nezná. Děti si prostě vůči němu chtějí vymezit svůj prostor. A jsme zpátky u špatné komunikace."



Zařiďte si volno bez hádek

1. MLUVTE SPOLU

Podle Jeronýma Klimeše je hlavní příčinou hádek porucha v komunikaci. Někdo má sklon k nejapným poznámkám, někdo k výčitkám. Obvykle časem zjistíte, že lze vyjít si vstříc i bez nich.



2. NEMYSLETE JEN NA SEBE

Dovolená ve dvou prostě musí vyhovovat oběma, i když to někdy stojí víc energie. Při plánování myslete na skutečná přání svého protějšku, a pokud máte děti, tak hlavně na ně. Rozhodně nemá smysl zcela se podřizovat partnerovi.



3. NIKDY SE NEHÁDEJTE V NOCI

Od slunce západu do jeho východu, tj. přes noc, se vyhněte konfliktům. Na vaše no bez hádek hádání má totiž největší vliv únava. Unavený člověk ztrácí zábrany a nahlas zazní i to, co by jinak nikdy nevyslovil.



4. PIJTE A JEZTE

Únavové konflikty nevzniknou, když budete myslet na pravidelné jídlo a pitný režim. Zvláště citliví na výkyvy nálad související s hladinou krevního cukru jsou velmi štíhlí lidé.



5. NEČEKEJTE ZÁZRAKY

Už samotný odjezd na dovolenou je velká změna životního rytmu, na kterou různí lidé reagují různě. Někdo snáší špatně cizí postel, někomu vadí světlo po ránu... Pokud víte, že se v novém prostředí špatně adaptujete, naplánujte si na prvních pár dnů spíš klidnější program.

Anketa

Hádáte se se svým partnerem na dovolené, nebo dokážete konflikty řešit v klidu?

Ačkoliv konflikty patří k oblíbeným historkám, o které se po dovolené dělíme s přáteli, najít ty, kteří by to přiznali, byl problém. Nabízí se vysvětlení, že nakonec krásné vzpomínky ty špatné vytěsní do věčného zapomnění.

ZUZANA SLAVÍKOVÁ, herečka

Na dovolené jsme už docela dlouho nebyli. Já sice mám volno celé prázdniny, ale můj muž si bere jen krátkou dovolenou, takže ta naše společná dovolená trvá většinou deset dnů. Snažíme se pořádně si to užít a řešíváme jen technické problémy, třeba když zajedeme jinam, než jsme měli, protože jsme špatně odbočili. Jsou to ale spíš dohady než hádky.

JOLANA VOLDÁNOVÁ, moderátorka

Zrovna mám za sebou čerstvou zkušenost - rodinná dovolená v plném počtu pěti lidí. Hádky na dovolené ale nejsou zrovna náš případ. Já se hádám strašně nerada a spíš se snažím konfliktům vyhnout. Hádky mě vysávají, takže když se něco děje, pozná se to na mně tak, že přestanu mluvit. To je signál pro okolí, že si mě nemají všímat. Všichni vědí, že potřebuji nechat hodinu v klidu, a já se v koutku vyzuřím.

PETR WEIS, sexuolog

Mám jeden recept na klidnou dovolenou a ten je "se vším" souhlasit. Žádná věc mi nestojí za hádky a zbytečné konflikty. Jsem tolerantní, ale moje žena by vám určitě řekla pravý opak. Jezdíme na dovolenou spolu, letos jsme to "vydrželi" dokonce měsíc v Austrálii.

HANA HEŘMÁNKOVÁ, moderátorka

Na dovolené se nehádáme. I když já jezdím radši na jih a manžela to táhne do hor, nakonec to vždycky nějak skloubíme. Na klasickou dovolenou ale v létě nejezdíme, snažíme se být hlavně doma, kde jinak skoro nejsme, a cestovat po Čechách. Jezdíme někdy na kratší zájezdy, prodloužené víkendy. Nervy s dovolenou si opravdu nepřipouštíme, toho máme dost z práce. O dovolené si chceme odpočinout.

ZORA KVASŇOVÁ, v důchodu

Obecně se vlastně na dovolené nehádáme. A obvykle se i na všem shodneme. Úplně jinak tomu ale bylo letos na jaře, kdy se naše plánovaná dovolená kryla s mistrovstvím světa v ledním hokeji. Můj muž, velký sportovní fanoušek, totiž celé večery a odpoledne trávil u televize. To jsme se pak dohadovali, ale stejně mi to nebylo nic platné. Hokej vyhrál.

MAHULENA BOČANOVÁ, herečka

Hádkám na dovolené se vyhýbáme tak, že na ni nejezdíme společně, ale každý se svými kamarády. Červenec strávíme spolu doma a v srpnu jede on s kamarády do Itálie a já s kamarádkou Zuzanou a dětmi na Kypr. Alespoň se na sebe potom pořádně těšíme.