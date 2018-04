Proč se čím dál víc starších mužů stává otci? Zeptaly jsme se celebrit

Martina Formanová

44 let

POVOLÁNÍ: spisovatelka

RODINA: vdaná, děti Andy a Jim

"Mít děti v pozdějším věku je fakt divné. To já si ještě pamatuju ty báječné mladé taťky z první poloviny osmdesátých let; ty, s nimiž otěhotněly moje plodnější spolužačky. vypadali přitažlivě, když se styděli byť se jen dotknout kočárku. Jak úžasně pohrdavě mluvili o své (zhruba jednadvacetileté) "staré". Jak obdivuhodně dokázali navodit dojem, že se cokoli rodičovského týká jen matky.

To bylo přece skvělé! Nebo ne?

Samozřejmě měli sílu ponocovat a běhat po hřišti a potápět se a nevím, co ještě chcete po otcích, akorát, že o to neměli nejmenší zájem, protože nevím, co říkají statistiky, ale podle mě je šíleně těžké najít chlapa pod třicet, co má zájem o děti, a kolikrát i pod čtyřicet, a někdy i nad čtyřicet.

Ženy to mají jinak. Třeba já jsem u muže vůbec nekoukala na věk, ale jestli je nám spolu hezky, a když projevil zájem o děti, tak bych rodila a rodila.





Mezitím jsem samozřejmě prošvihla všechny ty mladé fotbalisty a potápěče, čímž jsem okradla svoje syny o superaktivního otce. Akorát že oni se ti mladí sportovci do té doby zhusta porozváděli a znovu oženili, takže pak zase fungovali coby starší otcové v nových rodinách.

Dneska už se mladí do otcovství nehrnou vůbec. Veškeré "ideální scénáře" o rodičovství jsou vlastně k ničemu, poněvadž teorie je jedna věc, ale vy coby potenciální matka jste v terénu sama, pod časovým tlakem, a musíte pracovat s tím materiálem, co je k dispozici.

Jsou muži vůbec ochotni zplodit potomka dobrovolně? Bingo! Ať je jim, kolik chce."

Josef Klíma

59 let

POVOLÁNÍ: novinář

RODINA: ženatý, děti Kryštof a Kristýna

"Samo znění té otázky jakoby navádělo k odpovědi káravé či možná dokonce trochu jízlivé. Já ale myslím, že je nutné, aby se už někdo k téhle problematice vyslovil otevřeně:Už pár let probíhá lov na sperma-a z nedostatku věkově odpovídajících otců se jeho obětí stáváme stále častěji i my, dědci!

S nástupem počítačů (a s dospíváním dětí) mých jsem si všiml, že čím dál víc mladých mužů odmítá ve svých zájmech navázat na předchozí generace. Mladíci, místo aby se všemožně snažili oblbnout nějaké ty vrstevnice a najít si místo, kde by se mohli vzájemně zasvětit do tajů sexu, zavírají se do temných místností a holdují radovánkám ryze virtuálním. A když už naváží elektronickou korespondenci s nějakou přítelkyní, často se ukáže, že si dopisují jen s jinou partičkou kluků, která podobně jako oni sedí v jiném temném pokoji.

Dospívajících dívek, v nichž zatikaly biologické hodinky, ale neubylo. A na rozdíl od chlapců se potřebují předvádět, aby nalákaly samečky. Takže chodí po ulici, na koncerty, do divadel, na plovárny, prostě všude tam, kde se po generace mladí seznamují.





A koho tam mají potkat, když odpovídající samečci právě pronikají do vyššího levlu Starwars? Nepotkávají tam tudíž své vrstevníky, ale samce starší, často o generaci. Výhodou je, že ti jsou okouzleni už takovou samozřejmostí, že je samička mladá, nevýhodou ovšem je, že tito samci jsou už reprodukováni, takže samičky musejí vynaložit enormní úsilí, aby je přiměly věnovat své sperma na zplození další generace. Ale jak vidno, jsou čím dál tím úspěšnější..."