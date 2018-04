Proč se ceny léků v lékárnách liší?

Jak sehnat levnější lék?

Kdo chce získat levnější lék, případně preparát úplně bez doplatku, nezbude mu většinou než obejít několik lékáren. Cena se totiž může lišit. • Zeptejte se lékaře na doplatek

Nejlepší je už v ordinaci, kdy vám lékař lék předpisuje, zeptat se, jak velký doplatek můžete zhruba očekávat. Hrozí však, že ani lékař to nebude vědět přesně, neboť cena záleží i na konkrétním distributorovi, který lék do lékárny dodává. • Zdá se vám doplatek moc vysoký?

Když se vám zdá doplatek vysoký, řekněte to lékaři, měl by vám předepsat plně hrazenou variantu preparátu. Je však možné, že vám to lékař bude rozmlouvat, pokud už se u vás dražší lék osvědčil a hrozí, že levnější variantu nebudete tak dobře snášet. Na druhou stranu levnější lék může účinkovat úplně stejně, zvláště pokud obsahuje stejnou účinnou látku. Jeho užívání však může být méně pohodlné, bere se například častěji a podobně. Levnější bývají takzvaná generika, léky, které vyrábějí ostatní firmy poté, co původnímu výrobci na přípravek vypršela patentová ochrana. • V lékárně se zeptejte, kolik vás to bude stát

Nestyďte se v lékárně před vyzvednutím léku zeptat, jak vysoký vás čeká doplatek. Můžete také do lékárny zavolat, ale pokud budete obvolávat více lékáren, nakonec by se vám to nemuselo finančně vyplatit.