Proč používat denní a noční krém?

Co obsahují klasické denní krémy?

Už na první pohled je zřejmé, že denní krémy mají lehčí konzistenci. Dobrý denní krém by měl vaši pleť ochránit před slunečním zářením, to znamená, že by měl obsahovat ochranný faktor SPF o hodnotě minimálně 10. Dále by měl pokožku dostatečně hydratovat a dodat buňkám pleti nezbytnou vnější výživu, kterou potřebují přes den. A protože si brzy po nanesení krému budeme chtít nanést make-up, měl by také být rychle vstřebatelný. Takové vlastnosti má například celodenní hydratační krém Time Line SPF 15 od značky Ahava.

Jaké je složení krémů nočních?

V noci během spánku věnuje naše pleť dvojnásobné úsilí, aby se zregenerovala, detoxikovala a opětovně vystavěla antioxidantovou bariéru na ochranu proti volným radikálům, znečištěnému ovzduší, slunečnímu záření a dalším vlivům, kterým musí během dne čelit. Zvyšuje se také mikrocirkulace pod jejím povrchem, takže účinné látky obsažené v kosmetických přípravcích dojdou v noci lepšího využití.

Krémy určené pro použití před spaním proto často obsahují více změkčujících a zvlhčujících látek olejového původu. Pomáhají obnovit ochrannou bariéru na povrchu pleti a dodávají pleti potřebné lipidy (tuky), které nám na noc nikterak nepřekážejí, kdežto přes den by pleti dodávaly přebytečně mastný vzhled. Některé noční krémy navíc obsahují aktivní složky, jako jsou retinoidy (deriváty vitaminu A) či alfa-hydroxykyseliny (AHA), které efektivně působí na proces odstraňování odumřelých buněk z povrchu pokožky, jsou ovšem citlivé na světlo. Je proto lépe ponechat si krémy s těmito složkami na noční použití a vyhnout se tak zbytečnému riziku podráždění pleti.

Od nočního krému totiž naopak potřebujeme, aby naši pleť zklidnil, vyživil, hydratoval a my se ráno mohli probudit s pletí svěží, zbavenou odumřelých buněk, rovnoměrně prokrvenou, zpevněnou a vyhlazenou. Uvedené služby vám dokáže poskytnout třeba intenzivní noční krém Derma Genesis od L´Oréal Paris.

Používat jeden, nebo dva různé?

Podle expertů by se většina denních a nočních krémů dala vzájemně zaměnit bez větší škody na pleti, s výjimkou uvedených "světloplachých" složek, které mohou způsobit podráždění pokožky. Z charakteristiky obou je ovšem zřejmé, že pro blaho naší pleti a uspokojení jejích různých potřeb podle denní doby je vhodnější použít ráno krém denní a před spaním ten noční.

Potřebujete-li přece jen z nějakého důvodu používat jediný přípravek ráno i večer, vyberte si takový, který má lehké složení bez přídavků SPF filtrů. Přes den se ovšem potom nezapomeňte dodatečně chránit před škodlivým slunečním zářením. Pokud vaše pleť trpí vysušováním, budete ale přece jen pravděpodobně na noc potřebovat krém hutnější konzistence s vyšší hydratační schopností.

