Přátele potřebujeme. Jsme díky nim šťastnější i zdravější

Několik faktů o přátelství * Přátelství je mezilidský vztah se vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. * Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie. Přátelé se mohou svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že by za ně byli odsuzováni. * V přátelství je běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času. * Přátelství je téměř ve všech charakteristikách shodné s láskou. Na rozdíl od lásky ale přátelé nejsou fyzicky přitahováni svými protějšky a při krátkodobém odloučení netrpí pocity samoty a prázdnoty. * Stejně jako manželství se dobře udržuje tak, že vztahu dodáváte nové impulzy, i přátelé by měli čas od času přihodit nějaké to polínko do ohně. Zkrátka o své přátelství pečovat. * Společný čas, společné zážitky, společně prožitá radost, ale i smutek - to vše posiluje přátelství. A dává mu hlubší význam a smysl.