Sedm důvodů, proč s vámi nechce spát. Závislost na pornu i menopauza

Pokud jste mu ještě donedávna připadala naprosto neodolatelná a najednou jeho touha po vás poněkud ochladla, nejspíš se cítíte zmateně, ublíženě či naštvaně, a přemýšlíte, co děláte špatně. Často však nemusí být chyba ve vás, ale právě ve vašem partnerovi.

Podle lékaře Luďka Fialy z pražského Sexuologického ústavu existuje více důvodů, proč pro muže už není sex tak atraktivní. Tvrdí, že je důležitá anamnéza, kterou zjistí sexuolog - například jiná onemocnění, kvůli nimž se pacient začal v poslední době léčit, účinky léků, které užívá, ale třeba také pití alkoholu, kouření nebo užívání omamných látek.

„Je ale třeba prošetřit také partnerské soužití, četnost styku a další,“ vysvětlil doktor Fiala. Dodal, že muž, po němž chce žena sex třeba i každý den, o něj prostě po nějaké době ztratí zájem. Muž s poruchou erekce pak zase raději řeší sex například masturbací, která je pro něj jistější a klidnější formou sexu - má jistotu, že partnerka nebude jeho nedostatečnou erekci komentovat.

Co dalšího může stát za ochabnutím partnerova zájmu?

Pornografie

Velmi sporným tématem mezi psychology a sexuálními terapeuty je pornografie. Někteří odborníci tvrdí, že sledování pornofilmů může pomoci navrátit vášeň do vztahu, jiní však oponují tím, že porno může naopak fungující vztah úplně rozbít.

Na jednom se však většina expertů shodne – pokud se mužova záliba v pornografii změní v závislost, může mít pro vztah naprosto devastující účinek.

Profesor Les Parrot, psycholog a autor knihy Crazy Good Sex ze Seattlu vysvětlil, že když se porno stane závislostí, muž začne spoléhat na vzrušení pornem a nikoli od manželky. Parrot uvedl, že neurochemické látky proudící do mužského mozku během sledování porna (někdy trefně označované jako erotochemické látky) mohou v těle vytvořit koktejl, o němž vědci míní, že vytváří obdobnou závislost jako kokain.

Jak dále uvedl doktor Parrot, ukazuje se, že porno naplňuje nerealistické očekávání, jaký by měl sex být. Muži pak mohou být méně spokojeni se svými partnerkami.

Pokud je váš partner závislý na pornu, může být podle Parrota těžké vztah či manželství slepit, ale není to nemožné. Důležité je, aby si muž uvědomil, jaký má problém, a sám sobě nastavil mantinely, aby do závislosti opět nespadnul.

Mužská menopauza

Možná jste se dosud domnívali, že menopauza je ryze ženskou záležitostí, avšak i u zástupců silnějšího pohlaví se něco takového stává. Jak vysvětlil sexuolog Luděk Fiala, u mužů není na první pohled situace s menopauzou tak zřetelná. Muži také z těchto důvodů (na rozdíl od žen) většinou lékaře nenavštěvují. Mohou se ale u nich objevit první známky změn sexuálního chování.

„Muži postupně ztrácejí chuť k sexu, objevují se poruchy erekce, takže vydrží jen několik minut nebo se nedostaví vůbec. Muži také občas pozorují, že nedochází k ejakulaci nebo orgastický prožitek není takový jako dříve,“ řekl doktor Fiala.

Nedostatek něžností z vaší strany

Někdy je samozřejmě vina na straně partnerky, a jak tvrdí doktor Raphael Darvish z Concierge Medicine v Los Angeles, také muž potřebuje občas pohladit a políbit. Podle Darvishe může být mužův nezájem o sex způsobený právě tím, že mu přes den nevěnujete dostatek pozornosti.

Doktor Darvish upozornil, že pocit nechtěnosti a žádný nebo omezený fyzický kontakt může vztahu opravdu ublížit. Pokud zpozorujete změny v sexuálním životě, zkuste partnera častěji obejmout, políbit a pohladit.

Nízké hladiny testosteronu

Mohou snížené hladiny testosteronu u mužů snižovat zájem o sex? Podle doktora Fialy ze Sexuologického ústavu rozhodně ano.

„Muži s velmi nízkým testosteronem jsou také často unavení, nepřibývají na váze, i když mají dostatečný energetický příjem. Často se také cítí jakoby prázdní - jsou bez nálady a energie,“ řekl Fiala.

Hladina testosteronu muže být snížena primárně (vrozeně) nebo sekundárně (na základě nejrůznějších onemocnění). Velmi nízkou hladinu testosteronu vidíme například u Klinefelterova syndromu, u snížené činnosti varlat nebo hypofýzy, ale také u jaterní cirhózy nebo při selhání ledvin, nádorů varlat či ledvin.

„V případě, že diagnostikujeme sníženou hladinu testosteronu u mužů, je možné řešit tento výpadek preparáty, které testosteron obsahují,“ řekl doktor Fiala a dodal, že v každém případě musí být pacient pod stálým dohledem lékaře.

Alergie

Kýchání a kašel – alergické reakce rozhodně nejsou moc sexy pro alergika ani pro jeho partnerku. A studie vědců z Cleveland Clinic potvrdila, že kýchání vašeho partnera by mohlo vysvětlit negativní změny ve vašem společném sexuálním životě.

Podle výsledků studie až 83 procent lidí, kteří trpí alergiemi, ať už sezonními nebo jinými, nahlásilo pokles zájmu o sex. Vysvětlení je velice prosté – ucpaný nos a oči plné slz rozhodně nepomůžou dostat se do té správné intimní nálady. Řešením mohou být nové léky, které si s alergií poradí.

Nadměrná masturbace

Sebeuspokojování může být pro mnoho z nás trochu trapným tématem k diskuzi s partnerem, ale jak říká doktorka Hilda Hutchersonová, autorka knihy „What Your Mother Never Told You About Sex“, pokud váš partner masturbuje příliš, znamená to, že bude projevovat méně zájmu o sex s vámi.

Doktorka vysvětlila, že si tak muž navykne na vyšší a intenzivnější úroveň sexuální stimulace, která je silnější, než může získat z vaginy. Hutchersonová doporučuje o tomto problému s partnerem otevřeně mluvit. Radí ženám podpořit partnera v tom, aby se příště, až bude mít chuť na sex, obrátil přímo na ně.

Nediagnostikovaný zdravotní problém

Za náhlým nezájmem o sex může také stát nějaká choroba. Doktor Luděk Fiala doporučuje řádné vyšetření, ať už jde o muže staršího, či mladého.

„Po důkladné anamnéze následuje podrobné tělesné vyšetření, a to je pak třeba doplnit především krevními odběry, kdy nabíráme a vyhodnocujeme hladinu hormonů v hypofýze (FSH, LH a prolaktin) a pak také hladinu volného a vázaného testosteronu. Protože primárně hledáme nějakou možnou organickou příčinu, doplňujeme vyšetření ještě o PSA (marker pro prostatu), vyšetřujeme hormony štítné žlázy a minimálně alespoň hodnotu cukru (glykémii) na lačno. U pacientů s nadváhou můžeme vyšetření doplnit o hodnoty tukového metabolismu,“ uvedl Fiala.

Dodal, že někdy je také nutné poslat pacienta na další vyšetření, například na ultrazvuk prsních žláz, protože u mužů ve vyšším věku se někdy objevuje zvětšení prsou a je třeba vyloučit závažné onemocnění prsní žlázy. Většinou ale jde o tzv. pseudogynekomastii, kdy dojde pouze ke zvětšení prsou v oblasti podkoží, ale ne prsní žlázy.

Vyšší věk mužů také přináší často problémy s prostatou, projevující se například častým nucením na močení nebo častým nočním močením. Také zde musí lékaři vyloučit závažnější onemocnění, nežli je „pouhé“ zbytnění prostaty.

„Pro poruchy erekce platí, že asi 40 procent mužů kolem 60 let má tyto problémy. V případě sedmdesátníků je to téměř 50 procent. Za poruchami chuti k sexu a následnou erektilní dysfunkcí mohou být také cévní nebo srdeční onemocnění, případně třeba počínající cukrovka,“ konstatoval doktor Fiala.