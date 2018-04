Proč nemáte pevné ruce? Na jeden sval zapomínáte

"Snažte se posilovat nejprve zadní část paží a teprve potom se vrhněte na biceps," říká několikanásobný mistr světa ve sportovním aerobiku Vladimír Valouch, který pro čtenáře iDNES.cz doporučuje soubor cviků včetně těch na posílení ramen.

"Opakujte tak patnáctkrát až dvacetkrát každý cvik. U kliků zpočátku nemusí být počet opakování tak vysoký, můžete se spokojit i s deseti. Pokud budete cvičit pravidelně, tedy minimálně každý druhý den, právě na klicích poznáte, jak se zlepšujete," vysvětluje Vladimír Valouch.

1. Kliky na úzko



Toto cvičení můžeme provádět ve dvou obtížnostních variantách. Jednodušší varianta je ve vzporu na kolenou. Druhá, těžší varianta se provádí ve vzporu. Dejte si ruce na šířku ramen. Pomaličku spouštějte trup dolů a těsně nad zemí se zastavte. Pak se vracejte plynule zpět do vzporu. Lokty držte neustále podél těla.

Pozor: Po celou dobu cvičení se neprohýbejte a držte lokty těsně u těla. Hlavu držte v prodloužení trupu.

2. Kliky s oporou o židli

Posaďte se na okraj židle. Paže opřete o její přední okraj a zvedněte se na pažích. Přesuňte pánev dopředu a pomalým krčením paží se spouštějte dolů a poté se zvedejte zpět do výchozí pozice.



Pozor: Nezvedejte ramena. Po celou dobu cvičení držte záda u okraje židličky.

3. Kombinace upažování a předpažování



Vezměte si do rukou činky nebo PET lahve naplněné vodou. Z připažení zvedejte ruce do upažení, poté je vracejte zpět a následně je zvedejte do předpažení a opět vracejte do výchozí pozice.

Pozor: Neprohýbejte se v bedrech, nezvedejte ramena.

4. Tricepsový zdvih



Vsedě nebo vestoje vezměte do rukou činky nebo PET lahve naplněné vodou. Ze vzpažení pokrčte obě paže plynule za hlavu a poté se vracejte zpět do výchozí pozice.

Pozor: Neprohýbejte se v bedrech, nezvedejte ramena, lokty držte stále vedle hlavy.

5. Kliky vleže na boku

Položte se na levý bok a mírně pokrčte kolena. Pravou ruku opřete před tělem a levou rukou se chyťte za rameno. Spouštějte se pomalu na levé rameno. Těsně nad zemí se zastavte a vracejte se zpět do výchozí polohy. Po odcvičení jedné ruky se přetočte na druhou stranu.

Pozor: Pokládejte se na zem celým bokem, nepředklánějte se.

Další díl Seriálu vyjde ve čtvrtek 9. 7. 2009

Článek je připraven ve spolupráci s Family fitness Olgy Šípkové.