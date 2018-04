Proč někdy nevadí jíst moc

Raději než každý den stejný malinký pamlsek dopřejte si jednou dvakrát týdně něco, co máte skutečně rádi.

Tak zní rada expertů na výživu lidem, kteří se snaží jíst tak, aby nepřibírali, případně dokonce hubli. A proto si třeba celé dny nedopřejí ani kousek něčeho, co mají rádi.

Stejnou radu slyší i klienti osobního trenéra Vladimíra Hirky z Prahy, který vysvětluje: Je dobré, když člověk, který cvičí, aby měl svaly a aby zároveň odstranil přebytečný tuk, dvakrát týdně sní vícekalorické jídlo.

"Může třeba nahradit zeleninu těstovinami nebo těstovinovým salátem k obědu a k snídani si dát müsli - metabolismus se tak nastartuje," říká trenér. Jinými slovy, tělo výrazně zareaguje na to, že druhý den je zase jídla poměrně málo.

A za pravdu trenérovi dává i lékařka. "Metabolismus je skutečně dobré povzbuzovat, třeba tím, že nejíte každý den úplně stejné jídlo ve stejném množství," říká lékařka Václava Kunová z Fóra zdravé výživy.

Stereotyp je k ničemu

Dieta, která každý den dlouhodobě přikazuje víceméně totéž a ve stejně velkých porcích, nakonec nemusí vést ke kýženému hubnutí, i když celkem neobsahuje mnoho kalorií. Vadí právě ten stereotyp.

Tělo se zkrátka přizpůsobí a naučí se vyžít s málem, o němž už předem ví. Kunová navíc soudí, že příliš nudná dieta po čase člověka omrzí spíše, než když bude mít jídelníček pestrý a doplněný občas nějakými "hříchy".

Člověk, který úporně hubne a pak náhle dietou skončí, protože už je pro něj nesnesitelná, si zadělává na jojo efekt. Při něm se mu ztracená kila zase vrátí, navíc v podobě tuku na místě svalů. "Kdežto když jíte občas o něco více, nejenže nutíte metabolismus k práci, ale zároveň si uděláte i radost," soudí Hirka.

Jako svaly

Neznamená to, že by se člověk měl programově dvakrát týdně přejídat. I když mezi Hirkovými klienty je jeden, který díky cvičení a dietě zhubl desítky kilogramů. A to přesto, že si každý pátek neodpustil venkovskou zábavu s pečeným prasetem a pivem.

Podle Hirky je to podobné jako s cvičením - pohybové aktivity je lepší střídat, protože pokud člověk cvičí den co den stejnou sestavu cviků, tělo si zvykne a svaly už se nijak víc nerýsují, ani kondice se nemusí zlepšovat.