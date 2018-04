Osm zlozvyků, kvůli kterým vás mohou bolet záda

Spaní na staré matraci

Kvalitní matrace vydrží osm až deset let, pak je zapotřebí ji vyměnit. Pokud jste to dosud neudělali, nebo spíte na nekvalitní matraci, s největší pravděpodobností vaše páteř nedostává tu správou péči, kterou potřebuje. A dá vám to dříve či později vědět nepříjemnou bolestí zad. Zkuste vyměnit starou matraci za novou a záda vám budou vděčná. Nová matrace by neměla být ani příliš tvrdá, ale ani moc měkká. Do měkké se totiž tělo doslova ponoří a nedostane dostatečnou oporu.



"Kvalita matrace je přímo úměrná kvalitě spánku, potažmo páteři. Vhodná matrace v kombinaci s kvalitním roštem dokonale rozloží hmotnost těla, kopíruje jeho tvar a páteři poskytne dostatečnou podporu," řekla pro iDNES.cz Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.



Těžká kabelka

Pokud jste milovnice objemných kabelek, do kterých nacpete i nákup ze supermarketu, záda se brzy ozvou. Těžká zátěž na jednom rameni způsobí nerovnováhu těla a vychýlení páteře, které se projeví právě nepříjemnou bolestí zad. Zvolte raději lehčí kabelku, odborníci radí, že by i s celou náloží neměla vážit více než deset procent váhy těla.



Vysoké podpatky nebo ploché boty

Vysoké podpatky nebo pohodlné ploché balerínky jsou sice trendy, ale ani jedna z variant není vhodná pro zdraví zad. Podpatky vyšší než 4 centimetry nepřetěžují jen přední část nohy, ale také kolenní klouby a páteř. Podpatky také mění těžiště celého trupu (jak ničí podpatky nohy a páteř, čtěte zde). Bohužel ani pravý opak není tím pravým řešením. Ploché balerínky i letní žabky jsou pohromou pro klenbu a také negativně ovlivňují držení těla. Ideální je proto obuv s podpatkem do tří centimetrů.



Celodenní sezení

Špatná zpráva pro ty, co musí celý den sedět u pracovní stolu – sezení zdraví neprospívá. Většina z nás totiž neudrží správnou pozici před počítačem celý den a tak je oslabení zádových svalů prakticky nevyhnutelné. Sezení také vyvíjí o 50 procent více tlaku na páteř než stání. Když už musíte celý den sedět, snažte se alespoň naklánět během dne dozadu, abyste seděli ve 130stupňovém úhlu, a také se snažte držet hlavu rovně a nevystrkujte ji při práci s počítačem dopředu.



Podle lékařky Michaely Tomanové jsou ideální krátké přestávky, které využijete na jednoduchá cvičení. "Velmi relaxačně působí protažení zad v předklonu i záklonu a propnutými pažemi, kdy pohybem těla ze strany na stranu opisujete tvar ležaté osmičky. Pohyby by měly být pomalé a plynulé a zpočátku v malém rozsahu," doporučuje.



Negativní emoce

Bolest zad může být i psychického rázu, píše server fitnea.com. Vědci zjistili, že lidé, kteří dovedou odpouštět, zažívají méně pocitů rozhořčení, deprese, vzteku a také méně trpí fyzickou bolestí. Negativní emoce, stres a napětí ve svalech mohou přímo ovlivnit sílu bolesti. Vztek tak pro vás může být špatný nejen po psychické stránce, ale i po té fyzické, a často se projeví právě bolestí zad.



Nedostatek fyzické aktivity

Sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu se mohou projevit chronickou bolestí zad a krční páteře. Ztuhlé a oslabené svaly kvůli chybějící fyzické aktivitě patří mezi hlavní příčiny bolesti páteře a pravidelným pohybem tak můžete těmto bolestem předejít. Pro posílení zádového svalstva je vhodné zaměřit se na cviky, které posilují svaly kolem páteře, vhodné jsou rovněž cviky na zpevnění břicha.



Nevhodná strava

Nikoho už nepřekvapí fakt, že nezdravé potraviny s velkou kalorickou hodnotou vedou k přibírání. Extra váha navíc znamená nálož pro záda. Nadměrná váha v okolí pasu způsobuje vystrčení pánve vpřed, což vytváří tlak na záda. Jedincům s nadváhou, kteří trpí bolestí zad, často pomůže, když zhubnou alespoň 5 až 10 procent tělesné váhy.



Stres

Pokud jste ve stresu, je vystresované i celé vaše tělo, a to včetně svalů okolo krku a páteře, které se stahují a zatínají. Pokud se budete i nadále stresovat, tyto stažené svaly nedostanou šanci na odpočinek, což se projeví bolestí. Existuje mnoho prokázaných způsobů, jak snížit stres, vyzkoušejte třeba cvičení, meditaci či teplé koupele. Podle doktorky Michaely Tomanové je nejlepší cestou k odbourání stresu adekvátní pohybová aktivita a relaxace.