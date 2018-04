Kvízy dospělé baví a nedokážou jim odolat. Nevěříte? Otestujte se

Nebereme je příliš vážně, přesto jim ale často nedokážeme odolat. Je váš partner ten pravý? Umíte manipulovat druhými lidmi? Jaká psí rasa se k vám hodí? Která postava z Harryho Pottera byste byli? To všechno nás zajímá. A tak ochotně vezmeme do ruky tužku nebo myš a vyplňujeme nebo klikáme.



Výsledkem se pochlubíme na sociálních sítích a testík přepošleme dál, abychom mohli s kamarády porovnat, jak dopadli oni. Není to trochu bláznivé? A jde opravdu jen o ztrátu času, nebo můžou být i tyhle krátké zábavné hříčky k něčemu dobré?

„Vím, že se jedná o hlouposti, ale pro mě je to zábava, která trvá pět minut. Občas je zajímavé testy manipulovat nebo odhadovat jejich základ, protože jsou skoro vždy postavené na velmi průhledných stereotypech a předsudcích a tím dávají přímý pohled na vžité struktury v naší společnosti, což je fascinující,“ vysvětluje Kateřina Falková, vědkyně s doktorátem z laserové a atomové fyziky z Oxfordu, proč občas podobným testům neodolá.

S racionalitou toho však nemají příliš společného. Je třeba brát je především jako zábavu. Není podstatné, co nám v takovém kvízu „vyjde“. Zajímavé je především to, jak na něj reagujeme – naše očekávání, zklamání, souhlas a podobně. Pokud s výsledkem velmi nesouhlasím, mohu se sám sebe ptát: Co přesně mi tak vadí? Proč mi to vadí? Jak se vidím já sám? Jaký jsem ve skutečnosti? To všechno o mně něco říká a mým úkolem může být rozklíčovat, co to je.

Pokud se na konci testu dočtete, že je váš partnerský vztah úplná katastrofa, nejspíš se tomu zasmějete a mávnete rukou. A nebo možná pocítíte bodnutí strachu nebo hněv. Že by na tom přece jen něco bylo? Výsledek testu jen potvrdí to, co už máte kdesi v hlavě. Když se dozvíte, že jste obratný manipulátor, kterému nečiní potíže využívat druhé, můžete pocítit nesouhlas, ale také spokojenost.

Jak vzniká test

Ten nejjednodušší si můžete klidně vytvořit i sami. Na internetu lze najít řadu nástrojů, které k automatickému generování kvízů slouží. Stačí navolit typ testu, zadat několik otázek a případně doplnit obrázky.

Podobné služby jsou většinou zdarma, chce se od vás jen maličkost – zaregistrovat se a uvést svoji e-mailovou adresu. Podobným způsobem se nevytvářejí jen teenagerovské kvízy typu „jaké hvězdě pop-music se podobáte“ nebo „co si o vás doopravdy myslí vaši přátelé?“, ale i takové, které se tváří poněkud vážněji a objevují se v nich seriózní pojmy jako „extrovert“, „introvert“ nebo „emoční inteligence“.



I takové bere psycholog Dalibor Špok na milost: „Pokud je něco zjevně určeno pro zábavu a nebo vychází v lifestylovém časopise, snad každý chápe, že se nejedná o ověřený psychotest. A pokud jde o znalostní test typu ´vyznáte se v...´, jeho výsledky mohou být i zajímavé.“

Internetový test terapeuta nenahradí

Úplně jiná situace nastává, pokud od testu očekáváte skutečnou pomoc - máte problémy ve vztahu, cítíte se vyčerpaní nebo stojíte před závažným životním rozhodnutím. K psychologovi se vám nechce, a tak si koupíte knížku psychotestů nebo si najdete web, zaštítěný jménem odborníka. Tady už část testů bývá placená, nejčastěji formou SMS, což se v některých případech dozvíte až ve chvíli, kdy poctivě odpovíte na všech padesát otázek a těšíte se na výsledek. Přesto s důvěrou stokorunu pošlete. Jde přece o „opravdový“, odborný test!

Bohužel, ani zvučné jméno testu nebo psychologa ještě nezaručuje, že je takzvaně validizovaný, tedy opravdu platný. Ne každý, kdo vystudoval psychologii, má pro to kvalifikaci, tím méně kouč či poradce.

Tvorbou testů se zabývá specializovaná psychologická disciplína zvaná psychometrika, a skutečných odborníků tohoto zaměření je u nás jen pár.