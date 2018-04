Proč muži žadoní a ženy se zdráhají

Dialogy rozvedené na této bázi byly už milionkrát zobrazeny v knihách, filmech, divadelních hrách - delší či kratší, s vývojem přímočařejším či plným zákrut a zvratů, slavné i zapomenuté. A ještě pořád neodrážejí celou skutečnost každodenní praxe.

Na co ji sbalit? Těžká odpověď

Mladí muži od jistého pubertálního věku se velice pídí po té správné formulaci. Moc rádi by věděli, jak zvolit, jak poskládat za sebou slůvka, aby dáma odpověděla: "Ach ano, jistě, mohli bychom být víc než přátelé."

Jak naivní je to pídění! Jak naivní jsem byl dlouhá léta i já sám. Už už jsem si myslel, že jsem na to kápl. Jedna krásná známá mi totiž před časem odpověděla na otázku, jaká že formulace mužského "balení" na ni v životě nejvíce zapůsobila:

"To jsem šla takhle po Václaváku od koně dolů, když mě oslovil jeden pán: Slečno, kvůli ženám jako vy Rembrandt začal malovat!" Dnes už to my, pánové v pokročilém věku a prakticky po sezoně, víme lépe. Nebo aspoň méně naivně, abychom si zase tolik nefandili.

Můžeme mladší generaci mužů nezištně poradit zhruba toto. Žena nepotřebuje nějakou konkrétní formulaci. Potřebuje především čas. Potřebuje mít pocit, že se komplexně zajímáte o její osobnost a že ten zájem trvá určitý čas. Určitý mnohem delší čas, než je čas potřebný k vyslovení několika vět.

Žena za to do jisté míry nemůže, že natahuje naši pánskou trpělivost k prasknutí. Že nás nutí k tomu nejnamáhavějšímu v životě, k překonání a popření vlastní nemluvnosti, k přidávání třetí, páté, padesáté namlouvací věty k těm prvním dvěma (které by přece pro jasné vyjádření a pochopení našeho přání normálně měly stačit).

Tohle se vyplatí vědět ještě před seznámením

Žena jde totiž při navazování vztahu do většího rizika. A to hned z několika závažných důvodů: Zaprvé: Při obvyklém intimním styku to není muž, ale žena, kdo více riskuje. Je to žena, koho se při milování někdo zmocní, koho si někdo vezme a kdo je do jisté míry v podřízené pozici.

Zadruhé: Žena je s novým partnerem daleko více náchylná k infekcím a zdravotním potížím podobného druhu. Ženských potíží je více druhů než mužských. Příroda proto ženě velí mnohem více než muži: neriskovat, prověřit, neměnit lehkomyslně partnera.

Zatřetí: Muž vždy vstane po milování z postele ve stejném stavu, v jakém do ní vstoupil. Ženě se může stát, že z ní vstane v jiném stavu - což je dramatická změna na celý život. A proto - kluci, chlapci, mladíci, pánové všech věků - dejte dámám své touhy dostatek času.