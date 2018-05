Proč muži nechtějí sex. Kvůli stresu, depresím i nízkému testosteronu

14:30 , aktualizováno 14:30

Ohrané klišé o ženě, která odmítá sex, protože ji bolí hlava, nemá s realitou nic moc společného. Ve skutečnosti je to přibližně půl na půl, tvrdí odborníci. Je to zrovna u vás doma muž, kdo se do milování nevrhá s radostí, nechá se přemlouvat nebo hledá výmluvy? Možná je za tím jeden z následujících důvodů.