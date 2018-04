Pět důvodů, proč mladiství pijí alkohol: tlak skupiny i řešení problémů

Rodinné oslavy bývají první příležitostí, kde se mladiství seznamují s alkoholem. Ale v té době jde většinou o pokrytí dna skleničky ke společnému přípitku, dětem navíc alkohol málokdy na první pokus zachutná. Jenže za několik let mívají názor zcela opačný a po alkoholu se začnou shánět. Co je přiměje změnit názor? Na to se zaměřila studie studie Sociologického ústavu Akademie věd „Mladí lidé a alkohol“, jejímž zadavatelem je platforma Potravinářské komory „Alkohol zodpovědně“.

Důvodů, proč mladiství s konzumací alkoholu nečekají do plnoletosti, je podle ní celá řada. Nejčastěji ale mladí lidé uváděli, že čelí skrytému nátlaku okolí, které je k pití pobízí.



Proč mladiství pijí alkohol? Sociální tlak Ztráta zábran Řešení problémů Chuť Dostupnost

zdroj: Sociologický ústav AV



„Ten, kdo nepije, je out a mimo. Na někoho, kdo si za celý večer nic nedá, ostatní koukají skrz prsty,“ popsala své zkušenosti osmnáctiletá Marie. Tolerance ke konzumaci alkoholu je totiž mezi mladistvými vysoká.



„U mladých lidí je pití alkoholu ve většině skupin vnímáno jako standard, naopak nepít vyžaduje vytváření strategií jeho odmítání,“ potvrzuje závěry studie vedoucí projektového týmu Martin Buchtík.



Na rozjetí večírku

Mladí lidé téměř vždy pijí ve skupině a alkohol přitom většinou vnímají pouze jako doplněk jiných aktivit či jako prostředek k rozproudění zábavy. Někteří teenageři pijí, protože chtějí získat nové zážitky či ztratit zábrany.



„Díky alkoholu neřešíte tolik věcí. Navíc jste mnohem odvážnější, více si dovolíte,“ myslí si sedmnáctiletá Gina.

Jako prostředek pro únik z reality využívají mladí lidé alkohol naštěstí spíše zřídka. Své problémy alkoholem mírní spíše dívky.



„Když jsem smutná, mám trápení a nevím, jak dál, díky alkoholu na své trable zapomenu. Alespoň na chvíli,“ svěřuje se v rámci studie šestnáctiletá Anna. Druhým dechem však dívky často dodávají, že jsou si vědomy toho, že alkohol jejich problémy nevyřeší. Jedním z nejčastějších důvodů, proč pijí chlapci, je hlavně touha okusit něco zakázaného.

Sehnat alkohol není problém

Prevence S riziky spojenými s konzumací alkoholu se děti seznamují už na základních školách. V rámci přednáškového programu Pobavme se o alkoholu, které realizuje platforma Pij s rozumem a organizace Sananim, se žáci sedmých tříd dozvědí o tom, jak alkohol působí, jak ovlivňuje lidské chování a hlavně proč je dobré si na jeho konzumaci počkat až do plnoletosti. O alkoholu by ale měli s dětmi v první řad mluvit rodiče a jít jim svým chováním příkladem.



Nealkoholické nápoje jsou v některých podnicích dražší než nejlevnější alkohol. Nicméně mnoho mladistvých uvádí, že cena není jediným rozhodujícím kritériem, významnou roli hraje i chuť.

Alkohol zpravidla nezletilým obstarají plnoletí kamarádi, nebo alespoň ti, kteří vypadají starší a nemají se sháněním alkoholu přílišný problém. Mladiství si vzájemně sdělují, na jakých místech jim alkohol prodají bez dalších otázek. Patří mezi ně zejména večerky a menší obchody.

Pokud však přeci jen hrozí, že by prodavačka mohla mít o plnoletosti zákazníka pochyby, mají mladí své triky: „Už několikrát jsme se s partou u kasy bavili o tom, že maturita už je konečně za námi. Když nezabere ani tohle, pak pomůže řasenka,“ směje se Barbora.

Pomalá normalizace abstinence

Nejčastějším důvodem vyhýbání se alkoholu u mladých lidí je, že nechtějí ztratit sebekontrolu. Jiným jednoduše nechutná. Pro některé mladistvé je dostatečným argumentem i to, že by se to nelíbilo rodičům nebo partnerovi. V neposlední řadě si i sami mladiství uvědomují dopad pití alkoholu na zdraví. Abstinence začíná být pro mladistvé pomalu normální, přispívá k tomu i trend zdravého životního stylu. Z průzkumu fóra Pij s rozumem vyplývá, že ve věkové kategorii 15 až 18 let přibližně třetina respondentů alkohol nekonzumuje vůbec.